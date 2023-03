Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

Haluatko tulla osaksi treidaajayhteisöä? AltSignals on käynnistänyt ennakkomyynnin uudelle $ASI-tokenille, joka ansaitsee jäsenyyden AI-alustaan treidaajille. Sen ennakkomyynnissä 46,21 % tokeneista on jo myyty loppuun ja yhteensä 221 791,692 dollaria on jo kerätty yhteensä 480 000 dollarista.

$ASI lähtöhinta on 0,012 dollaria. Kun nelivaiheinen ennakkomyynti päättyy, arvo olisi noussut 0,02274 dollariin. Ennakkomyyntiin pääset mukaan tästä.

Mikä on AltSignals?

Tekoäly on tulevaisuus. Kaupankäyntimaailmassa se on nykypäivää, ja algoritmit auttavat treidaajia luomaan korkealaatuisia ja luotettavia signaaleja. Mutta mietippä token, joka toimii kaupankäynnin signaalipalveluna. Joten liity treidaajien yhteisöön, äänestä hallinnosta ja ansaitse sen natiivilla tokenilla ja siihen liittyvillä sitoumuksilla.

AltSignalsin uusi AI-alusta, ActualizeAI, tekee kaiken tämän. AltSignals lanseerattiin vuonna 2017 ja se onkin kasvattanut suosiotaan, koska se tarjoaa korkealaatuisia signaaleja valuutta-, osake- ja kryptomarkkinoilla. AltSignalsin kokenut tiimi luo signaalit markkinoita lyövän AltAlgo™-algoritmin avulla.

Jos mietit, kuinka suosittu AltSignals on, sillä on yli 50 000 jäsentä Telegramissa ja 4,9/5 tähden luokitus Trustpilotissa. Alusta onkin nyt valmis mullistamaan liiketoimintansa ActualizeAI-alustalla. Kun kaupankäyntisignaalipalvelu on julkaistu, se laajenee, mikä hyödyttää jopa CFD-treidaajia.

Kuinka AltSignal ($ASI) toimii?

$ASI tukee AltSignalsin ActualizeAI-alustaa. Tokenin ensisijainen tehtävä on tulla jäsenyksiköksi AltSignals AI -yhteensopivassa ekosysteemissä. Kryptovaluuttaa käytetään arvon siirtoon AltSignals-yhteisössä.

Jäsenet ansaitsevat tokenin, kun he ovat liittyneet AltSignals Innovation -ryhmään ja osallistuneet alustan palkkioprojekteihin. $ASI myös oikeuttaa haltijat tuleviin uusien projektien yksityisiin myyntiin alustalla. Käyttäjät voivat ansaita $ASI:a osallistumalla arvontoihin ja kaupankäyntiin liittyviin kilpailuihin.

Yleensä kuinka paljon pääsyä henkilöllä on AltSignaleihin, riippuu heidän lompakossa olevien tokenien määrästä. Sijoittajat, jotka ostavat $ASI-tokeneja ennakkomyynnistä, pääsevät ActualizeAI:han mukaan varhaisessa vaiheessa.

Tarjoaako AltSignals loistavan sijoitusmahdollisuuden?

Jos olet etsinyt todellisen yhteisön tukemaa omaisuutta ja joka tarjoaa vaadittua palvelua, AltSignals ($ASI) saattaa olla hyvä valinta. Alusta on rakentanut nimeä noin puoli vuosikymmentä, eli kysyntää palvelulle on jo olemassa. Siksi $ASI-tokenit ovat alhaisen riskin sijoitus. Miksi?

ActualizeAI-algoritmi rakentuu menestyneelle liiketoimintamallille, johon sijoittajat luottavat. Sellaisenaan sijoittajien, jotka etsivät korkeita palkintoja algoritmisignaalien kautta, odotetaan liittyvän ostamalla $ASI:a. Tämä lisää tokenin kysyntää ja nostaa sen hintaa, mikä hyödyttää varhaisia sijoittajia.

Saavuttaako $ASI yhden dollarin tason vuoden 2024 loppuun mennessä?

Kuten jo totesimme, AltSignalsilla on jo yhteisö takanaan. Joten ei ole vaikea matematiikasta ennustaa, että hinta nousee, kun token osuu suuriin pörsseihin ja lisää sijoittajia tulee mukaan. Siitä huolimatta yhden dollarin hinta on erittäin spekulatiivinen. Selvitetään tämä yksinkertaisen laskukaavan mukaan.

$ASI:n arvo on 0,02274 dollaria ennakkomyynnin loppuvaiheessa. Jotta hinta nousisi yhteen dollariin, sen on noustava 4 297 prosenttia. Onko tämä realistista? Kyllä on. Tokenien hinnat ovat nousseet yli tämän prosenttiosuuden sen jälkeen, kun ne on listattu pörsseihin. Valtavan likviditeetin kerääminen vie kuitenkin aikaa, jotta tällainen nousu voidaan nähdä. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että $ASI:n kaltainen uusi token voi kerätä likviditeettiä lyhyessäkin ajassa. Kyse on vain siitä, että olisimme liian kunnianhimoisia tehdäksemme tällaisen ennusteen.

Realistinen tavoite on 10-kertainen tuotto tai vähintään 0,22 dollarin hinta heti tokenin listaamisen jälkeen. Historia on näyttänyt, että tokenien arvo nousee kahdesti 10-kertaisesti heti listautumisensa jälkeen, joten ennusteemme on melko maltillinen.

Pitäisikö sinun sijoittaa $ASI:in nyt?

Ennakkomyynti voi olla harhaanjohtavaa, koska hinnat ovat kiinteät ja kysyntä on jollain tapaa rajoitettua. Tokeneista tulee arvokkaita, kun ne on listattu pörssiin, silloin kun ne ovat monen saatavilla. Sinänsä $ASI:iin sijoittaminen nyt on edullista, koska arvostus on edelleen alhainen. Jopa tokenin pitäminen ennakkomyynnin loppuun saakka takaa lähes 90 %:n tuoton.