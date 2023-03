Metacaden hintaennuste token-myynnin hypen jatkuessa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nopeasti kasvava GameFi-alusta Metacade (MCADE) voi hyvin, kun ennakkomyyntimerkkien myynnin viimeinen vaihe lähenee loppuaan. Verkkosivustojen tiedot osoittavat, että alusta on kerännyt 14,2 miljoonaa dollaria, joten 87,21 prosenttia tokeneista on jo myyty. Yli 1 miljardi tokenia on ostettu, ja enää noin 104 miljoonaa jäljellä.

GameFi-teollisuuden nousu

GameFi-teollisuudella odotetaan lähivuosina olevan vahva markkinaosuus pelialalla. Tiedot osoittavat, että alan arvoksi arvioitiin noin 9 miljardia dollaria vuonna 2021, ja sen odotetaan kasvavan aina 27,3 prosentista 38 miljardiin dollariin.

Ala on laajasti omaksuttu, ja Messarin raportti osoittaakin, että ainutlaatuisten aktiivisten lompakoiden (UAW) määrä hyppäsi yli miljoonan. Tätä kasvua on edesauttanut rahoitustyökalujen lisääntyvä käyttö, joiden avulla ihmiset voivat ansaita pelaamalla.

Tämän seurauksena useimmat GameFi-tokenit ovat nousseet jyrkästi julkaisunsa jälkeen. Decentralandin (MANA/USD) arvo on noussut yli 4 500 % kaikkien aikojen pohjalukemistaan, kun taas Axie Infinityn (AXS/USD) arvo on noussut noin 4 000 % alimmasta pisteestään vuonna 2021. Lohkoketjupelitokenit ovat myös päihittäneet muita suosittuja kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinin ja Ethereumin.

Metacaden ennakkomyyntimenestys

GameFi-tokenien menestys selittää, miksi Metacade on saavuttanut merkittävää menestystä tokenien ennakkomyyntitapahtumassa. Sen verkkosivuilla julkaistut tiedot osoittavat, että kehittäjät ovat keränneet 14,2 miljoonaa dollaria myytyään yli miljardi tokenia.

Kaikista tokeneista 87,2 % on jo myyty ja MCADE-hinta on jatkuvasti noussut kasvavan kysynnän vuoksi. Kun lähtölaskenta tokeneiden myynnin viimeiseen päivään lähestyy, hinta voi jatkaa nousuaan.

Metacaden whitepaper-julkaisun mukaan seuraava vaihe meneillään olevan token-myynnin jälkeen on tokenin listaaminen keskeisillä alustoilla, kuten Coinbasessa ja CoinGeckossa. He pyrkivät myös listaamaan tokenit keskeisissä keskitetyissä pörsseissä, kuten Binancessa ja OKX:ssä, ja alkavat sitten rakentaa Metacade-alustaa.

Metacade-hinnan ennuste

Yleinen kysymys lukijoiden keskuudessa onkin nouseeko vai laskeeko Metacaden hinta token-listauksen myötä. Muiden digitaalisten valuuttojen tapaan on vaikea ennustaa, tuleeko Metacadesta menestyvä alusta. Sellaisenaan ei ole mahdollista ennustaa, onko MCADE hyvä sijoitus, mutta jos se sopii portfolioosi, voit osallistua ennakkomyyntiin täältä.

Viime vuosina olemmekin saaneet todistaa digitaalisten valuuttojen kehityksessä käänteitä. Itse asiassa ala yrittääkin poistua yhdestä pisimmistä kryptotalvistaan.

MCADE:n tuleva hintakehitys riippuu useista eri tekijöistä. Tokenin ensisijainen katalysaattori on alustan kehitys ja sen suosio käyttäjien keskuudessa. MCADE:n suorituskyky riippuu myös muiden kryptovaluuttojen laajemmasta suorituskyvystä. Aiemmin olemmekin jo todistaneet läheistä korrelaatiota digitaalisten valuuttojen välillä.

Metacaden whitepaper-julkaisu ja sen token-myynnin menestys osoittavat, että sen tokenille on todella paljon kysyntää. Kuten mainittiin, se on kerännyt jo yli 14 miljoonaa dollaria, kun taas tokenin hinta on noussut 0,02 dollariin edellisen vaiheen 0,0185 dollarista.

On myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat Metacaden hintaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikka vaikuttaa hintaan. Useimmissa tapauksissa, kuten näimmekin jo vuonna 2022, kryptovaluuttojen hinnat laskivat, kun Fed nosti korkoja 400 peruspisteellä.

Mikä on Metacaden tulevaisuus?

Metacaden viimeinen token-myynti päättyy lähipäivinä. Tätä seuraa pelialustan kehitysvaihe ja listaus tärkeimpiin pörsseihin, kuten Binanceen ja OKX:een. Toisella vuosineljänneksellä kehittäjät lanseeraavat Metacaden alustan, luovat kumppanuuksia vakiintuneiden projektien kanssa ja kasvattavat sen keskitettyjä pörssilistauksia. Lisäksi whitepaper-julkaisussa todetaan, että kehittäjät julkaisevat yhteisölle DAO-perusmallin.

Alustana Metacaden tulevaisuus riippuu alustan aktiivisten käyttäjien määrästä ja sen DAO:n kehityksestä.