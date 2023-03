Parhaat hyödyketokenit sijoitettavaksi vuoden 2023 aikana

Useimmat sijoittajat tietävät, että tokenit, jotka tarjoavat hyötyä ekosysteemille, jonka toimintaa ne auttavat, ovat yleensä paljon parempia sijoituskohteita kuin ne tokenit, jotka eivät tarjoa hyötyä, kuten meemikolikot. Hyödyketokenit hyötyvät johdonmukaisesta ostopaineesta, joka johtuu tokenin vaaditusta käytöstä. Tämä käyttö voi liittyä transaktiomaksuihin, käyttäjien palkitsemiseen tai muuhun tiettyyn palveluun, mutta näillä hankkeilla on kaikilla tokenien kysynnän asettama hintavaatimus.

Mitkä hyödykekryptovaluutat ovat parhaita sijoituksia?

Vaikka hyödyketokenit ovat usein parempia sijoituskohteita kuin muun tyyppiset tokenit, kaikki hyödyketokenit eivät ole samanlaisia. Itse asiassa hyödyketokenien laadussa on valtavasti eroja, joten on tärkeää perehtyä niihin ennen kuin valitset parhaat hyödyketokenit, joihin sijoittaa.

On ratkaisevan tärkeää ymmärtää, miten hyödyketokenit toimivat ja mikä motivoi ekosysteemin käyttäjiä jatkamaan hyödyketokenien ostamista ajan myötä. Markkinoilla on niin paljon hyödyketokeneita, mutta tässä ovat sellaiset, joiden useimmat kryptoasiantuntijat uskovat voivan tuottaa suuria voittoja haltijoille:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) Ethereum (ETH) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) Chainlink (LINK) 1Inch (1INCH)

AltSignals – Paras hyödyketoken erinomaisiin kaupankäynnin signaaleihin

Mikä on AltSignals?

AltSignals on hanke, joka on aiheuttanut valtavan kohun kokeneissa sijoittajapiireissä. Projekti tunnetaan tällä hetkellä parhaiten sen markkinoiden johtavasta AltAlgo™-teknologiasta, joka skannaa jatkuvasti markkinoita tarjotakseen AltSignals-käyttäjille uskomattoman laadukkaita kaupankäyntisignaaleja, ja tulokset ovat olleet niin vahvoja: AltSignalsin lähettämien 1500 signaalin onnistumisprosentti on huikeat 64 % ja siksi projekti voi syystä olla ylpeä ennennäkemättömästä 4,9/5-luokituksesta Trustpilotissa.

AltSignals on aiheuttanut kohua viimeisimmän ilmoituksensa seurauksena, joka paljasti kattavan ja kunnianhimoisen white paperin, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti ActualizeAI:n rakentamisesta. Se on tuote, joka valmistuttuaan tarjoaa AltSignals-käyttäjille huippuluokan kaupankäyntisignaaleja, jotka perustuvat uusimpiin koneoppimistekniikoihin, kuten vahvistusoppimiseen ja tunneanalyysiin.

Uuden ASI-tokenin haltijat saavat pääsyn ActualizeAI-tuotteeseen varhaisessa vaiheessa ja voivat myös liittyä yksinoikeudella AI Members Clubiin. AI Members Clubin on tarkoitus tarjota ASI:n haltijoille laajempia ansaintamahdollisuuksia vastineeksi heidän osallistumisestaan, ja haltijoilla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan tuotteeseen palautteellaan.

Miksi AltSignals on sijoittamisen arvoinen?

AltSignals on harvinainen sijoitusmahdollisuus, sillä se antaa sijoittajille mahdollisuuden hankkia ASI-tokeneita aivan uskomattomaan hintaan presalen aikana verrattuna siihen arvoon, jonka monet odottavat näkevänsä, kun token lanseerataan laajemmille markkinoille.

Koska se vaikuttaa olevan täydellinen yhdistelmä houkuttelevaa ehdotusta ja massiivista käyttäjäkuntaa, monet asiantuntijat ovat valinneet AltSignalsin parhaiden tällä hetkellä saatavilla olevien hyödyketokenien listan kärkeen.

Metacade – Paras pelaamisen hyödyketoken

Mikä on Metacade?

Metacade on innovatiivinen uusi hanke, jonka tavoitteena on muuttaa tapa, jolla pelaajat nauttivat suosikkiharrastuksestaan, ja keskeistä Metacaden suunnitelmassa on rakentaa planeetan suurin pelihalli (P2E).

Äskettäin julkaistussa white paperissa esiteltiin ekosysteemin laaja palkitsemisjärjestelmä, jonka avulla kaikenlaiset pelaajat voivat ansaita palkintoja suosikkipeliensä pelaamisesta. Käyttäjät voivat ansaita palkintoja myös ekosysteemiä hyödyttävistä muista kuin pelillisistä toimista, kuten peliarvostelujen kirjoittamisesta, alfojen jakamisesta tai osallistumisesta yhteisön toimintaan.

Hanke sisältää myös kiehtovan ominaisuuden nimeltä Metagrants, joka kannustaa kaikentasoisia pelien kehitystiimejä esittelemään peli-ideoitaan yhteisölle. MCADE:n haltijat voivat sen jälkeen äänestää siitä, mihin heidän mielestään rahoitus tulisi kohdentaa, ja tämä antaa yhteisölle suoran sananvallan projektin tulevasta suunnasta.

Miksi Metacade on ostamisen arvoinen

MCADE:a käytetään Metacade-ekosysteemin alkuperäisenä valuuttana, ja tämän korkean hyötysuhteen ansiosta sitä pidetään yhtenä vahvimmista saatavilla olevista varhaisen vaiheen kryptovaroista. Kuten monilla parhaista hyödyketokeneista, MCADE:n tarjonta on rajallinen, ja siihen todennäköisesti kohdistuu runsaasti kysyntää, kun alusta alkaa toimia myöhemmin tänä vuonna. Se on presalen viimeisessä vaiheessa ennen kuin se pian listautuu pörsseihin.

Ripple – Paras hyödyketoken pankkitoimintaan

Mikä on Ripple?

Ripplen XRP on ehkä yksi varhaisimmista hyödyketokeneista, sillä se on ollut käytössä lähes kymmenen vuotta. Ripple-projekti on maailmanlaajuinen maksuverkko, joka mahdollistaa nopeat ja turvalliset transaktiot lohkoketjuteknologian avulla, korkealla likviditeetillä ja pienillä transaktiomaksuilla. Ripple-verkon voimanlähteenä toimii natiivi XRP-token, ja hanke tarjoaa ainutlaatuisen ja innovatiivisen tavan siirtää rahaa yli rajojen.

XRP:n tarjoama hyödyllisyys saa monet uskomaan, että se on parhaiden saatavilla olevien hyödyketokenien joukossa, sillä rajat ylittävien maksujen käsittely perinteisissä pankkijärjestelmissä voi kestää päiviä tai jopa viikkoja, mutta Ripple voi suorittaa transaktiot sekunneissa. Tämä johtuu lohkoketjun käytöstä ja XRP-hyödyketokenista, joka mahdollistaa välittömän varmentamisen ja varojen siirron.

Ripple ja XRP tarjoavat nopean, turvallisen ja edullisen tavan siirtää rahaa rajojen yli. Kun yhä useammat yritykset ja yksityishenkilöt kääntyvät kryptovaluutan puoleen rahoitustarpeissaan, on selvää, että Ripple ja XRP ovat jatkossakin tärkeässä roolissa maailmanlaajuisessa maksuliikenteessä, ja hanke on varmasti paljon edistyneempi kuin monet muut hyödyketokenit.

Miksi Ripple on ostamisen arvoinen?

Ripplen meneillään oleva oikeusjuttu Securities and Exchange Commissionin kanssa on huhujen mukaan vihdoin lähellä loppua, ja sen seurauksena XRP:n hinta saattaa nousta valtavasti, mikäli Ripple voittaa. Riskinä haltijoiden kannalta on, että alhaiset transaktiomaksutkaan eivät ehkä riitä rahoituslaitoksille valitsemaan XRP:tä muiden kryptovarojen sijaan mutta pienenkin markkinaosuuden voittaminen voisi olla XRP:n haltijoille massiivinen etu.

Binance Coin – Paras hyödyketoken vaihtoon

Mikä on BNB?

Binance Coin BNB on Binance-pörssin vaihtotoken, ja se toimii layer-1 tokenina myös Binance Smart Chainin, Binance’s ikiomassa layer-1:ssä. Vaikka Binance Smart Chain on saanut kritiikkiä sen erittäin keskitetystä luonteesta, hanke on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi, ja se on jopa varmistanut melkoisen osan koko Ethereumin ja muiden layer-1:n transaktiovolyymista.

Binance Smart Chain -ketjussa toimivat projektit voivat käyttää lanseerausalustaa varojen keräämiseen, ja BSC:n maksuja ja nopeutta pidetään erittäin kilpailukykyisinä muihin lohkoketjuverkkoihin verrattuna. Tämä on johtanut valtavaan määrään ketjussa käynnissä olevia hankkeita, aina digitaalisia valuuttoja väittävistä hankkeista suojausavaimiin ja hajautettuun varastointiverkkoon, ja Binance-verkossa on luotu monia erilaisia hyödyketokeneita.

Miksi BNB on ostamisen arvoinen?

Binance käyttää BNB-tokenia kaasumaksujen maksamiseen, ja vaikka BSC:n kaasumaksut ovat hyvin alhaiset, se korvaa sen suurilla transaktiomäärillä, joita tämä houkuttelee. BNB-tokenin rahallinen arvo on osoittautunut kestäväksi, eikä kryptotalvi ole vaikuttanut sen suorituskykyyn yhtä merkittävästi kuin muiden hyödyketokenien kohdalla.

Tokenin haltijat voivat panostaa tokeninsa ja käyttää niitä maksamaan kaupankäyntimaksuja Binance-verkkopalvelussa ja osallistumaan uusimman projektin Initial Coin Offeringiin launchpadin kautta. Token tarjoaa hyötyjä monin tavoin, ja tämä tukee entisestään BNB:n näkymiä sijoituskohteena korkeasta markkina-arvosta huolimatta.

Ethereum – Älysopimusten luoja

Mikä on Ethereum?

Ethereum on hallitseva layer-1-protokolla, ja sen oma token, ETH, on kenties tunnetuin kryptohyödykkeiden token. Ethereum-verkko on osoittautunut uskomattoman vakaaksi, ja se on koti suurimmalle osalle digitaalisista omaisuuseristä, jotka on toteutettu verkon älykkäiden sopimusten avulla.

Verkossa on käynnissä tuhansia erilaisia projekteja, mukaan lukien monia suojausavaimia, meemikolikoita ja muita digitaalisia varoja. Tämän seurauksena Ethereum itse on todennäköisesti synnyttänyt monia satoja muita kryptohyödyketokeneita.

Ethereumilla on kukoistava yhteisö ja osa lahjakkaimmista kryptokehittäjistä. Sillä on varmasti valoisa tulevaisuus kryptoavaruuden tosiasiallisena johtajana.

Miksi Ethereum on ostamisen arvoinen?

Ethereumilla voi olla valtava markkina-arvo ja se voi olla saatavilla kaikissa arvokkaissa kryptopörsseissä, mutta se voi silti tarjota merkittävää nousua. Jos krypton valtavirran hyväksyminen lisääntyy ja Ethereum saa yhä enemmän yritysten käyttötapauksia, se voi nostaa ETH:n hintaa merkittävästi, jolloin ETH:sta tulee säännöllinen osa markkinoiden suosikkikryptojen hyödyketokeneita.

Basic Attention Token – Paras hyödyketoken sisällön kohdentamiseen

Mikä on Basic Attention Token?

Basic Attention Token on hanke, joka pyrkii palkitsemaan sisällöntuottajia heidän työstään BAT-tokenin avulla. BAT on yksi puristien suosituimmista hyödyketokeneista sen valtavan ongelman vuoksi, jota se auttaa ratkaisemaan.

Sisällöntuottajat ovat tunnetusti alirahoitettuja. BAT auttaa muokkaamaan orgaanisempaa ja vankempaa internet-ekosysteemiä kannustamalla käyttäjiä ansaitsemaan opt-in-mainontaa ansaitakseen tokeneita ja sitten lahjoittamaan niitä sisällöntuottajille, joista he pitävät.

Kuten monilla hyödyketokeneilla, BAT:lla on kiinteä tarjonta, ja se on esillä monissa kryptopörsseissä, osittain siksi, että se pyrkii ratkaisemaan pakottavan käyttötapauksen. Projektissa on jopa oma selain, Brave Browser, jonka avulla käyttäjät voivat osallistua Basic Attention Token -ekosysteemiin.

Miksi Basic Attention Token on ostamisen arvoinen?

BAT on jatkuvasti suosituimpien hyödyketokenien listalla, mikä kertoo sen saamasta tuesta koko alalla. Haltijat pääsevät palkitsemaan sisällöntuottajia hyvästä työstä, joten sen vauhdin voi vain odottaa kasvavan, jos yhä useammat käyttäjät omaksuvat sen lähestymistavan ajan myötä.

Brave Browserin voi olla vaikea viedä markkinaosuutta teknologiajäteiltä, mutta jos se onnistuu siinä, vain taivas on rajana.

Decentraland – Paras metaversumin hyödyketoken

Mikä on Decentraland?

Decentraland on lohkoketjuteknologiaan perustuva virtuaalimaailma, jossa käyttäjät voivat ostaa, myydä ja luoda virtuaalisia kiinteistöjä sekä olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa avatariensa kautta. Hanke on nimensä mukaisesti täysin hajautettu, avoimen lähdekoodin alusta, jonka avulla käyttäjät voivat luoda omia virtuaalisia kokemuksiaan, pelejä ja sovelluksia alustan tarjoamien työkalujen avulla.

Yksi Decentralandin tärkeimmistä vetovoimatekijöistä on lohkoketjuteknologian käyttö virtuaalimaan todellisen omistajuuden mahdollistamiseksi, jolloin käyttäjät voivat ostaa, myydä ja käydä kauppaa virtuaalikiinteistöillä aivan kuten fyysisillä kiinteistöillä. Tämä mahdollistetaan erilaisten hyödyketokenien avulla, ja koko alustalla käytettävät hyödyketokenit ovat kriittisiä hankkeen menestyksen kannalta.

Omistajuusmalli luo niukkuuden ja yksinoikeuden tunteen, kun käyttäjät kilpailevat hankkiakseen virtuaalimaailman halutuimmat tontit, ja hanke mahdollistaa myös sen, että käyttäjät voivat luoda omia virtuaalisia kokemuksiaan alustan sisällä ja hyödyntää niitä rahana. Tämä mahdollistaa laajan valikoiman käyttäjien tuottamaa sisältöä virtuaalisista taidegallerioista ja konserteista aina interaktiivisiin peleihin ja kokemuksiin. Tämä itsessään tarjoaa paljon hyötyä ja jopa enemmän kuin useimmat hyödyketokenit.

Miksi Decentraland on ostamisen arvoinen?

Decentraland on innovatiivinen alusta, ja kryptoalan kehittyessä se voi saada lisää vauhtia. Jos hanke pystyy kasvattamaan käyttäjäkuntaansa, sen käyttämien hyödyketokenien hinta todennäköisesti nousee, kun käyttäjät hankkivat eri tokeneita osallistuakseen peliin.

Enjin Coin – Paras NFT hyödyketoken

Mikä on Enjin Coin?

Enjin on projekti, jonka avulla kehittäjät voivat luoda, hallita ja integroida pelien ja sovellusten digitaalisia resursseja. Enjin keskittyy mahdollistamaan sellaisten resurssien luomisen, jotka ovat yhteentoimivia useilla eri alustoilla, jolloin kehittäjät voivat helposti integroida Web3-teknologiaa projekteihinsa ilman laajaa koodausosaamista.

Enjinin alusta on rakennettu Ethereum-lohkoketjulle, ja se tarjoaa mahdollisuuden luoda ainutlaatuisia ja harvinaisia, ei-vaihtokelpoisia tokeneita (NFT), jotka luovat käyttäjille yksinoikeuden tunteen. NFT:t voivat edustaa mitä tahansa pelin sisäisistä esineistä virtuaalisiin kiinteistöihin, ja niillä voidaan käydä kauppaa ja myydä aivan kuten fyysisillä hyödykkeillä, mikä tarkoittaa, että Enjin tarjoaa käyttäjilleen valtavasti joustavuutta integroida niitä tuotteisiinsa.

ENJ-hyödyketoken tarjoaa likviditeettiä koko ekosysteemille, joten se on hyödyketoken, joka on projektin kokemuksen ytimessä.

Miksi Enjin Coin on ostamisen arvoinen?

Enjin sisältää myös markkinapaikan, jossa käyttäjät voivat ostaa, myydä ja vaihtaa alustalla luotuja digitaalisia hyödykkeitä, mikä luo toissijaiset markkinat kehittäjille, jotka voivat ansaita rahaa luomuksillaan, ja tarjoaa samalla käyttäjille mahdollisuuden hankkia ainutlaatuisia ja arvokkaita hyödykkeitä.

Jos hanke pystyy jatkossakin helpottamaan turvallisten, yhteentoimivien ja arvokkaiden digitaalisten omaisuuserien luomista ja hallintaa lohkoketjuteknologian suosion kasvaessa, Enjinillä on potentiaalia nousta suureksi toimijaksi peli- ja sovelluskehitysteollisuudessa, mikä luonnollisesti nostaisi ENJ-hyödyketokenin hintaa.

Chainlink – Paras hyödyketoken oraakkeliongelmaan

Mikä on Chainlink?

Chainlink on hajautettu oraakkeli-verkko, joka tarjoaa lohkoketjualustojen älykkäille sopimuksille turvallisia ja luotettavia syötteitä ja tuotoksia LINK-hyödyketokenin avulla. Vaikka älykkäät sopimukset ovat itseään toteuttavia sopimuksia, joissa osapuolten välisen sopimuksen ehdot on kirjoitettu suoraan koodiriveille, ne voivat joskus vaatia ulkoisia tietosyötteitä, niin sanottuja oraakkeleita, käynnistämään sopimuksen toteutuksen tai toimittamaan tietoja. Chainlinkin hajautettu oraakkeli-verkko tarjoaa turvallisen ja hajautetun ratkaisun tähän ongelmaan.

Yhtenä lohkoketjujen vakiintuneimmista ja arvostetuimmista hankkeista Chainlink ja sen LINK-token ovat harkitsemisen arvoisia sekä kehittäjille että sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita hajautettujen oraakkeleiden verkkojen mahdollisuuksista. LINK-token on loistava esimerkki siitä, miten pitkälle hyödyketokenit voivat mennä palvellessaan keskeistä roolia projektissa.

Miksi Chainlink on ostamisen arvoinen?

Chainlink-verkko käyttää LINK-tokenia hyödyketokenina, ja näillä hyödyketokeneilla maksetaan solmujen operaattoreille tietojen toimittamisesta verkkoon ja muiden tehtävien suorittamisesta. Kun Chainlink-verkko jatkaa kasvuaan ja yleistymistään, LINK-tokenien kysyntä todennäköisesti kasvaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka hankkeen markkina-arvo on hyvin korkea verrattuna moniin muihin hyödyketokeneihin, LINK-hyödyketokenin monet käyttötapaukset voivat silti tuottaa suuria tuottoja.

1Inch – Paras hyödyketoken hajautettuun vaihtoon

Mikä on 1Inch?

1Inch on hajautettu pörssiaggregaattori, joka auttaa käyttäjiä löytämään parhaat saatavilla olevat hinnat useista hajautetuista pörsseistä. 1Inch:n ainutlaatuinen algoritmi jakaa toimeksiannot useisiin hajautettuihin pörsseihin löytääkseen parhaat hinnat käyttäjille ja se tarjoaa myös likviditeettiä kyseisille hajautetuille pörsseille.

1INCH-hyödyketokenia käytetään koko 1Inch-alustan hallintoon, jolloin tokenin haltijat voivat äänestää keskeisistä päätöksistä, jotka liittyvät alustan kehitykseen ja suuntaan. Tokenin pääasiallinen hyöty tulee siitä, että 1INCH:n haltijat ansaitsevat palkkioita tarjoamalla likviditeettiä 1Inchin likviditeettipooliin.

1Inch ja sen 1INCH-hyödyketokenina toimiva token ovat harkitsemisen arvoisia käyttäjille, jotka etsivät tehokkaampaa tapaa käydä kauppaa kryptoillaan, sekä sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita DeFi-projektien potentiaalista. Tämä tekee 1INCH-hyöydketokenista suositun vaihtoehdon niille hyödyketokenien sijoittajille, jotka etsivät suurta potentiaalia.

Miksi 1Inch on ostamisen arvoinen?

1Inch on nopeasti saavuttanut suosiota niiden käyttäjien keskuudessa, jotka etsivät tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa tapaa käydä kauppaa kryptoilla, ja 1INCH-tokenin hyödyllisyys alustan sisällä ja potentiaaliset hallintopalkkiot tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita hajautetun rahoituksen (DeFi) tilasta.

Hyödyketoken vs Suojausavain vs Hallintotoken vs Maksutoken

Hyödyketoken

Kryptojen hyödyketokeneilla on keskeinen rooli niiden projektien toiminnassa, johon ne kuuluvat. Monet kryptoprojektit käyttävät hyödyketokeneita keinona kannustaa tiettyyn käyttäytymiseen, kuten hajautetun tallennustilan jakamiseen tai vastineeksi digitaalisen mainonnan katsomisesta. Hyödyketokenit palvelevat yleensä tiettyä tarkoitusta projektin ekosysteemissä, ja esimerkkejä hyödyketokeneista voisivat olla esimerkiksi LINK:n ja THETA:n kaltaiset tokenit.

Suojausavain

Suojausavain edustaa jonkinlaista omistusoikeutta, ja se luodaan osana tokenisoinniksi kutsuttua prosessia, joka mahdollistaa suuremman omaisuuden, kuten talon, osittaisen omistuksen. Suojausavaimen on oltava Yhdysvaltain Securities and Exchange Commissionin hyväksymä, ja tämä tarkoittaa, että niiden on noudatettava tiettyjä muita säännöksiä. Kun omistat suojausavaimen, se yleensä kuvastaa jonkin reaalimaailman asian omistamista, kuten tietyn joukkovelkakirjan omistamista, jolla voi olla myös reaalimaailman edustus, kuten joukkovelkakirjatodistus.

Suojausavaimet ovat kryptoalan alue, jolla voidaan odottaa valtavaa kasvua, koska jokainen lähivuosina tokenisoitu omaisuuserä luo uuden suojausavaimen. Tämä tarkoittaa, että suojausavaimet ovat pian paljon yleisempiä suuressa osassa TradFi-tilaa.

Hallintotoken

Hallintotoken on kryptokolikko, joka antaa haltijoille jonkinlaisen äänioikeuden hankkeessa, johon token kuuluu. Merkittävin esimerkki hallintotokenista ovat hankkeet, joita pyöritetään hajautetun autonomisen organisaation (DAO) kautta, joka siirtää äänioikeuden hallintotokenien haltijoille, jotta he voivat päättää kryptoprojektin tulevasta suunnasta.

Koska kukin hallintotoken on tyypillisesti yhden äänen arvoinen, vallan vakiinnuttaminen on huolenaihe, sillä koska tämä hallintomuoto on vielä suhteellisen uusi ilmiö, koko kryptoekosysteemi on pioneerin asemassa näillä kokeiluilla.

Maksutoken

Maksutoken on digitaalinen omaisuuserä, jonka ensisijainen tarkoitus on fiat-valuuttojen rooli. Dogecoinin ja Bitcoinin kaltaiset hankkeet tarjoavat vaihtoehdon dollareille, euroille ja punnille niille, jotka haluavat suorittaa maksuja nopeasti ja helposti.

Ovatko hyödyketokenit hyvä sijoituskohde?

Hyödyketokeneita pidetään yleensä loistavana sijoitusvalintana, koska niiden, jotka haluavat käyttää tokeneita sen projektin käytössä, johon ne kuuluvat, kohdistuu aina jonkin verran ei-spekulatiivista ostopaineita. Hyödyketokenit ovat fantastinen tapa vähentää kryptosijoitusten riskiä, sillä siinä missä vaikka meemikolikoilla ei ole pohjaa niiden hinnalle, hyödyketokenit saavat aina tukea projektin käytöstä.

On kuitenkin monia muitakin tekijöitä, jotka auttavat määrittämään, onko tietty hyödykeoken hyvä sijoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajien, jotka haluavat ostaa hyödyketokeneita, tulisi tarkastella projektin älykkäiden sopimusten laatua, sitä, onko tokenien tarjonta rajallista, viimeaikaisia hinnoittelutietoja ja monia muita tekijöitä, jotta he voivat muodostaa kuvan sijoituksen laadusta.

Lopuksi: Mikä on paras hyödyketoken ostettavaksi juuri nyt?

Ehdottomasti parhaimman hyödyketokenin valitseminen on erittäin vaikeaa, mutta koska parhaat kryptojen hyödyketokenit tarvitsevat sekä valtavan potentiaalin että erittäin edulliset hinnat, AltSignals on uskomaton esimerkki hankkeesta, jonka hyödyketoken täyttää tärkeän tehtävän.

Tämä voi tarkoittaa, että kaikista tarkastelluista kryptohankkeista ASI saattaa olla paras hyödyketoken, johon voi sijoittaa vuoden 2023 aikana.

Kryptojen UKK

Mikä tekee tokenista hyödyketokenin?

Useimmilla hyödyketokeneilla on keskeinen rooli hankkeen toiminnassa, mutta tämä voidaan tehdä eri tavoin. LINK:n tai FIL:n kaltaiset hyödyketokenit kannustavat tiettyyn käyttäytymiseen, kun taas ETH:n kaltaisia hyödyketokeneita käytetään transaktiomaksujen maksamiseen. Pörssin hyödyketokeneilla katetaan esimerkiksi kaupankäyntimaksut.

Kaikkien hyödyketokenien on vaikutettava tapaan, jolla käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa projektin kanssa, joten jos haluat tunnistaa hyödyketokenin muista tokeneista, tämä on tärkein indikaattori. Kannattaa keskittyä tarkastelemaan sellaisia ominaisuuksia kuten mahdollisuutta maksaa transaktiomaksut tokenilla.

Millä kryptolla on todellinen hyödynnettävyys?

Monet hyödyketokenit tarjoavat todellista hyötyä Web3-avaruudessa. Koska eri hyödyketokenit palvelevat eri tarkoituksia, voit löytää hyödyketokeneita, joilla on todellista merkitystä käytännössä kaikilla aloilla. ASI on loistava esimerkki pääsyyn perustuvasta hyödyllisyydestä, sillä se tarjoaa hyödyllisyyttä tuotteen käyttömahdollisuuden kautta, ja sen, missä määrin se määräytyy tokenin hallussapidon perusteella.

Millä altcoins:lla on eniten hyödynnettävyyttä?

Koko altcoin-ekosysteemissä eniten hyötyä tuottavista hyödyketokeneista on vaikea olla täysin varma. ASI:n ja MCADE:n kaltaiset hyödyketokenit ovat varmasti mukana, samoin kuin LINK:n kaltainen hyödyketoken, josta ekosysteemi on täysin riippuvainen. Koska on vaikea ennustaa hankkeita, joiden hyödyketokenien kysyntä kasvaa merkittävästi, voi olla järkevää sijoittaa sen mukaisesti erilaisiin hyödyketokeneihin.

