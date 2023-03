GameFi-ekosysteemistä on tullut yksi kryptovaluutta-alan tärkeimmistä. DeFin ja metaversumin rinnalla GameFi-projektit ovat kasvattaneet suosiotaan.

Axie Infinity ja ApeCoin ovat GameFi-sektorin suosituimpia tokeneita. Näillä projekteilla on tuhansia pelaajia, ja ne ovat johtavia GameFi-ekosysteemissä. Jokaisen markkina-arvo on miljoonia dollareita.

Metacade voikin olla yksi seuraavista projekteista kyseisessä uusia ennätyksiä kerääävässä ekosysteemissä. Projekti näyttää lupaavalta ja voi tarjota siten sijoittajille erinomaista tuottoa seuraavien vuosien aikana.

Katsotaanpa seuraavaksi kolmea eri projektia ja kuinka niiden tokenit voisivat toimia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Metacaden hintaennuste 2025

Metacade on jännittävä peliprojekti, joka on vielä ennakkomyyntivaiheessa. Projekti on kyennyt nostamaan yli 14 miljoonaa dollaria ennakkomyyntivaiheessa tähän mennessä, tavoitteen ollessa 16 miljoonaa dollaria.

Myymällä yli 90 % allokoiduista tokeneistaan, jo ennakkomyyntivaiheessa Metacade on osoittanut, että sillä on vetovoimaa ja se voisi houkutella lisää sijoittajia julkaisun jälkeen. MCADE, Metacade-ekosysteemin alkuperäinen token, käy kauppaa 0,02 dollarilla ennakkomyynnissä.

Härkämarkkinoiden odotetaan palaavan vuonna 2023 tai 2024, ja laajempien markkinoiden perusolosuhteet voivat nostaa MCADE:n hintaa korkeammalle keskipitkällä aikavälillä. Jos näin tapahtuu, MCADE voi saavuttaa yhden dollarin tason vuoteen 2025 mennessä.

Metacade tarjoaa yhteisökeskeisenä projektina uraauurtavia ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet voivat auttaa nostamaan MCADE:n hintaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Pitkällä aikavälillä MCADE voi saavuttaa vähintään kahden dollarin rajan vuoteen 2030 mennessä. Grandview’n tuoreen tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisen pelisektorin arvo on tällä hetkellä noin 195 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 12,9 %:n vuosittaisella kasvuvauhdilla (CAGR) vuosien 2023-2030 välillä.

Odotettavissa olevan kasvun myötä GameFi-sektorista voi tulla suuri osa web3-ekosysteemiä, ja projektit, kuten Metacade, Axie Infinity ja ApeCoin, voivat johtaa tietä.

Milloin Metacade voi saavuttaa 0,50 dollaria?

MCADE voi saavuttaa 0,50 dollarin rajan vuonna 2024 muutamista tekijöistä riippuen. Ensimmäinen merkittävä tekijä, joka voi lisätä MCADE:n mahdollisuuksia saavuttaa 0,50 dollaria, on se, jos kehitystiimi ottaa menestyksekkäästi käyttöön sen ominaisuuksia, jotka käyttäjät omaksuvat.

Toinen tekijä, joka voi auttaa MCADE:a saavuttamaan tämän virstanpylvään, on markkinoiden yleinen tila. Karhumarkkinat ovat olleet valloillaan viimeiset kaksi vuotta, mutta markkinaosapuolet odottavat härkäjuoksua pian. Jos näin tapahtuu, MCADE voi saavuttaa 0,5 dollaria keskipitkällä aikavälillä.

Kannattaako Metacade ostaa?

GameFi-ekosysteemistä kiinnostuneille sijoittajille Metacade voi osoittautua erinomaiseksi sijoitukseksi. Metacade-tiimin lukuisilla ominaisuuksilla ja aktiviteetteilla voi olla myönteinen vaikutus ekosysteemiin.

Tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa oleva MCADE on arvoltaan 0,02 dollaria, ja se voi nousta korkeammalle, kun token osuu keskitetyille ja hajautetuille pörsseille tulevina kuukausina. Play2Earn-, Create2Earn- ja Work2Earn-ominaisuuksien ehdotettu julkaisu sekä DAO-hallinta vuonna 2024 voivat lisätä projektin käyttöönottoastetta seuraavien kuukausien ja vuosien aikana.

Axie Infinityn hintaennuste 2025

Axie Infinity on yksi johtavista GameFi-projekteista maailmassa ja sillä on tuhansia pelaajia. AXS, Axie Infinity -ekosysteemin alkuperäinen token, on tällä hetkellä 8,46 dollarissa, mikä on 94 % vähemmän kuin kaikkien aikojen ennätys, 165 dollaria, joka saavutettiin marraskuussa 2021.

AXS:n odotetaan saavuttavan 26 dollarin rajan vuoteen 2025 mennessä, mikä merkitsee yli 200 prosentin nousua seuraavan kahden vuoden aikana.

Härät ovat hallinneet markkinoita, ja AXS:n hinta on noussut noin 40 % vuoden alusta. Lyhyellä aikavälillä AXS:n hinta voi nousta korkeammalle. Sen suorituskyky riippuu kuitenkin laajemman kryptovaluuttamarkkinoiden perusluonteesta.

Bitcoinin menestyessä hyvin viime viikkoina, myös altcoinit ovat nousseet.

Axie Infinity voisi olla hyvä sijoitus GameFi-sijoittajille. Sijoittajien tulee kuitenkin olla kärsivällisiä Axie Infinityn suhteen, sillä ennusteet osoittavat, että AXS ei ehkä nouse kaikkien aikojen huippuunsa lähiaikoina.

Siitä huolimatta Axie Infinity on hyvä GameFi-projekti ja sillä on tuhansia pelaajia maailmanlaajuisesti.

ApeCoinin hintaennuste 2025

Kuten Axie Infinity, myös ApeCoin on kärsinyt jatkuvasta karhumarkkinoista. ApeCoinin hinta on laskenut 89 % kaikkien aikojen korkeimmasta 39,40 dollarista maaliskuussa 2022.

ApeCoinin hinta on tällä hetkellä 4,10 dollaria kolikkoa kohden ja sen odotetaan saavuttavan 17,50 dollaria vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä merkitsee yli 300 prosentin kasvua seuraavan kahden vuoden aikana. Se olisi kuitenkin edelleen 50 % pienempi kuin kaikkien aikojen ennätys 39 dollaria viime vuonna.

ApeCoinin hinta on pysynyt melko samana vuoden alusta huolimatta Bitcoinin ja Ethereumin äskettäisestä rallista. ApeCoin aloitti vuoden kaupankäynnin 3,64 dollarilla ja nyt 4,10 dollarilla.

Kuitenkin, koska härät hallitsevat tällä hetkellä laajempia markkinoita, ApeCoin voi nousta korkeammalle lyhyellä aikavälillä.

ApeCoin voisi olla kunnollinen sijoitus GameFi-sijoittajille. 300 %:n ennuste seuraavien kahden vuoden aikana on houkutteleva, mutta token pysyisi 50 % alle kaikkien aikojen huippunsa.

GameFi-ekosysteemin odotetaan ennätyvän kasvua tulevina vuosina, ja ApeCoin voi olla yksi voittajista, jos niin tapahtuu.

Miksi Metacade on paras kolikko kolmesta

Tässä artikkelissa analysoiduista kolmesta kolikosta Metacade voisi antaa sijoittajille enemmän tuottoa sijoituksilleen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. MCADE:a myydään edelleen 0,02 dollarin huokeaan hintaan, ja token voi saavuttaa 0,50 dollarin rajan ensi vuonna, mikä edustaa valtavaa sijoituksen tuottoa sijoittajille.

ApeCoinin ja Axie Infinityn odotetaan myös nousevan korkeammalle seuraavien kahden vuoden aikana, mutteivät välttämättä tarjoa samaa ROI-tasoa kuin Metacade.

Tämän lisäksi Metacade julkaisee erinomaisia ominaisuuksia ja kaiken kattavan paketin hauskanpitoon ja palkintoihin, jotka voisivat tehdä siitä houkuttelevan projektin pelaajille.