Top 12 ERC-20 tokenit ostettavaksi vuonna 2023

ERC-20-kryptotokenit ovat saatavilla laajimmin kryptomarkkinoilla, ja monet suosituimmista kryptovaluutoista ovat tällä hetkellä saatavilla ERC-20-kryptotokeneina.

Uniswapin (UNI) ja Makerin (MKR) nousun jälkeisinä vuosina ERC-20-tokenit ovat saaneet mahtavan maineen luotettavimpina lohkoketjupohjaisina kolikoina, ja niiden osuus kryptomarkkinoiden kokonaisarvostuksesta on yli 10 %.

Mitä ovat ERC-20 tokenit?

ERC-20 on token-standardi, jolla luodaan tokeneita hyödyntämällä Ethereum-lohkoketjua, joka on edelleen ylivoimaisesti hallitseva lohkoketjujen tarjoaja koko maailmassa. ERC-20-tokenit ovat monipuolisia ja vankkoja tokeneita, joita elinvoimainen ja jatkuvasti kasvava Ethereum-yhteisö luo ja tukee.

ERC-20-tokeneiden avulla älykkäitä sopimuksia tukevia kolikoita voidaan käyttää Ethereum-verkoissa hajautettujen sovellusten, DeFi-, GameFi- ja DEXs-sovellusten hankkeiden kehittämiseen, validointiin ja ylläpitoon. ERC-20-älykkäiden sopimusten luomiin tokeneihin liitetty monipuolisuus mahdollistaa niiden käyttämisen hyödyketokeneina, vaihdon välineinä, hallintokolikkoina tai turvatokeneina Ethereumin isännöimissä ratkaisuissa.

Tässä on 12 parasta ERC-20 tokenia sijoittamiseen

· AltSignals (ASI)

· Metacade (MCADE)

· MakerDAO (MKR)

· Uniswap (UNI)

· The Sandbox (SAND)

· Chainlink (LINK)

· ApeCoin (APE)

· Decentraland (MANA)

· Aave (AAVE)

· Quint (QUINT)

· Metropoly (METRO)

· MetaBlaze (MBLZ)

AltSignals (ASI) – ActualizeAI:n lisääminen edistää ASI:n ennakkomyyntiä

Mikä on AltSignals?

AltSignals on vakiintunut ja erittäin menestyksekäs kaupankäyntialusta, joka on tarjonnut jatkuvasti kasvavalle, yli 50 000 jäsenen yhteisölleen kannattavia kaupankäyntistrategioita vuodesta 2017 lähtien. AltSignals on hiljattain lanseerannut natiivin ASI-tokeninsa, joka terästää sen erinomaista AltAlgo™-kaupankäyntityökalupakettia ActualizeAI:n avulla. Tämä uusi kaupankäyntinippu vapauttaa uusimpien huippuluokan tekoälyteknologioiden (AI) tehon.

ActualizeAI yhdistää koneoppimisen, luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) ja ennakoivan mallintamisen, joka soveltaa historiallisia trendejä skannatakseen markkinoita 24/7, tarjotakseen ajantasaisimman kaupankäynnin älykkyyden ja analysoidakseen samanaikaisesti enemmän hintaindikaattoreita kuin mihin ihminen ikinä pystyisi. Koska ActualizeAI:n toiminta perustuu tekoälyyn, se oppii matkan varrella, jolloin se tarkentaa ja parantaa ajan myötä yhä tarkempia kaupankäyntisignaaleja.

ActualizeAI-signaalien käyttöoikeuden lisäksi ASI-tokenin haltijat voivat liittyä AI Members Clubiin, joka tarjoaa vielä suurempia etuja, kuten pääsyn jännittävimpiin ja tuottoisimpiin tokenien ennakkomyynteihin ja osallistumisen kaupankäyntiturnauksiin, joissa osallistujat voivat ansaita valtavia kryptopalkintoja.

Klubin jäsenet ja ASI-kolikon haltijat voivat myös avata joitakin parhaista kryptokauppaa koskevista koulutusmateriaaleista, jotka auttavat heitä matkallaan kryptosijoittamisen toisinaan hyvinkin riskialttiissa prosessissa. Lisäksi valmennusta on tarjolla kaiken tasoisille kauppiaille, mikä auttaa kaikkia AltSignalsin yhteisön jäseniä maksimoimaan kaupankäyntinsä kannattavuuden.

Miksi ASI on sijoittamisen arvoinen?

ASI on uusi token, joka tarjoaa kaiken sen turvallisuuden, jota Ethereum-pohjaiselta kolikolta voi odottaa. ASI:n todellinen arvo syntyy alustan ennennäkemättömällä tavalla käyttää tekoälyteknologioita yhdessä Ethereum-lohkoketjun tehon kanssa, jotta se voi asettaa tekoälyn käyttöönoton standardit lohkoketjualalla.

Presale-tokenit julkaistiin 1. maaliskuuta, ja ne ovat päässeet nopeasti vauhtiin keräämällä jo $112k vain 1 päivä betakierroksen avautumisen jälkeen. ASI:n hinta on 0.012 dollaria betakierroksella, joka kestää lyhyen aikaa ennen kuin hinnannousu alkaa ja johtaa lopulta 0.02274 dollarin hintaan per token seitsemänteen ja viimeiseen kierrokseen mennessä.

AltSignalsin jännittävä potentiaali ja laajat mahdollisuudet, jotka avautuvat tekoälyn todellisten valmiuksien käydessä selviksi tulevina kuukausina, tekevät ASI:stä jännittävän ERC-20-tokenin vuonna 2023.

>>> Voit osallistua AltSignalsin presaleen täällä <<<

Metacade (MCADE) – Uusi uraauurtava GameFi-kolikko, jolla on valoisa tulevaisuus

Mikä on Metacade?

Metacaden upouusi Ethereum-lohkoketjupohjainen virtuaalinen pelihalli tarjoaa pelaajille ja kryptofaneille monipuolisimman valikoiman P2E-pelejä yhdessä Web3-paikassa. Sitä pidetään jo nyt yhtenä jännittävimmistä GameFi-kehityksistä, josta on kiittäminen Metacaden koukuttavaa pelikokemusta ja pelaajille tarjottavia passiivisen tulon ansaintamahdollisuuksia, jotka ovat vertaansa vailla.

Nämä mahdollisuudet ulottuvat paljon pidemmälle kuin GameFi-nimikkeiden tarjoamat tavanomaiset P2E-mahdollisuudet. Metacaden koko tarjonta onkin kryptopelialalla poikkeuksellinen. Monipelialustana Metacade ei ole riippuvainen yhdestä pelistä tai toistuvasta pelikokemuksesta yrittäessään houkutella faneja. Metacaden yhteisö voi ansaita kryptopalkintoja useiden muidenkin kanavien kautta.

Näihin lukeutuvat Create2Earn-järjestelmä, joka palkitsee käyttäjiä sosiaalisen sisällön julkaisemisesta, kuten peliarvosteluista tai osallistumisesta live-keskusteluihin ja foorumeihin, sekä alustan panostusprotokolla nimeltä Compete2Earn, jossa käyttäjät pääsevät online-turnauksiin vastineeksi natiivien MCADE-tokeniensa panostamisesta.

Samalla kun MCADE-yhteisö ansaitsee palkintoja, Metacade kannustaa myös seuraavan sukupolven P2E-pelien luomiseen Metagrants-järjestelmän avulla. Kehittäjät toimittavat ideoitaan uusista peleistä pooliin, josta MCADE-tokenien haltijat voivat äänestää. Eniten ääniä saaneet ideat menevät tuotantoon, ja kryptorahoitus tukee yrityksiä.

Tämä tuki kehittäjille liittyy alustan Work2Earn-ohjelmaan, joka avaa Web3-työmahdollisuuksia sekä sekä keikkatöitä ja palkallisia beta-testaustehtäviä MCADE-yhteisölle, mukaan lukien ne kehittäjät, jotka ovat juuri luoneet uuden kuuman P2E-pelinimikkeen.

Miksi MCADE on sijoittamisen arvoinen?

MCADE:n presale-tapahtuma käynnistyi hiljattain ja sai kryptosijoittajayhteisön kiinnostuksen heräämään keräämällä $14.7m lyhyessä ajassa. Vauhti, jolla MCADE:a on myyty, heijastaa MCADE-tokeniin rakennettua valtavaa potentiaalia, jonka Metacade-ekosysteemin laaja hyöty saanut aikaan.

MCADE on tällä hetkellä $0.020 presale-tapahtuman final vaiheessa sen jälkeen, kun se käynnistyi beta-presalevaiheessa 0.008 dollarin hintaan. Hinta nousee presalen edetessä 0.02 dollariin, joten sijoittajille jää rajallisesti aikaa napata tämä kuuma ERC-20-token parhaaseen mahdolliseen hintaan.

>>> Voit osallistua Metacaden presaleen täällä <<<

MakerDAO (MKR) – DeFI-lainojen johtava ERC-20-kolikko

Markkina-arvo: $764.1 miljoonaa

Mikä on MakerDAO?

MakerDAO on DeFi-alusta, joka on suunniteltu hajauttamaan lainaamisen ja lainanantamisen kokemusta ilman perinteistä tarvetta keskitetyn rahoituslaitoksen kuten pankkien valvonnalle. MakerDAO hyödyntää Ethereumin älykkäitä sopimuksia helpottaakseen lainojen myöntämistä ja hallitsemaan koko lainan mekaniikkaa ja yksityiskohtia, kuten korkoja, takaisinmaksuehtoja ja marginaalipyyntöjä.

Lainoja voidaan myöntää DAI:lla, ERC-20-stablecoinilla, joka on sidottu tiiviisti keskusvaluuttaan ja jonka takana on likviditeetin tarjoajia. Käyttämällä DAI:ta lainojen valuuttavälineenä asiakkaille tarjotaan suojaa kryptomarkkinoiden ajoittaiselta volatiliteetilta.

Miksi MKR on sijoittamisen arvoinen?

MKR on MakerDAO:n ja DAI-stablecoinin liikkeelle laskevan MakerProtocolin hallinnointitodistus, joka oli Ethereumin lohkoketjussa ensimmäinen ERC-20-kolikko laatuaan. MakerDAO oli myös Ethereumissa ensimmäinen hanke, josta tuli hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO), tuoden MKR:lle arvoa käyttämällä sitä hallintotokenina.

Lisäksi MKR on suunniteltu tasapainottamaan DAI:n tarjontaa. Kun DAI:n hinta nousee, MKR:ää poltetaan uusien DAI:den luomiseksi, jolloin MKR:n tarjonta pienenee. Näin ollen mitä suositumpi ja menestyksekkäämpi MakerDAO on lainausalustana, sitä arvokkaammaksi MKR tulee.

MKR on erinomainen ERC-20-token sijoitettavaksi, josta on kiittäminen sen vahvoja DeFi-juuria. Kyseessä on alkuperäinen ERC-20-kolikko, joka on rakentanut viime vuosina erinomaisen maineen ja mahdollistaa haltijoilleen erinomaiset tuotot tarjoamalla hajautettuja rahoitusvaihtoehtoja.

UniSwap (UNI) – Suurin Ethereum-pohjainen kryptopörssi

Markkina-arvo: $4.2 miljardia

Mikä on UniSwap?

Uniswap on suurin Ethereum-pohjainen hajautettu pörssi (DEX). Koska se toimii Ethereumilla, kauppiaat voivat käyttää Uniswapin alustaa minkä tahansa ERC-20-tokenin ja erilaisten ERC-20-standardin kanssa yhteensopivien tokenien kauppaan ja vaihtoon.

MakerDAO:n tavoin myös Uniswap oli Ethereumin lohkoketjustandardin varhainen omaksuja, joka vakiinnutti nopeasti asemansa yhtenä Ethereumin suurimmista alustoista. Lisäksi se auttoi parantamaan ERC-20-tokenien likviditeettiä luomalla terveen ja luotettavan alustan lainatoiminnan edistämiseksi.

Tämä likviditeetin luominen, joka luo arvon kaupankäynnin tarjoaa DeFi-sfäärille, erottaa sen muista kryptopörsseistä, jotka ovat olemassa pelkästään kryptokauppojen helpottamiseksi.

Miksi UNI on sijoittamisen arvoinen?

Vaikka Uniswap oli yksi ensimmäisistä Ethereumille rakennetuista alustoista, sen natiivin tokenin julkaisu tapahtui vasta vuonna 2020. Ensisijaisesti hallintatokenina UNI-token on lisännyt kannattavuuspotentiaalia hallintoelementtiin luomalla tokenin, jonka avulla luvanhaltijat voivat muokata alustan suuntaa, mikä tarjoaa erittäin vakuuttavan perustelun mahdollisille sijoittajille.

UNI ei selvinnyt markkinoiden romahduksesta vuonna 2022 vahingoittumattomana, vaan se menetti merkittävästi arvoa FTX:n kaltaisten suurten nimien hakeuduttua konkurssiin. UNI säilytti kuitenkin jonkin verran arvoa ainutlaatuisen hajautetun luonteensa ansiosta, joka ei vaadi sijoittajia luovuttamaan varojensa avaimia vaihdon yhteydessä ja parantaa siten taloudellista turvallisuutta. Tämä antaa lisävarmuutta sijoittajille, jotka aiemmin olisivat saattaneet menettää varojaan markkinoiden kääntyessä laskuun. Tämä tekee UNI:sta erinomaisen pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuden.

The Sandbox (SAND) – 3D-pohjainen digitaalinen kiinteistömaailma

Markkina-arvo: $783.5 miljoonaa

Mikä on The Sandbox?

The Sandbox on Ethereumin lohkoketjussa sijaitseva digitaalinen 3D-maailma, jossa digitaalisia kiinteistöjä ostetaan, myydään ja vaihdetaan yhdessä NFT:n painamien virtuaalivarojen kanssa. Kiinteistötontin ostettuaan käyttäjä voi rakentaa tontille mitä tahansa haluaakaan rahoittaakseen ja ansaitakseen passiivista tuloa. The Sandboxin digitaalisten kiinteistötonttien käyttötarkoitukset vaihtelevat digitaalisista taidegallerioista virtuaalisiin teemapuistoihin.

The Sandboxin ansaintamahdollisuudet avautuvat alustan verrattomien P2E-metaversumimekaniikoiden avulla, ja käyttäjiä houkuttelevat ennen kaikkea digitaalisten kiinteistötonttien laajat käyttömahdollisuudet. Koodausosaamisesta riippumatta alustan käyttäjäystävällisiä ja innovatiivisia plug-and-play-luomistyökalupaketteja voidaan käyttää ainutlaatuisten kokemusten, vaihdettavien NFT-varojen ja avatarien suunnitteluun ja luomiseen.

Ethereum-ketju tarjoaa The Sandboxille erinomaisen turvallisuuden ja erittäin luotettavan toimivuuden, jonka myötä alusta voi tarjota erinomaisen käyttäjäkokemuksen vertaansa vailla olevilla animaatioilla ja 3D-malleilla. Niiden avulla voidaan rakentaa todella mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden metaversumi, johon ihmiset voivat tutustua kodin lämmöstä ja mukavuudesta käsin.

Miksi The Sandbox on sijoittamisen arvoinen?

Natiivi SAND-token on ERC-20-token, jonka toiminnot avautuvat sen metaversumissa, aina kiinteistötonttien oston helpottamisesta vaihdon välineenä toimimiseen kaikissa transaktioissa ja kaupoissa alustan markkinapaikalla.

The Sandboxiin rakennetun erinomaisen hyötyarvon lisäksi SAND-token avaa pääsyn äänioikeuksiin hallintoasioissa ja The Sandboxin suuntaan täysin toimivana DAO:na. Lopuksi SAND-token on myös proof of stake -krypto, joka mahdollistaa passiivisen tulon.

Kiinnostus metaversumia ja virtuaalimaailmojen tarjoamia laajoja käyttökohteita kohtaan on vielä lapsenkengissä, mikä tarkoittaa, että The Sandbox tulee hyötymään kiinnostuksen kasvaessa. Useat urheilun, muodin, musiikin ja populaarikulttuurin suuret nimet, kuten skeittilautailulegenda Tony Hawk, hiphop-tähti Snoop Dogg, levy-yhtiö Warner Music ja seurapiirijulkkis Paris Hilton, omistavati tontteja alustalla. Tämä kokonaisuus tekee SAND:sta yhden vuoden 2023 parhaista ERC-20-tokeneista.

Chainlink (LINK) – Ketjun ulkopuolisten tietojen käyttö älykkäiden sopimusten turvallisuuden vahvistamiseksi

Markkina-arvo: $3.2 miljardia

Mikä on Chainlink?

Chainlink lanseerattiin vuonna 2017 alustana, joka mahdollistaa lohkoketjujen pääsyn hajautetun Oracle-verkon kautta ketjun ulkopuolella oleviin tietoihin, kuten maksutapoihin, jotta niistä tulisi hallitseva osa ketjussa olevaa digitaalista sopimusta.

Tämä selittää Chainlinkin USP:n pähkinänkuoressa. Integroimalla ketjun ulkopuoliset tiedot omiin lohkoketjujen älysopimuksiinsa Chainlink voi tarjota hajautetun pääsyn täysin kaikille verkon käyttäjille, mukaan lukien älysopimusten kehittäjät, solmujen operaattorit, tutkijat, tietoturvatarkastajat ja tietoja tarjoava laaja avoimen lähdekoodin yhteisö.

Chainlink-verkon ja avoimen lähdekoodin tiedonhaltijoiden, kuten Brave New Coinin ja Huobin, välille on rakennettu useita kumppanuuksia. Nämä tarjoavat käyttäjille pääsyn tietoihin, joita he tarvitsevat turvallisten ja läpinäkyvien älysopimusten validointiin, ja antavat tietojen tarjoajille mahdollisuuden hyödyntää hallussaan olevia tietoja rahallisesti.

Miksi LINK on sijoittamisen arvoinen?

LINK on kriittisimpiä verkkotoimintoja pyörittävä Ethereum-pohjainen token: se maksaa tietojen toimittajille tiedoista, joita tarvitaan alustan sujuvaan toimintaan, sekä toimii vaihtovaluuttana solmujen validoijille, jotka tarvitsevat pääsyn kyseisiin tietoihin.

Ketjun ulkopuolisten tietojen käyttäminen lohkoketjutapahtumien tehostamiseen kasvaa todennäköisesti merkittävästi tulevina kuukausina ja vuosina, mikä tekee Chainlinkin protokollasta yhä välttämättömämmän. Tämä markkinajohtajuus on jo nyt tuonut Chainlinkille vahvan aseman.

Koska luotujen LINK-tokenien rajallinen kokonaistarjonta on miljardi kappaletta, hinta nousee LINK:in kysynnän kasvaessa ja tarjonnan laskiessa. Tämä tekee siitä yhden parhaista Ethereum-tokeneista, joita sijoittajien kannattaa harkita tänä vuonna.

ApeCoin (APE) – Meemikolikko, jossa on malleja metaversumista

Markkina-arvo: $1.4 miljardia

Mikä on ApeCoin?

ApeCoin on yksi johtavista ERC-20-meemikolikoista, joka ovat peräisin tunnetusta ja kysytystä Bored Ape Yacht Club (BAYC) -yhteisöstä. Yuga Labs lanseerasi sen alun perin vuonna 2022. Kiinnostus BAYC:tä ja ApeCoinia kohtaan kasvoi nopeasti ja se vakiinnutti nopeasti asemansa yhtenä krypton johtavista meemivaroista. Äskettäinen varainhankinta keräsi 320 miljoonaa dollaria, minkä ansiosta APE-kolikon haltijat voivat ostaa Otherdeed-tontteja Otherside-metaversumissa.

Otheride on metaversumipeli, joka siirtyy yhdeksi suurimmista lohkoketjun massiivisesti moninpelattavista online-roolipeleistä (MMORPG), mikä tuo Web3-pelaamisen kiinnostuneelle yleisölle metaversumin sulautuessa BAYC-ekosysteemiin. Tämä lisää natiivin APE-tokenin todellista hyötyä.

Miksi APE on sijoittamisen arvoinen?

ApeCoin herätti nopeasti NFT-kryptokeräilijöiden kiinnostuksen, ja se toi jäsenyyden paljon toivottuun BAYC:hen ja sen hiljaisempaan sisarukseen, Mutant Ape Yacht Clubiin (MAYC). Nämä kaksi eksklusiivista NFT-kerhoa nostivat APE:n tukemat NFT:t useimpien sijoittajien haluttujen keräilyesineiden listojen kärkeen ja kasvattivat niiden arvoa valtavasti.

Alustan siirtyminen metaversumipelaamiseen näyttää lisäävän ApeCoin-brändin eksklusiivisuutta, mikä nostaa kauppatavaroiden myynnin kattoon samalla, kun se jatkaa massiivista rooliaan hajautetun Web3:n kehittämisessä. Vaikka APE-kolikon markkina-arvo on jo nyt meemikolikoksi korkea, siirtyminen metaversumisektorille tarjoaa runsaasti tilaa kasvaa edelleen.

Kun APE:n hyödyllisyys kasvaa vastaamaan DAO:n osana tarjottua hallintoa, APE:n arvon odotetaan nousevan metaversumin potentiaalin toteutuessa kokonaisuudessaan.

Decentraland (MANA) – ERC-20-yhteensopiva metaversumikolikko

Markkina-arvo: $950.5 miljoonaa

Mikä on Decentraland?

Decentraland aloitti toimintansa vuonna 2018 ja vakiinnutti nopeasti asemansa uraauurtavana edelläkävijänä metaversumissa digitaalisella kiinteistöalalla. Sen virtuaaliuniversumi toimii The Sandboxin tavoin antamalla käyttäjien ansaita rahaa tonteillaan luomalla kokemuksia, joiden käytöstä he voivat veloittaa muita käyttäjiä. Ethereum-lohkoketjulle rakennettu MANA on nyt yksi markkinoiden arvokkaimmista ERC-20-tokeneista.

Yksityishenkilöt käyttävät natiivia MANA-tokenia ostaakseen digitaalisia kiinteistöjä LAND-tokenien muodossa, joita he voivat sitten myydä, rakentaa tai säilyttää ja lisätä ostamalla muita LAND-tokeneita ESTATEn rakentamiseksi.

Tähän mennessä Decentralandissa on toteutettu useita erilaisia ja ainutlaatuisia käyttötapauksia, joihin lukeutuvat niin virtuaalisista näyttelyt, pelikokemukset kuin jotkut edistyksellisimmistä interaktiivisista tapahtumista, kuten virtuaaliset musiikkikonsertit ja festivaalit. Näiden ominaisuuksien ansiosta Decentraland on luultavasti markkinoiden kehittynein metaversumia hyödyntävä alusta, joka on onnistunut houkuttelemaan monipuolisen ja omistautuneen käyttäjäkunnan.

Miksi MANA on sijoittamisen arvoinen?

MANA on jo vakiintunut ERC-20-kryptotoken, joka on laajalti saatavilla useimmissa hyvämaineisissa kryptopörsseissä. Huolimatta markkinajohtajan asemastaan virtuaalimaailman mahdollistajana Decentraland ei suostu pysähtymään paikoilleen. Se kehittää jatkuvasti uusia ominaisuuksia pitääkseen itsensä markkinoiden kärjessä ja kehittyäkseen vastaamaan käyttäjiensä tarpeita.

Tämän seurauksena MANA:sta tulee yhä arvokkaampi hyödyketoken ja erinomainen hallintotoken, sillä se antaa haltijoille äänestysvallan alustan hallintoa ja suuntaa koskevissa päätöksissä. Kun yhä useammat yritykset löytävät metaversumin tarjoamat moninaiset mahdollisuudet, Decentralandilla on erinomaiset edellytykset ottaa johtoasema vallankumouksessa ja viedä ajattelu yhä korkeammille tasoille. Tämä jännittävä näkymä tekee MANA:sta yhden parhaista Ethereum-kolikoista, joita kannattaa ostaa vuonna 2023.

Aave (AAVE) – DeFi:n lainaus- ja lainanantoprotokolla

Markkina-arvo: $964.4 miljoonaa

Mikä on Aave?

Aave on hajautettu rahoitusprotokolla, jonka avulla käyttäjät voivat lainata ja käyttää kryptoa ilman välikäsiä, kuten pankkeja tai lainayhtiöitä. Luotonantajat ansaitsevat korkoa tallettamalla digitaalisia varoja likviditeettipooleihin, joita lainanottajat voivat käyttää ottaakseen pikaluottoa käyttäen kryptovarojaan lainan vakuutena.

Kun DeFI-markkinat alkoivat olla täynnä kesällä 2020, Aaven oli kehitettävä ainutlaatuisia ominaisuuksia pysyäkseen kilpailun edellä. Flash-lainat ovat yksi alustan lippulaivatuotteista, joita mainostetaan ensimmäisinä vakuudettomina lainoina DeFi-alueella. Vaikka tämä kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta, nämä lainat on maksettava takaisin saman tapahtuman aikana.

Toinen Aaveen liittyvä merkittävä etu on se, että lainanottajat voivat vaihtaa kiinteän ja vaihtuvan koron välillä. Tämä on hyödyllistä epävakaina aikoina, jolloin kiinteät korot antavat jonkinlaisen varmuuden takaisinmaksun määrästä, kun taas vaihtuvat korot tarjoavat mahdollisuuden hyötyä alhaisemmista kustannuksista ennen kuin kiinteitä korkoja muutetaan.

Miksi Aave on sijoittamisen arvoinen?

Sen lisäksi että Aaven DeFi-lainatuotteet tarjoavat erinomaisen joustavuuden, kuten mahdollisuuden lainata yli 20 kryptovaluuttaa, alustan AAVE-token avaa useita mahdollisuuksia tokenin haltijoille.

Etuihin lukeutuu tieto siitä, että ERC-20-token tarjoaa vakautta ja turvallisuutta. Lisäksi haltijat voivat käyttää alennettuja transaktiomaksuja ja hyviä hyötyominaisuuksia, ja AAVE toimii hallinnointitokenina, joka antaa haltijoille vallan päättää alustan suunnasta.

Quint (QUINT) – ERC-20-token, jolla on todellisia etuja

Markkina-arvo: $973.1 miljoonaa

Mikä on Quint?

Quint on uusi ERC-20-token, joka on suunniteltu yhdistämään tokenin panostuksella ansaitun passiivisen tulon runsaat palkinnot ja konkreettiset edut uudelle potentiaalisten sijoittajien yleisölle. Yhdistämällä todellisuuden ja metaversumin Quint ajaa superpanostuspooleja, jotka tuottavat kolikkopanostukseen liittyvät tavanomaiset vuotuiset tuotot ja avaavat samalla elämäntapapalkintoja suoraan käyttäjän lompakkoon talletettujen NFT:iden avulla.

Alustan boutique-tyylinen NFT-markkinapaikka toimittaa yksilöllisiä tokeneita digitaalisissa tokenkehyksissä. Quint isännöi myös useita muita ominaisuuksia, joita ovat esimerkiksi Quint-kauppa ja Metaverse Arts Club, ja se kaavailee myös siirtymistä lohkoketjupelaamisen pariin. Muita suunnitelmia ovat muun muassa reaalielämän kiinteistökehittäjät, joissa Quint-kolikon haltijat voivat vaatia murto-osaa omistuksestaan ja ansaita passiivista tuloa osalla vuokrista, jotka maksetaan suoraan QUINT:ille ennen jakelua.

Vaikka token keskittyy pääasiassa NFT:iin ja yhdistettyyn panostuskonseptiin, Quint pyrkii hämärtämään virtuaalisten palkkioiden ja reaalimaailman hyötyjen välisiä rajoja lisäämällä kassaansa konkreettisia tosielämän keräilyesineitä jaettavaksi yhteisönsä kolikkopanostajien kesken.

Miksi QUINT on sijoittamisen arvoinen?

Quintin ainutlaatuinen lähestymistapa tokenien panostamiseen erottaa sen kryptopanostuskolikosta. Käyttäjät voivat osallistua kahdentyyppisiin pooleihin, joita ovat Luxury Raffle Pool ja Quintessential Pool.

Luxury Raffle Pool tarjoaa QUINT-tokenien panostajille mahdollisuuden voittaa luksuspalkintoja arvonnassa panostuksen lopussa, mukaan lukien luksuslomat, superautoelämykset ja jännittävät lahjakortit. Tämä kaikki siis tavallisen kryptotuoton lisäksi.

Samaan aikaan jäsenet, jotka valitsevat panostuksen Quintessential Poolissa, saavat palkintoja sekä korkeampia tuottoja kuin mitä on saatavilla tavallisissa panostuspooleissa alustan ekosysteemissä. Tämä uudenlainen kolikkopanostusmenetelmä voi tehdä QUINT:istä jännittävän lisäyksen mihin tahansa kryptosalkkuun.

Metropoly (METRO) – Kryptopotentiaalia sisältävä kiinteistökolikko

Markkina-arvo: Ennakkomyynnissä

Mikä on Metropoly?

Metropoly on uusi ERC-20-token, joka auttaa METRO-tokenin omistajia sijoittamaan kiinteistöihin ilman kalliita käsirahoja. NFT-markkinapaikka eroaa muista kryptovaluutoista tekemällä kivijalkaan pohjautuvan varmuuskopion jokaisesta NFT:stä.

Sijoittajat voivat käyttää METRO-tokeneitaan ostaakseen osuuden kiinteistöstä vähintään 100 dollarilla, mikä poistaa tarpeen pitkiin pankkilainahakemuksiin, kalliisiin asianajajapalkkioihin ja ihanteellisen kiinteistön etsimiseen käytettyyn aikaan. Sen sijaan, että he käyttäisivät kuukausia kiinteistön ostamiseen, kolikon haltijat voivat tehdä sijoituksen alle 20 sekunnissa.

Kiinteistöön sijoitettuaan kolikon haltija alkaa ansaita ajan myötä passiivista tuloa vuokralaisilta kerätyistä vuokrista ja kiinteistön arvon noususta. Metropolyn asiantuntijaryhmä hallinnoi jokaista kiinteistöä, joten sijoittajat eivät joudu kärsimään perinteisistä vuokranantajiin liittyvistä päänvaivoista.

Miksi METRO on sijoittamisen arvoinen?

Metropoly pyrkii ravistelemaan kiinteistöalaa siirtämällä kiinteistökaupat lohkoketjuun, demokratisoimalla prosessin ja avaamalla kiinteistöjen omistuksen aivan uudelle massayleisölle.

Alustan Ethereum-älysopimuskoodi on täysin SolidProof-hyväksytty, ja CertiK on vahvistanut tiimin henkilöllisyyden, mikä antaa Metropolyn sijoittajille täyden varmuuden sijoituksensa turvallisuudesta. Alustan uusi tapa sijoittaa kiinteistöihin tekee siitä yhden parhaista ERC-20-tokeneista, jotka ovat saatavilla ennakkomyynnissä tänään.

Metablaze (MBLZ) – Metaversumin GameFi-nimike avoimella tulevaisuudella

Markkina-arvo: Ennakkomyynnissä

Mikä on Metablaze?

Metablaze on uusi lohkoketjupeli, jossa käytetään uutta P2E-moottoria. Useimmat GameFi-pelit maksavat kryptopalkkioita alustan alkuperäisenä kolikkona tai stablecoinina. Metablaze eroaa siitä antamalla pelaajille mahdollisuuden valita, haluavatko he saada palkkionsa muina digitaalisin varoina, kuten Bitcoinina (BTC), Ethereumina (ETH) tai Solanana (SOL).

Pelissä on NFT-peikkoja ja se koostuu kahdesta vaiheesta. MetaMiniez-minipeli on aikarajoitteinen strategiapeli, jossa pelaajat panostavat poletteja parantaakseen kaivoslaitteita Galaxia Blue -nimisessä tarinallisessa, imperiumia rakentavassa metaversumissa.

Toiseen vaiheeseen kuuluu rikas tarinankerrontamoottori, jonka tarkoituksena on tuottaa Galaxia Blue -peliin verraton tarina ja taustatarina. Lisäksi siihen sisältyy avoimen tulevaisuuden tarina, jota pelaajat auttavat kehittämään massiivisen roolipelielementin avulla, jossa esitellään seikkailua ja sankaruutta, roistoja ja rakkautta.

Miksi MBLZ on sijoittamisen arvoinen?

Metablazen tiimi on tehnyt kotiläksynsä ja läpäissyt CertiK-auditoinnin hyväksytysti. Tämä on vakuuttanut varhaiset sijoittajat siitä, että tiimi tietää, mitä se tekee.

Metablazen online-roolipelialustan tarjoamat avoimeen maailmaan pohjautuvat runsaat mahdollisuudet avoimella tulevaisuudella tarjoavat MBLZ-tokenille jännittävän potentiaalin ja tekevät siitä ERC-20-kolikkona niin vakuuttavan vaihtoehdon, että sijoittajien kannattaa harkita ostamista.

Miksi sijoittaa ERC-20 tokeneihin?

ERC-20-tokenit voidaan nähdä hyvänä sijoituskohteena, koska nämä tokenit käyttävät jo olemassa olevaa Ethereum-verkkoa, joka on yksi parhaista. Älykkäitä sopimuksia tukevien tokenien turvallisuus on sisäänrakennettu. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän tokeneita on olemassa, sitä enemmän on kysyntää ja sitä pienempi on riski joutua hyökkäyksen kohteeksi.

ERC-20-tokenit hyötyvät Ethereumin olemassa olevasta infrastruktuurista sen sijaan, että niiden ympärille pitäisi rakentaa muiden tokeneiden omia lohkoketjuja, joten ne ovat aikaa ja resursseja säästävä valinta uusille kolikoille.

Yhteenveto: Mikä on paras ERC-20-krypto ostettavaksi juuri nyt?

ERC-20-tokenien katsotaan olevan hyviä sijoitusvaihtoehtoja laskusuhdanteiden ulkopuolella. Paras ERC-20-token ostettavaksi juuri nyt on AltSignalsin ASI-token johtuen alustan jännittävästä ja innovatiivisesta tekoälyteknologian ja lohkoketjun yhdistelmästä.

Metacaden MCADE-token on myös erinomainen valinta, sillä sen alusta näyttää vievän GameFi-kehitystä uudelle tasolle.

UKK

Onko ERC-20 sama kuin ETH?

ERC-20 ja ETH ovat kaksi eri asiaa. ERC-20-kolikko on digitaalinen valuutta, joka hyödyntää Ethereumin lohkoketjuteknologiaa, kun taas ETH on koko Ethereum-verkon natiivi valuutta, jossa on Bitcoinista poiketen ylimääräistä teknologiaa, kuten älysopimuksia.

Kuinka monta ERC-20-tokenia on olemassa?

ERC-20 on suosituin kryptotokenien muoto. Etherscan arvioi, että ERC-20-tokeneita on olemassa yli 450 000 kappaletta, ja niitä luodaan päivittäin lisää.

Mitä ERC-20 tarkoittaa?

ERC-20 on lyhenne sanoista “Ethereum Request for Comment 20”, ja se on Ethereum-lohkoketjuprotokollan avulla luotujen korvattavien tokenien vakiokoodi.

Onko ERC-20 vain Ethereumia varten?

Kyllä, ERC-20-tokenit toimivat vain Ethereumin lohkoketjussa.

Onko BEP20 sama kuin ERC-20?

BEP20 on Binance Smart Chainin (BSC) vakiomuotoinen digitaalinen kolikko, joka vastaa ERC-20:tä, mutta on tarkoitettu käytettäväksi BSC:ssä.

Onko DOGE ERC-20-token?

Ei, DOGE on BEP 20 Binance-kolikko, jota isännöi BSC.

Ovatko ERC-20 tokenit hyvä sijoituskohde?

ERC-20-tokeneita pidetään usein hyvänä sijoituskohteena, koska ne käyttävät suurinta ja erittäin korkealla turvallisuustasolla varustettua lohkoketjun tarjoajaa. Ethereum-pohjaiset tokenit tarjoavat suuren likviditeetin, koska niitä käytetään lohkoketjussa olemassa olevien kryptoprojektien perustana.

