AGIX-hintaennuste Altsignalsin ennakkomyynnin kiihtyessä

Tekoälyvarat ovat olleet parhaiden joukossa vuonna 2023. Tämä ralli johtuu ChatGPT:n vahvasta suorituskyvystä ja näkemyksestä, jonka mukaan tekoäly mullistaa useimpia toimialoja, mukaan lukien terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Sama suorituskyky on tapahtunut kryptovaluuttateollisuudessa. Vaikka Bitcoin ja Ethereum ovat nousseet vastaavasti, noin 70 % ja 60 % verran, tekoälytokenit, kuten SingularityNET (AGIX) ja Fetch.ai (FET), ovat nousseet vastaavasti yli 800 % ja 300 %. Samoin AltSignalsin kaltaiset tekoälyprojektit ovat saamassa vauhtia.

Historiallisesti sijoittajat ovat yleensä sijoittaneet nouseviin teemoihin FOMO:n eli “pelko siitä, että jäisi paitsi” -vuoksi. Jotkut kryptoteollisuuden aiemmista teemoista olivat muun muassa metaversumi, play-to-earn ja move-to-earn.

Mikä on SingularityAI ja miksi se on noussut?

Tekoälyteollisuuden odotetaan käyvän läpi merkittävää kasvua lähivuosina. PwC:n mukaan tekoäly tuo noin 15,7 biljoonaa dollaria maailmantalouteen vuoteen 2030 mennessä. Suurimman osan näistä voitoista odotetaan tapahtuvan Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Toinen Zion Researchin raportti osoitti, että tekoälyn globaalien markkinoiden arvo oli yli 59 miljardia dollaria kesäkuussa 2022. Raportissa arvioitiin, että sen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) on 39,7 % vuoteen 2028 mennessä.

Tekoäly mullistaa keskeisiä toimialoja. Ihmiset esimerkiksi käyttävät generatiivista tekoälyä saadakseen monimutkaisia vastauksia. Jotkut tulevat tekoälyalustat pystyvät kirjoittamaan monimutkaista tietokonekoodia.

Suurin osa tunnetuimmista tekoälytuotteista on nyt keskitetty. Esimerkiksi Microsoft hallitsee Bing AI:tä, kun taas Google hallitsee Bardia.

SingularityNET pyrkii muuttamaan tätä luomalla hajautetun tekoälysovellusten ekosysteemin, joka ratkaisee keskeiset haasteet. Hyvä esimerkki dApp-sovelluksesta sen ekosysteemissä on Rejuve, joka on johtava alusta pitkäikäisyyden tutkimukselle.

AGIX hintaennuste

AGIX on SingularityNETin alkuperäinen token. Kuten alla näkyy, AGIX-hinta on menestynyt hyvin viime kuukausina, kun sijoittajat ovat lisänneet keskittymistään tekoälyyn. Tämä ralli hiipui hiljattain, kun Bitcoin ei onnistunut siirtymään psykologiselle tasolleen 30 000 dollarissa. Mikä tärkeintä, se on muodostanut nousevan kolmion kuvion.

Siksi siirtyminen kolmion yläreunan yläpuolelle 0,559 dollarissa osoittaa, että härät ovat voittaneet, mikä nostaa sen hintaa paljon korkeammalle. Seuraava katsottava avaintaso on 0,70 dollaria.

Mikä on AltSignals?

Tekoälyn odotetaan myös mullistavan rahoitusalaa. Itse asiassa tekoäly häiritsee jo rahoitusneuvonta-alaa. Esimerkiksi Morgan Stanley testaa nyt OpenAI-käyttöistä chat-bottia.

Alue, joka on kypsä muutokselle, on analysointi ja ennustaminen. Nykyään useimmat rahoitusalan treidaajat ja sijoittajat keskittyvät manuaaliseen analyysiin. Vaikka botteja on olemassa, monet niistä toimivat perinteisillä tekniikoilla, jotka eivät ole tehokkaita.

AltSignals on tekoälyllä toimiva alusta, joka käyttää kehittyneitä teknologioita tuottaakseen lähes tarkkoja ennusteita osakkeista, kryptovaluutoista ja muusta omaisuudesta, kuten forexista. Alusta käyttää teknologioita, kuten koneoppimista ja luonnollisen kielen käsittelyä. Nämä teknologiat yhdistetään luomaan tekoäly, joka voi voittaa ihmiset. Sen vahvistava oppimistyökalu auttaa sisällyttämään riskienhallinnan.

AltSignals toimii $ASI-tokenilla, jonka ensisijainen tavoite on toimia ekosysteemin jäsenenä. Sen muita ominaisuuksia ovat yhteisön hallinto, kaupankäyntiturnaukset ja AI-klubin jäsenyys.

AltSignalsin ennakkomyyntiennuste

AltSignals kerää parhaillaan pääomaa token ennakkomyyntiprosessin kautta. AltSignalsin verkkosivuston mukaan Beta-myynti on jo kerännyt 429 675 dollaria, mikä vastaa 89,52 prosenttia suunnitellusta pääomankorotuksesta. Yksi $ASI-token maksaa 0,0012 USDT.

Token ennakkomyyntiin sijoittaminen voi olla erittäin kannattavaa, koska sen avulla voit poistua voitolla, kun Airdrop tapahtuu. Esimerkiksi ihmiset, jotka ostivat AGIX- ja FET-tokeneita ennakkomyyntinsä aikana, ovat nähneet sijoituksensa kasvaneen yli 1 000 %.

Selvyyden vuoksi. Kaikki token-ennakkomyynti ei yleensä ole hyviä sijoituksia. Aiemmin monet ihmiset ovat menettäneet varoja ostaessaan huijauksia verkossa. Siksi suosittelemme, että teet omakohtaista tutkimusta, ennen kuin sijoitat mihinkään kryptotokeniin tai ennakkomyyntiin. AltSignalsin whitepaper-julkaisun mukaan kehittäjät aikovat listata ASI-tokenin Uniswapissa vuoden toisella neljänneksellä. Tätä seuraa listautuminen muihin pörsseihin ja nykyisen AltAlgon parantaminen automatisoituun kaupankäyntikykyyn.