Pelialusta Metacade (MCADE) on saattanut ennakkomyyntinsä päätökseen, mikä avaa tietä seuraavaan virstanpylvääseen – listautumiseen suuriin pörsseihin.

Perspektiivistä katsottuna arcade-tokenin listaus alkaa tällä viikolla. Tokenin odotetaan olevan saatavilla Uniswapissa 6. huhtikuuta. Huhtikuun 16. päivänä päättyvällä viikolla token listataan Bitmartissa ja sitten MEXC:ssä 30. huhtikuuta päättyvällä viikolla. Odotettu listautuminen tapahtuu pelien kasvavan kysynnän keskellä pitkittyneestä kryptotalvesta huolimatta.

Pelaaminen kasvoi 59 % vuonna 2022 ja sillä on edessään valtava potentiaali

Web3-pelit ja metaversumi-projektit tuottivat 7,6 miljardia dollaria vuonna 2022, mikä on 59 % enemmän kuin vuonna 2021. Tämä käy ilmi uudesta markkinaraportista “Blockchain Gaming“, joka arvioi alan kasvavan 70 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Lohkoketjupelaamista koskevassa raportissa korostetaan web3-pelien keskeisiä käyttöönottotekijöitä, joita ovat laajempi ulottuvuus, lohkoketjuinfrastruktuuri ja kannustinjärjestelmä. Lohkoketjussa tapahtuvien läpinäkyvien transaktioiden ansiosta lohkoketjupohjaiset pelit saavat myös mainetta, mikä helpottaa käyttöönottoa.

Pohjimmiltaan vuoden 2022 kasvuvauhti korostaa, että pelaaminen uhmasi karhumarkkinoita kasvaakseen, mikä tekee siitä yhden todennäköisistä aloista, joilla on suuria rahavirtoja seuraavan vuosikymmenen aikana. Mutta mitä Metacaden kaltaiset pelihankkeet tarvitsevat hyödyntääkseen 70 miljardin dollarin tilaisuutta?

Web3-pelaamisen on asetettava laatu etusijalle – Asiantuntijat

Vaikka web3-pelaamiseen liittyvä mahdollisuus on valtava ja suurelta osin hyödyntämätön, asiantuntijat uskovat, että laatu on avain onnistuneisiin projekteihin. Puhutaankin pelien nautinnosta ja kestävyydestä.

Asiantuntijoiden mukaan peliharrastajat haluavat nautinnollisia ja viihdyttäviä pelejä, joissa on pelin sisäistä taloutta. Tämän vuoksi analyytikot viittaavat siihen, että AAA-pelit korvaavat hypercasual-pelit, ja ne keskittyvät yhä enemmän AAA-peleihin. Hypercasual-peleillä tarkoitan pelejä, joissa on yksinkertainen pelimekaniikka. Sen sijaan web3-pelien harrastajat ovat suuria pelaajia, jotka etsivät ylimääräistä nautintoa ja tuloksia. Tästä syystä analyytikot ennustavat arcade-pelien ohjaavan seuraavan sukupolven web3-lohkopelaamista.

Otetaan esimerkiksi Metacade, projekti on ollut otsikoissa, koska se on yksi edistyneimmistä play-to-earn-peleistä.

Se tarjoaa jännittävän valikoiman teoksia ja GameFi- ekonomian. Pelaajat yksinkertaisesti ansaitsevat saadakseen viihdettä. Hankkeen whitepaper-julkaisussa esitellään palkitsemismalleja, kuten Creat2Earn, Work2Earn, Compete2Earn, osallistuminen arvontoihin ja panostaminen, jotka tekevät Metacadesta ainutlaatuisen pelialustan.

Samoin kestävyys on tulevaisuuden pelialustojen tunnusmerkki. Asiantuntijat sanovat, että kukoistavat alustat keskittyvät yhteisöön, ja pelaajilla on omistusosuuksia. Metacadella on kestävän hankkeen tunnusmerkkejä. Sen alustalla web3-harrastajat ja pelaajat voivat tehdä yhteistyötä ja rakentaa jännittäviä suhteita. Itse asiassa hankkeella on DAO-hallinnon asema vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Myös kauttaaltaan katsottuna Metacade on kestävä ja toimii itsestään rasittamatta käyttäjiään liikaa. Mainonnan, työpaikkailmoitusten ja muiden projektien aloitusalustan tulomallit mahdollistavat alustan omavaraisuuden.

Metacaden asema web3-pelaamisessa

Metacade tulee oikeaan aikaan, kun web3-pelaaminen valtaa alaa. Tämä tarkoittaa, että se nauttii ensimmäisestä liikkujasta, koska se huomataan ja adoptoidaan varhaisessa vaiheessa. Web3-pelialustat, kuten Axie Infinity, The Sandbox ja The Other, ovat menestyneet varhaisina tekijöinä.

Uusi tulokas, kuten Metacade, voisi nauttia samankaltaisista eduista ja lisäetuja käyttäjille. Sellaisenaan voi olla ajan kysymys, milloin MCADE asettuu web3-pelialalle ylivoimaisella pelin sisäisellä taloudella. Kuten onnistuneesta ennakkomyynnistä on nähty, MCADE on juuri raapinut pintaa. Odotettavissa on enemmän, kun se listautuu suuriin pörsseihin.

Onko Metacade hyvä sijoitusmahdollisuus?

Peliprojektit ovat yleisesti ottaen hyviä sijoituksia ennustettuun kysyntään nähden. Kuitenkin sijoittajien, jotka etsivät laadukkaita projekteja, jotka voivat mullistaa pelaamisen, tulisi valita ne, joilla on selkeä kestävyyden tiekartta. Näimme sen jo vuonna 2022, kun kestämättömien talousmallien projektit kaatuivat.

Metacadella on projektina vahva perusta, ja sillä on selkeä tiekartta, miten tiimi saavuttaa tavoitteensa ja vahvistaa yhteisöä. Tämän pitäisi olla ensimmäinen osoitus siitä, että tämä voisi olla hyvä sijoitusmahdollisuus. Vastaavasti sen alkuperäinen token, MCADE, alkaa vasta pörsseissä myöhemmin tässä kuussa. Se tarkoittaa, että tokenin hinta on edelleen alhainen ja voi avautua lähellä ennakkomyyntitasoja. Ostamalla sen aikaisin sijoittajat voivat ansaita arvonnousulla ennen kuin hinta nousee pilviin.