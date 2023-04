Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Zilliqan hinta nousi keskiviikkona korkeimpaan tasoonsa sitten helmikuun 23. päivän, kun sijoittajat odottivat tulevaa EVM-julkaisua. ZIL nousi huippuunsa, 0,036 dollariin, mikä oli noin 68 % vuoden alimman tason yläpuolella. Tämä tekee siitä yhden alan parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista. Muut altcoinit, kuten AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) ja Oasis Network voivat myös hyvin.

Zilliqa EVM julkaisu

Ethereum on kasvanut maailman suurimmaksi lohkoketjuksi älykkäille sopimuksille. Tämä näkyy sen ekosysteemissä olevien dAppien määrän kasvuna. Esimerkiksi hajautetun rahoituksen alalla (DeFi), Ethereumin kokonaislukitusarvo (TVL) on yli 70 miljardia dollaria ja markkina-asema lähes 70 %.

Sama pätee nonfungible token (NFT) -teollisuuteen, jossa Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) kaltaiset kokoelmat hallitsevat. Keskimäärin Ethereumin NFT:n myynti 24 tunnin aikana on yleensä yli 25 miljoonaa dollaria.

Siksi lohkoketjuteollisuudessa on kaksi päätrendiä. Ensinnäkin yleinen siirtyminen Layer-2 -verkkoihin, jotka ovat sivuketjuja, jotka käsittelevät Ethereum-tapahtumat nopeammin, pienemmillä kustannuksilla. Jotkut alan ylimmän Layer-2 -verkoista ovat Cartesi, Optimism ja Arbitrum.

Toiseksi yhteentoimivuuden parantamiseksi monet lohkoketjut lanseeraavat Ethereum Virtual Machine (EVM) -koneensa. EVM on ohjelmisto, joka toteuttaa älykkäitä sopimuksia Ethereum-verkossa. Se auttaa lisäämään yhteentoimivuutta eri ketjujen sisällä. Jotkut suosituimmista EVM:n parissa työskentelevistä ketjuista ovat IOTA, EOS ja Zilliqa.

Seuraava Zilliqan avainuutinen on sen EVM-toteutuksen julkaisu verkkoon, joka tapahtuu 25. huhtikuuta tänä vuonna. Käyttöönotto julkaistaan klo 8.00 UTC-aikaa.

EVM:n integroinnilla on lukuisia etuja Zilliqan ekosysteemille. Esimerkiksi käyttäjät voivat nyt siirtää alkuperäiset ZIL-tokeninsa käyttämällä suosittuja lompakoita, kuten MetaMaskia. Lisäksi kehittäjät voivat ottaa käyttöön Solidityn älykkäitä sopimuksia.

Zilliqan hintaennuste

Neljän tunnin kaavio osoittaa, että ZIL:in kurssi on ollut armottoman kovassa nousussa viime viikkoina. Tällä rallilla se on hypännyt vuoden alimmasta 0,021 dollarista aina 0,036 dollariin. Se on onnistunut nousemaan tärkeimpien psykologisten tasojen yläpuolelle. Viimeksi se siirtyi avainresistanssin yläpuolelle 0,0328 dollariin, korkeimmalle pisteelle 2. huhtikuuta. Siirtyessään tämän hinnan yläpuolelle kolikko mitätöi muodostuvan kaksoispääkuvion.

Zilliqa on liikkunut kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, kun taas oskillaattorit osoittavat ylöspäin. Siksi on todennäköistä, että kolikon nousu jatkuu, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastuspisteen 0,037 dollariin, joka on tämän vuoden huhtikuun korkein taso.

AltSignals-tokenien myynti jatkuu

Toinen tärkeä teema maailmassa nykyään on tekoäly. Tekoälyä on kutsuttu yhdeksi suurimmista löydöistä. Tänä päivänä Googlen Bardin ja Microsoftin Bingin kaltaisista tekoälyalustoista on tullut niin tehokkaita, että ne voivat kirjoittaa ohjelmistoja, säveltää musiikkia ja kirjoittaa tarinoita.

Analyytikot uskovat, että tekoäly vaikuttaa useimpiin toimialoihin tulevina vuosina. Se vaikuttaa esimerkiksi rahoitusalaan tekemällä analyyseja ja antamalla suosituksia. AltSignals on yksi parhaista alustoista, joka pyrkii toteuttamaan tekoälyn hyötyä alalla.

AltSignals on kannattava alusta, joka suorittaa analyyseja ja lähettää signaaleja keskeisistä omaisuuseristä, kuten forexista ja kryptovaluutoista, ihmisille. Nyt osana sen kasvua kehittäjät työskentelevät integroidakseen tekoälyn alustaansa parantaakseen tuloksia. AltSignals on käyttäjiensä erittäin rakastama, kuten Trustpilotista voidaankin nähdä.

Osana tätä siirtymää AltSignals myy ASI-tokeniaan. ASI on token, joka toimii alustalla. Sitä käytetään maksujen suorittamiseen ja muiden ekosysteemin osallistujien rohkaisemiseen. Sitä käytetään myös äänestämiseen, kun DAO (Decentralized Autonomous Organisation) käynnistyy.

AltSignals-merkkien myynti kiihtyy

AltSignalsin tokenien myynti on onnistunut. Vain muutamassa viikossa kehittäjät ovat keränneet yli 592 000 dollaria, mikä on noin 54,82 % heidän tavoitteestaan. Kun jokaisen tokenin arvo on 0,015 dollaria, on todennäköistä, että kysyntä jatkaa kasvuaan myös tulevina viikkoina. Voit ostaa ASI-tokenia täältä.

Tokenin ennakkomyyntiin sijoittaminen voi olla erittäin kannattava strategia. Hyvä esimerkki tästä on äskettäin julkistettu Metacade, alusta, joka keräsi noin 16 miljoonaa dollaria token-myynnissään. Muutama päivä tokenin julkaisun jälkeen, alustan arvo on yli 25 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaa, että alkuperäiset ostajat ovat saaneet vastetta sijoitukselleen.

Onko ASI hyvä sijoitus?

AltSignalsin whitepaper-julkaisu on kuvaillut, miten alusta toimii ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Ja sen tosiasian perusteella, että AltSignals on jo kannattava, uskon, että ASI on hyvä ostos. Kuitenkin, kuten muihin kryptovaluuttoihin, liittyy riskejä, mikä tarkoittaa, että on hyvä pyrkiä rajoittamaan haittoja. Ei siis esimerkiksi pidä kohdistaa kaikkea ASI:iin tai mihinkään muuhun kolikkoon.