AltSignalsin suosio on noussut runsaasti sen jälkeen, kun se julkisti tekoälyyn perustuvan algoritmin, joka toimii tekoälypohjaisella kryptovaluuttalla ASI:lla.

AltSignals suorittaakin ASI-ennakkomyynnin, joka on tällä hetkellä ensimmäisessä vaiheessa onnistuneen BETA-vaiheen myynnin jälkeen. Ennakkomyyntiin voi osallistua vierailemalla virallisilla verkkosivuilla.

AltSignals AI-pohjainen algoritmiprojekti

AltSignals on ollut markkinajohtaja kaupankäyntisignaalien tarjoamisessa ja algoritmeihin perustuvien teknisten indikaattoreiden kehittämisessä, jotka auttavat rahoitusmarkkinoiden treidaajia hyötymään hintojen muutoksista. Se alkoi lähettämällä ilmaisia kryptokaupan signaaleja, mutta laajeni myöhemmin Forexiin, CFD-sopimuksiin ja osakkeisiin.

AltSignals tarjoaa perustavanlaatuisia ja teknisiä analyyseja ja valmennuksia sekä auttaa asiakkaita sekä tekemään että hyötymään kaupoista. Alusta on luonut kaupankäyntisignaaleja käyttämällä teknistä indikaattoria nimeltä AltAlgo Indicator.

AltAlgo-indikaattori skannaa rahoitusmarkkinoita ja varoittaa AltSignals-käyttäjiä, kun hyvä kaupankäyntimahdollisuus ilmaantuu. Indikaattori käyttää tällä hetkellä useita kaupankäyntistrategioita ja teknisiä indikaattoreita kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen.

Altsignals työskentelee nyt tekoälypohjaisen algoritmin parissa tehostaakseen signaalinsa tuotantoprosessia. Tekoälyalgoritmi käyttää parhaiten suoriutuvaa algoritmia, mukaan lukien AltAlgo-indikaattoria, ja käyttää sitä rakentaakseen sarjan tekoälytuotteita, joista yksi on ASI-kryptovaluuttalla toimiva ActualizeAI.

Sen lisäksi, että ASI-kryptovaluutta on tekoälypohjainen kryptovaluutta, se toimii Ethereum-lohkoketjussa, mikä mahdollistaa edullisten token-ostojen AltSignals DEX:n kautta meneillään olevan ennakkomyynnin aikana.

Onko tekoälypohjainen kryptovaluutta ASI hyvä sijoitus?

On olemassa useita tekijöitä, joita kryptosijoittaja tarkastelee erityisesti sijoittaessaan uuteen kryptoprojektiin, koska kryptomarkkinat ovat melko epävakaat. Yksi näistä tekijöistä etsii projektia, jonka emoyhtiö on luotettava ja jolla on vahvat tulokset, erityisesti kryptoalalla esiintyvien lukuisten kryptohuijausten vuoksi.

AltSignals on ollut toiminnassa viisi vuotta ja sillä on todistettu kokemus kaupankäyntisignaalien alalta; eli se on luotettava yritys.

Lisäksi AltSignals-verkkosivustolla olevat tiedot osoittavat, että AltSignalsin Binance Spot- ja Futures-signaalit sekä Forex-signaalit ovat olleet jatkuvasti kannattavia kuukausittain yli 42 %:n tarkkuudella.

Näiden signaalien tarkkuuden odotetaan kasvavan huomattavasti, kun ActualizeAI-algoritmi on valmis ja integroitu alustaan, mikä tekee AltSignalsista halutun alustan ja todennäköisesti lisää ASI-tokenien kysyntää.

AltSignals (ASI) hintaennuste

ASI:n hinta on jo noussut 25 % sen BETA-vaiheen hinnasta (0,012 dollaria) nykyiseen ennakkomyyntihintaan 0,015 dollaria.

AltSignalsin ennakkomyynti on jaettu viiteen vaiheeseen: BETA ja vaiheet 1., 2., 3. ja 4. Kun yksi vaihe on jo loppuunmyyty ja nykyinen vaihe on jo yli 56 % loppuunmyyty, se osoittaa, että ASI-token on houkutellut paljon sijoittajia, mikä osoittaa, että ihmiset luottavat projektiin.

Ne, jotka sijoittavat ASI-tokeniin, hyötyvät nyt edelleen, koska tokenin odotetaan jatkavan nousuaan jäljellä olevien ennakkomyyntivaiheiden aikana ja ehdottomasti sen jälkeen, kun se on listattu eri kryptopörsseissä sen jälkeen. Tokenin arvo on 0,01875 dollaria sen toisessa vaiheessa, 0,021 dollaria vaiheessa kolme ja 0,02274 dollaria vaiheessa neljä. Kun ennakkomyynti päättyy, token on noussut 89,5 %, jolloin BETA-vaiheeseen sijoittajille ROI on 89,5 %.

Vaikka ASI-hinnan ennustaminen sen ennakkomyynnin jälkeen saattaa olla jokseenkin vaikeaa, koska tokenilla ei ole riittävästi markkinahistoriallista dataa käytettäväksi, ASI-hinnan odotetaan nousevan tekoälyteknologian kasvavaan suosioon, koska se on itse tekoälypohjainen kryptovaluutta ja se listautuu kryptovaluuttapörsseihin välittömästi ennakkomyynnin päättymisen jälkeen.

AltSignalsin tiedotteen mukaan ASI-tokenin odotetaan listautuvan CoinGeckoon, CoinMarketCapiin ja Uniswapiin kuluvan vuosineljänneksen aikana (Q2, 2023), mikä tarkoittaa, että hinnanarvon nousu on ainoastaan ajan kysymys.