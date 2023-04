Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

AltSignals ($ASI) ennakkomyynti on käynnissä, ja 59 % tokeneista on jo myyty. Tähän mennessä yli 637 000 USDT on kerätty, mikä tekee projektista varhaisen menestyjän sijoittajien kasvavan kiinnostuksen keskellä. Treidaajayhteisön voimanlähteenä toimiva token on ensimmäinen laatuaan ja voi tuottaa valtavaa tuottoa sijoittajille. Voit liittyä ennakkomyyntiin täällä ja nauttia ensiomistajana eduista.

Binance käyttää ChatGPT:tä Web 3.0 -akatemiansa tehostamiseen

Vain kuusi kuukautta julkaisunsa jälkeen ChatGPT on AI-maailman kuumin asia. Tekniikka lupaa tehdä muutakin kuin antaa välittömiä vastauksia kyselyihin.

Epäilemättä kilpailu tekoälyn käytöstä on käynnissä ja muuttuu jännittävämmäksi, kun suuret yritykset, kuten Binance, alkavat huomioida sen mahdollisuudet. Viimeisimmän ilmoituksen mukaan Binance integroi ChatGPT:n käyttämään Web 3.0 -akatemiaansa. Binance Sensei -tekoäly käyttää kryptopörssin nimissä koneoppimista vastatakseen käyttäjien kysymyksiin kryptovaluutoista ja Web 3.0 -avaruudesta.

Sovellusten näkökulmasta tekoäly valtaa monia aloja, ja treidaus on yksi niistä. Takana ovat ajat, joina käyttäjät suorittivat manuaalisia teknisiä ja perustavanlaatuisia analyyseja jättäen pois ratkaisevan tiedon auttamaan ennusteitaan. Kuten olemme jo nähneet ChatGPT:n kanssa, on vain ajan kysymys, ennen kuin tekoälyä sovelletaan kaikilla aloilla. Tämän valossa AltSignalsin kaltainen palvelu on juuri ajoissa ja ryhtyy toimiin, kun tekoälyn suosio kasvaa.

AltSignals ($ASI) – tehostaa treidaajayhteisöä

Kuvittele, että voisit hyötyä kaupankäynnin signaaleista ja omistaa kryptovaluuttoja, jotka antavat arvoa ja hallinto-oikeuksia. Sen AltSignals yrittää tehdä.

Yhteenveto: AltSignals on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva fintech-yritys, joka tuottaa laadukkaita kaupankäyntisignaaleja sijoittajilleen. Yritys on ollut olemassa joulukuusta 2017 lähtien ja tarjoaa forex-, krypto- ja kultasignaaleja. Yritys käyttää yksinkertaista AltAlgo™-indikaattoria signaalien luomiseen, minkä ansiosta alustasta on yksi Telegramin seuratuimmista, yli 1 500:lla VIP-jäsenellään.

Vastauksena suureen markkinoiden kysyntään AltSignals vie signaalintuotantopalvelun nyt pykälän korkeammalle. Yhtiö lanseeraa uuden tekoälyalustan, nimeltään ActualizeAI. AltSignals odottaa tekoälyalustan parantavan signaalien laatua ja laajentavan kattamia instrumentteja.

Sijoittajat ostavat $ASI-tokenin, ActualizeAI:n johtamistunnuksen. Toisin sanoen saat pääsyn ActualizeAI-alustalle pitämällä tokenia. Sijoittajat ansaitsevat myös $ASI:n kaupankäyntiin liittyvistä turnauksista. $ASI:n haltijat voivat käyttää tokenia osallistuakseen päätöksentekoon ja saada yksinoikeudella pääsy kilpailuihin ja muihin ansaintamahdollisuuksiin.

Kuinka houkutteleva $ASI on ja saavuttaako se yhden dollarin tason vuoteen 2024 mennessä?

Yksi $ASI:n tärkeimmistä eduista on se, että se antaa virtaa jo olemassa olevalle palvelulle, jolla on todellisia seuraajia. AltSignalsilla on myös yli 50 000 jäsentä Telegramissa, ja on helppo nähdä, miksi ennakkomyynti herättää jo kysyntää. Kun ActualizeAI julkaistaan ja lisää $ASI:ta ostetaan, tokenin arvo voi nousta korkealle tasolle, mikä hyödyttää varhaisia sijoittajia.

Edellä esitetyn perusteella ennustamme jopa 1 000 % hinnannousua vuoteen 2024 mennessä. Ennuste heijastaa alan keskiarvoja, ja äskettäin lanseeratut tokenit onnistuvat saavuttamaan tällaisen marginaalin nousun vuodessa. Ennusteen mukaan hinta voi nousta 0,15 dollariin sen nykyisestä 0,015 dollarin arvosta. On mahdollista nousta tätä korkeammalle kysynnästä riippuen, vaikka yhden dollarin hinta voi olla melko korkea.

Pitäisikö sinun ostaa AltSignals nyt?

ASI:n arvo on melko alhainen, 0,015 dollaria, joten on syytä ostaa se nyt, ennen kuin hinta nousee pilviin. Tätä tokenia ei ole vielä listattu pörsseissä, mikä tarkoittaa, että hinta on edelleen lukittu.

Kun token on listattu, kysyntä voi kasvaa, kun yhä useampi sijoittaja löytää ja ostaa sen. Silloin hinnan odotetaan nousevan pilviin, mikä tuottaa tuottoa varhaisille sijoittajille.