Litecoinin nouseva hintaennuste ja vaikutus AltSignalsiin (ASI)

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Litecoinin hinta ajautui nousuun muutamassa istunnossa, kun sijoittajat ostivat laskun ja First Republic Bankin (FRC) haasteet jatkuvat. Kolikon arvo nousi 92 dollariin, mikä on korkein taso sitten tämän vuoden huhtikuun 20. päivän. Se on noussut yli 7 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasoltaan. Bitcoin on myös elpynyt ja siirtynyt avainvastustason yläpuolelle 28 000 dollarissa. Kyseinen suorituskyky lupaa hyvää AltSignalsille, joka on kerännyt jo 644 000 dollaria tokenmyynnissään.

First Republic Bank saattaa romahtaa

Litecoinin nykyisen hintarallin tärkein katalysaattori on kasvava pelko First Republic Bankin romahduksesta. Pankki ilmoitti maanantaina, että sen liiketoiminta oli romahduksen partaalla, kun asiakkaat nostivat yli 104 miljardia dollaria. Tämän seurauksena johto sanoi, että he tutkivat vaihtoehtoja, mukaan lukien pankin myyntiä.

Tiistaina yritys ilmoitti harkitsevansa pääoman hankintaa taseen vahvistamiseksi. Tämän seurauksena FRC-osakkeen hinta romahti yli 40 %, mikä voi johtaa asiakkaiden lisääntyneisiin nostoihin. Yhtiöllä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin se voi siirtyä FDIC-suojaan, jossa vakuutusyhtiöllä on säännöllinen selvitystila. Toiseksi suurimmat amerikkalaiset pankit voivat ottaa osuuden yrityksestä ja auttaa pelastamaan sen.

Mahdollinen First Republic Bankin romahdus on positiivinen katalysaattori Bitcoinille ja Litecoinille, mikä selittää sen, miksi molemmat ajautuivat nousuun, vaikka laajemmat osakemarkkinat laskivat. Tämä johtuu siitä, että sijoittajat uskovat, että kryptovaluutat ovat turvasatama pankkien myllerryksen aikoina.

Analyytikot ovat noususuhteisia krypton suhteen

Samaan aikaan Litecoinin hinta nousee, koska sijoittajat ovat edelleen optimistisia kryptovaluuttojen hintojen suhteen. Standard Charteredin analyytikot ennustivat Bitcoinin nousevan 100 000 dollariin vuoteen 2024 mennessä. Hän mainitsi kiireen turvallisuuden vuoksi meneillään olevan pankkikriisin keskellä ja Federal Reserven mahdollisen käänteen vuoksi.

He eivät ole yksin. Sillä kirjoitimme sunnuntaina, että Bloombergin analyytikko uskoo myös Bitcoinin hinnan nousevan 50 000 dollariin lähikuukausina. Hän mainitsi myös seuraavan vuodelle 2024 suunnitellun puolittamisen pääkatalysaattorina. Lisäksi yleinen näkemys on se, että Bitcoinista on tullut hyvä turvasatama.

Jos kyseiset näkemykset ovat tarkkoja, se tarkoittaa, että myös Litecoinin hinta hyötyy tästä, koska sillä on taipumus olla läheisessä korrelaatiossa Bitcoinin kanssa.

Litecoinin hinnan ennuste

LTC:n laskutrendi perääntyi, kun kolikko putosi maanantaina 84,53 dollariin. Se muodosti kaksoispohjakuvion tuohon hintaan. Kolikko on nyt siirtynyt 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas oskillaattorit ovat ajautuneet ylöspäin. Siksi on todennäköistä, että kolikko nousee seuraavaan avaintasoonsa, 100 dollariin, lähipäivinä.

TradingView:n LTC-kaavio

AltSignals-tokenien myynti saa vauhtia

Samaan aikaan AltSignals jatkoi vetovoimaansa tokenien myynnin kiihtyessä. Token-myynnin ensimmäinen vaihe on jo kerryttänyt 644 000 dollaria 1,08 miljoonan dollarin tavoitteestaan. Tämä määrä vastaa 59,71 % kokonaismyynnistä.

Ensinnäkin AltSignals on johtava alusta, joka tarjoaa signaaleja keskeisistä omaisuuseristä, kuten kryptovaluutoista ja forexistä. Se palvelee jo tuhansia asiakkaita ympäri maailmaa, jotka ovat antaneet sille erinomaisia arvioita. Kyseiset signaalit tulevat sellaisilta teknisiltä indikaattoreilta, kuten MACD ja suhteellinen voimaindeksi.

Osana kasvustrategiaansa AltSignals pyrkii nyt sisällyttämään tekoälyn sen alustalleen. Uudessa versiossa on keskeisiä teknologioita, kuten luonnollisen kielen käsittely ja koneoppiminen. Näiden pilaritekniikoiden alapuolella alustassa on muita teknologioita, kuten regressio, ennakoiva mallintaminen, AutoML ja luonnollisen kielen API.

Tämän päivityksen tavoitteena on hyödyntää tekoälyn ominaisuuksia parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Tämä tekoälykerros saa virtansa ASI-tokenista, jota käytetään maksutarkoituksiin. Sen whitepaper-julkaisun mukaan se toimii Actualize AI:n tehona ja sitä käytetään jäsenklubien ja treidausturnausten järjestämiseen.

Onko ASI hyvä sijoitus?

Siksi Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen nouseva ennuste lupaa hyvää AltSignalsille, jonka tokenien myynti sujuu hyvin. Kehittäjät ovat keränneet jo yli 644 000 dollaria viimeisten viikkojen aikana. Kun rahake myydään vain 0,015 dollarilla, se tarkoittaa, että kuka tahansa voi osallistua pääoman korotukseen.

Uskon, että ASI-token pärjää hyvin, kun se listataan tärkeimpiin pörsseihin myöhemmin tänä vuonna, koska se tapahtuu aikana, jolloin kryptovaluutat ovat nousussa. Viime aikoina olemme nähneet monia tokeneita, kuten Metacade ja Pepe, nousevan listauksen tapahduttua. Siksi nyt onkin järkevää varata pieni summa rahaa ASI:iin.

Jotkut tokenin tulevista katalysaattoreista ovat listautumiset pörsseihin ja AltSignalsin menestys alustana.