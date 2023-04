Jayson on Invezzin johtava uutistoimittaja, joka valvoo toimittajien ja analyytikoiden tiimiä sekä uutissisällön strategista ohjausta. Hän kävi ammattimaista osakekauppaa… lue lisää

MCADE, Metacade-ekosysteemin alkuperäinen token, on listattu Uniswap- ja BitMart-kryptopörsseissä tässä kuussa. Tämä on saanut tokenin käymään kauppaa ensimmäistä kertaa myyntiä edeltävän hinnan yläpuolella.

Token valmistautuu julkaisuun MEXC:ssä, joka on yksi maailman 10:stä suurimmasta kryptovaluuttapörssistä. MCADE:n listaus on vielä kesken MEXC:ssä, ja sen on määrä tulla miljoonien sijoittajien saataville maailmanlaajuisesti.

Tarkastelemmekin seuraavaksi Metacadea uutena web3-projektina ja sen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia sekä sitä, kannattaako sijoittajien harkita hanketta.

Tarjoaako Metacade loistavan sijoitusmahdollisuuden?

Jotta voimme määrittää tarjoaako Metacade loistavan sijoitusmahdollisuuden treidaajille, on tarkasteltava laajempaa GameFi-ekosysteemiä.

GameFi:stä on tullut olennainen osa web3-tilaa, ja se kasvaa edelleen nopeaa vauhtia. Viime vuosina on ilmaantunut projekteja, kuten The Sandbox, Axie Infinity, ApeCoin ja Decentraland.

Nämä projektit ovat nousseet 100:n parhaan joukkoon kryptoavaruudessa markkina-arvolla mitattuna, ja tuottaneet sijoittajille tuhansia prosentteja.

Kryptomarkkinat ovat parhaillaan toipumassa vuoden 2022 laskutrendistä ja voivat olla matkalla kohti uutta härkäjuoksua. Jos näin tapahtuu, monet Web3-projektit voivat nousta uusiin kaikkien aikojen ennätyksiin tulevina kuukausina.

Metacade voisi olla yksi näistä projekteista innovatiivisen play-to-earn -lähestymistapansa ansiosta. Metacade pyrkii ottamaan käyttöön innovatiivisia ominaisuuksia ja luoda kaiken kattavan paketin hauskanpitoon ja palkintoihin, joista voi olla hyötyä käyttäjille. Jos projekti lanseeraa ominaisuudet odotetusti, se voi vaikuttaa myönteisesti MCADE:n arvoon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Saavuttaako Metacade 0,1 dollarin 2023 loppuun mennessä

Kryptovaluuttamarkkinat ovat menestyneet hyvin vuoden alusta lähtien. Bitcoin on lisännyt arvoaan yli 50 % tähän päivään mennessä ja voi nousta lähikuukausina.

Ennakkomyyntivaiheessa MCADE myytiin hintaan 0,02 dollaria per token. Viimeaikaisten Uniswap- ja BitMart-listausten jälkeen MCADE:n hinta on 0,02296 dollaria, korkeampi kuin sen ennakkomyyntihinta.

Token voi nousta lähipäivinä, kun MCADE julkaistaan MEXC:ssä, joka on yksi maailman 10 suurimmasta kryptopörsistä.

Listaus näissä kryptopörsseissä tuo MCADE:n miljoonien käyttäjien eteen maailmanlaajuisesti. Metacaden tiimi paljasti myös, että token lanseerataan muille tärkeille kryptovaluutoille tulevina kuukausina, kun ne tuovat markkinoille tuotteitaan ja muita tärkeitä ominaisuuksia.

Kerättyään 16 miljoonaa dollaria ennakkomyyntivaiheessa Metacade työskentelee tuodakseen markkinoille tuotteitaan. Projektien käynnistäminen, laajemman kryptomarkkinoiden parantuneen ilmapiirin lisäksi, saattaa saada MCADE:n saavuttamaan 0,1 dollarin tason ennen vuoden loppua.

MCADE:n ralli riippuisi Metacaden lanseeraamista tuotteista, ominaisuuksista ja siitä, kuinka laajemmat kryptomarkkinat menestyvät tulevina kuukausina.

Mikä on The Sandbox?

Sandbox on yksi vanhimmista web3-projekteista, ja se on ollut olemassa vuodesta 2011. Lohkoketjun avulla käyttäjät voivat luoda, rakentaa, ostaa ja myydä digitaalista omaisuutta pelin muodossa.

Projekti on aina säilyttänyt halunsa tuoda lohkoketju-teknologiaa menestyksekkäästi valtavirtapeleihin. Sandbox keskittyy luovaan play-to-earn -malliin, jonka avulla käyttäjät voivat olla sekä luojia että pelaajia samanaikaisesti.

SAND, The Sandboxin alkuperäinen token, toimii apuvälineenä, joka helpottaa tapahtumia alustalla.

Onko Sandbox turvallinen?

Sandbox on yksi 50:stä suurimmasta kryptovaluuttaprojektista markkina-arvollaan mitattuna. Se on ollut olemassa yli kymmenen vuoden ajan, ja on yksi ensimmäisistä web3-projekteista maailmassa. Kuluneen vuosikymmenen aikana tällä hankkeella ei ole ollut suuria ongelmia.

Sandbox on myös tehnyt yhteistyötä suurten lohkoketjuyritysten kanssa viime kuukausina, mukaan lukien Ledger Enterprises, koska se pyrkii laajentamaan metaversumien käyttötapaa.

Mikä on Metacade?

Metacade on uusi web3-projekti, joka saa virtansa Ethereum-lohkoketjusta. Projektin ensisijainen tavoite on muuttaa nykyisen pelaamalla ansaitsemaan ekosysteemiä mahdollistamalla käyttäjien nauttia uusista web3-kokemuksista.

Projektin tiedotteen mukaan Metacaden alusta antaa käyttäjille mahdollisuuden pelata, yhdistää, rakentaa ja ansaita saumattomasti. Jotta Metacadesta tulee todellinen web3-projekti, se siirtyy hajautettuun autonomiseen organisaatioon (DAO) vuoteen 2024 mennessä. Tällöin tiimi luovuttaa projektin hallinnan MCADE:n haltijoille.

MCADE:n haltijat voivat olla tärkeässä roolissa Metacade-ekosysteemin kasvussa eri tavoin, mukaan lukien hallintoäänestykset. Metacade-tiimi on myös alkanut työstää tuotteitaan ja ominaisuuksiaan kerättyään 16 miljoonaa dollaria juuri päättyneessä ennakkomyyntivaiheessa.

Miten Metacade toimii?

Käyttäjät voivat ansaita rahaa Plat-to-earn -ekosysteemin avulla pelatessaan suosikkipelejään. Metacaden avulla projektista on tarkoitus tulla enemmän kuin vain pelkkä P2E-peli.

Metacade haluaa pelialustana isännöidä lukuisia arcade-tyylisiä pelejä ja tulla pelaajien kohteeksi. Metacade järjestää P2E-turnauksia ja kilpailuja antaakseen pelaajille enemmän mahdollisuuksia ansaita MCADE-tokeneita.

On muitakin tapoja ansaita rahaa Metacade-ekosysteemin jäsenenä, mukaan lukien panostamalla MCADE-tokeneita. Kaiken kaikkiaan Metacade haluaa tulla P2E-alustaksi, jonka avulla käyttäjät voivat nauttia täydellisestä web3-kokemuksesta.

Miten Metacade muuttaa alaa?

Metacade tuo mukaansatempaavan kokemuksen P2E-ekosysteemiin. Vaikka useimmat projektit keskittyvät tarjoamaan käyttäjille pelipalveluita rahan ansaitsemiseksi, Metacade menee askeleen pidemmälle.

Metacade haluaa käyttäjien siirtyvän pelaajien ulkopuolelle ja tulevan olennaiseksi osaksi peliekosysteemiä. Alusta isännöi lukuisia pelejä, mikä antaa käyttäjille enemmän vaihtoehtoja valita.

Alusta haluaa myös tarjota käyttäjille enemmän tapoja ansaita MCADE-tokeneita turnausten, kilpailujen ja panostamisen kautta. Metacaden avulla käyttäjät voivat nauttia monipuolisesta web3-kokemuksesta.

Onko kryptovaluutta hyvä pitkän aikavälin sijoitus?

Kryptovaluutat ovat olleet yksi parhaiten tuottavista omaisuusluokista Bitcoinin käyttöönoton jälkeen vuonna 2009. Markkinat ovat kokeneet lukuisia karhu- ja härkäkausia, ja jokaisen laskusyklin jälkeen se on saavuttanut uuden huippunsa.

Bitcoin nousi 3 400 dollarista vuonna 2020 sen jälkeen, kun se oli pudonnut yli 19 000 dollarista vuonna 2017. Se saavutti nykyisen kaikkien aikojen korkeimman tasonsa 69 000 dollarin vuoden 2021 lopulla.

Vuoden 2009 Bitcoin-lanseerauksesta lähtien, kryptovaluuttojen yleinen suorituskyky on ollut positiivinen. Kryptovaluuttojen markkina-arvo saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, 3 biljoonaa dollaria vuonna 2021, ja se saattaa olla matkalla uusiin ennätyksiin tulevina vuosina.

Ovatko GameFi-tokenit hyviä pitkän aikavälin sijoituksia?

Emme voi puhua kryptosektorista mainitsematta GameFi:tä. Alan hankkeet, kuten The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland ja ApeCoin, ovat saavuttaneet uusia huippuja viime vuosina.

P2E-malli houkuttelee enemmän perinteisiä pelaajia, koska se kannustaa pelimallia ja antaa heille mahdollisuuden pelata pelejä ja ansaita rahaa.

SAND on toimittanut 6 866 %:n ROI:n varhaisille sijoittajille, mikä tekee siitä yhden menestyneimmistä GameFi-projekteista.

Kannattaako Metacadea ostaa?

MCADE saattaa olla yksi niistä tokeneista, joita jokaisen sijoittajan kannattaa harkita sen arvonnousun vuoksi. MCADE:n ennakkomyyntihinta on 0,02 dollaria ja arvo tällä hetkellä 0,02296 dollaria, joten se voi saavuttaa valtavia voittoja lähitulevaisuudessa.

Metacaden tuotteiden ja muiden ominaisuuksien lanseeraus lähitulevaisuudessa saattaa nostaa MCADE:n arvoa. Tämän lisäksi kryptovaluuttamarkkinoiden parantuneet perusnäkymät voivat saada MCADE:n nousemaan uuteen kaikkien aikojen ennätykseen, ja siten mahdollisesti saavuttaa 0,1 dollarin rajan ennen vuoden loppua.

MCADE on myös jo listattu Uniswapissa ja BitMartissa, ja se on määrä julkaista myös MEXC:ssä. Listautumiset näihin ja mahdollisesti muihin pörsseihin tulevina kuukausina voivat vaikuttaa positiivisesti MCADE:n arvoon.