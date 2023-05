Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Yhdysvaltain keskuspankki julkaisi odotetun korkopäätöksensä keskiviikkona. Siinä pankki päätti nostaa korkoja 0,25 %, kuten laajalti odotettiin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun korot hyppäsivät Yhdysvalloissa yli 5 prosentin yli kymmeneen vuoteen.

Bitcoinin hinnat reagoivat lievästi korkopäätökseen. Kolikko pysyi konsolidointivaiheessa 28 000 dollarissa, kun taas amerikkalaiset osakkeet vetäytyivät sen jälkeen, kun Fedin puheenjohtaja varoitti, että pankki ei ollut harkinnut korkojen keskeyttämistä tai leikkaamista myöhemmin tänä vuonna. Muut kryptovaluutat pysyivät suhteellisen ennallaan. Joten mitä tämä päätös tarkoittaa Bitcoinille ja AltSignalsille (ASI).

Yhdysvaltain keskuspankin päätös koroista

Keskiviikkoinen Yhdysvaltain keskuspankin päätös oli yhdenmukainen aikaisemmin Invezzin raportoiman kanssa. Ainoa muutos oli, että koronnosto oli yksimielinen huolimatta tämän viikon First Republic Bankin romahduksesta. Muut alueelliset pankit, kuten PacWest ja Western Alliance, ovat myös romahduksen partaalla.

Ensinnäkin pankkia painostaa nyt joukko edistyksellisiä poliitikkoja, jotka uskovat, että pankki haluaa johtaa irtisanomisiin taloudessa. Ensinnäkin pankkia painostaa nyt joukko edistysmielisiä poliitikkoja, jotka uskovat, että pankki haluaa aiheuttaa irtisanomisia taloudessa. He väittivät, että inflaatio laskee edelleen, vaikka Fed päättäisi keskeyttää korotukset. Lisäksi he epäilivät, ratkaisevatko koronnostot talouden inflaatiohaasteet.

Toiseksi Fed ei halua rikkoa lisää asioita taloudessa nyt, kun alueellinen pankkitoiminta ja kaupallinen kiinteistöala ovat epäonnistumisen partaalla.

Kolmanneksi Fed yritti estää irrationaalista ylenpalttisuutta rahoitusmarkkinoilla kuulostamalla hieman haukkamaiselta. Jos Powell olisi kuulostanut myötäilevältä, olisimme nähneet paluun pandemian aikaiseen kauteen, jolloin sijoittajat ostivat mitä tahansa. Viime aikoina olemme nähneet treidaajien pumppaavan tärkeimpiä meemikolikoita, kuten Soi’ta ja Pepe Coinia.

Mitä päätös tarkoittaa kryptolle?

Siksi kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum, pärjäävät hyvin Yhdysvaltain keskuspankin viimeisimmän korkopäätöksen jälkeen.

Pääsyynä on se, että Fed on nyt saavuttanut vaellussyklinsä lopun. Kun se omaksuu uuden normaalin, voimme nähdä markkinaolosuhteiden muuttuvan muutaman seuraavan kuukauden aikana. Historiallisesti Bitcoinilla on taipumus pärjätä hyvin, kun Fed on myöntyväinen.

Toinen syy on se, että pankkisektori on edelleen vaikeuksissa, mikä lisää keskeisten turvakohteiden, kuten kullan ja Bitcoinin, kysyntää. BTC on noussut tänä vuonna kultaa paremmaksi suojauskohteeksi, nousten yli 80 prosenttia. Siksi, jos olosuhteet ovat kunnossa, voimme nähdä BTC:n hinnan hyppäävän.

Lisäksi liikekiinteistöalalla on haasteita. Toimistorakennukset tärkeimmissä kaupungeissa, kuten New Yorkissa ja San Franciscossa, käyvät läpi yhtä nykyajan pahimmista supistuksistaan kysynnän hiipuessa. Nämä haasteet voivat myös pakottaa keskuspankin muuttamaan linjaansa.

Miksi AltSignals (ASI) on hyvä ostos

AltSignals hyötyy rahoitusmarkkinoiden muutoksesta. Ensinnäkin AltSignals on yritys, joka tarjoaa toimivia signaaleja tuhansille treidaajille ympäri maailmaa.

Alusta, joka on erittäin kannattava, pyrkii nyt lisäämään tehokkuutta käyttämällä lohkoketjua ja tekoälyä. Tavoitteena on käyttää tätä tekniikkaa, jotta alustasta tulee tarkempi ja helpompi käyttää, kuten voit lukea tästä asiakirjasta.

AltSignals on nyt kerännyt yli 696 000 dollaria token-myyntinsä ensimmäisessä vaiheessa. Kehittäjät toivovatkin saavansa kerättyä kasaan yli miljoona dollaria tässä vaiheessa. Tämän jälkeen kunkin tokenin hinta nousee, kun token siirtyy toiseen vaiheeseen.

Kuten näimme Metacaden suhteen, kehittäjät listaavat AltSignals-tokenin tunnetuimpiin vaihtoihin, alkaen Uniswapista. Sitten he listaavat sen muissa keskitetyissä pörsseissä, kuten BitMartissa, Binancessa ja Huobissa, mikä todennäköisesti nostaa tokenin arvon entistä korkeammalle.

AltSignalsin listautuminen tapahtuu aikana, jolloin Fed on keskeyttänyt koronnostot. Tämän seurauksena on todennäköistä, että token nousee, minkä vuoksi on viisasta ostaa nykyisellä tasolla. Itse asiassa viimeksi listatut tokenit, kuten Arbitrum, Sui, Metacade ja Pepe, ovat kaikki nousseet jyrkästi.

Kuitenkin sijoittaminen kaikkiin tokeneihin, mukaan lukien ASI:in, on riskialtista, mikä tarkoittaa, että sinun tulee kohdistaa varat viisaasti. On hyvä välttää koko omaisuuden sijoittamista AltSignalsiin. Sen sijaan on hyvä varata pieni osa varoistasi, sellainen määrä, joka sinulla on varaa menettää. Joten, voit ostaa AltSignals-tokeneita täältä.