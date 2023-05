Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Uusien tekoäly- ja Big Data-kryptovaluuttojen, kuten uuden AltSignalsin ASI-tokenin, suosio on ollut nousussa siitä lähtien, kun tekoäly alkoi saada suosiota OpenAI:n ChatGPT-sovelluksen julkaisun jälkeen.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Omax Coin on ollut markkina-arvonsa perusteella suurin nousija AI- ja Big Data -tokenien joukossa. OMAX:in hinta on noussut yli 146 % viimeisen viikon aikana tehden siitä ryhmän suurimman nousijan. Sitä seuraavat Forta (FORT), joka on noussut 106 %, sekä Agoras: Taun valuutta (AGRS), joka on noussut 40 % viimeisen seitsemän päivän aikana.

OMAX Coin ja sen suhde AltSignalsiin

Omax Coin on yhteisövetoinen token, joka lanseerattiin marraskuussa 2021. Se on luokiteltu markkina-arvonsa mukaan parhaiksi tekoäly- ja Big Data -tokeniksi. Se julkaistiin alun perin Binance Smart Chainissa (BSC), ennen kuin tiimi julkaisi oman verkkonsa, OMAX-lohkoketjun, elokuussa 2022.

Omax-kolikko (OMAX) on OMAX-ketjun alkuperäinen token, joka toimii PoS-konsensusjärjestelmällä (proof-of-stake), joka tukee lyhyttä lohkoaikaa ja alhaisempia transaktiomaksuja. Ketju sallii panostuksen bonded validator -ehdokkaiden tulla validoijiksi ja tuottaa lohkoja.

Lisäksi se käyttää kaksoismerkkien tunnistusta ja muuta viipalelogiikkaa, joka takaa turvallisuuden, vakauden ja ketjun lopullisuuden. Ketju tukee myös EVM-yhteensopivia älykkäitä sopimuksia ja protokollia.

Tällä hetkellä OMAX on integroitu automaatteihin ja ePOS-järjestelmään.

Aivan kuten AltSignals, joka pyrkii mullistamaan kaupankäyntisignaalien tilan integroimalla tekoälyyn perustuvan signaalien luomisalgoritmin, Omax aikoo integroida lohkoketjunsa sähköisen kaupankäynnin ja kryptokorttien tilaan. Pohjimmiltaan Omaxin tavoitteena on antaa käyttäjille mahdollisuus suorittaa helposti päivittäiset ostoksensa suosituilla sähköisen kaupankäynnin ja ostoskorttialustoilla käyttämällä kryptovaluuttaomistuksiaan.

AltSignals puolestaan pyrkii virtaviivaistamaan Forex-, varasto- ja kryptokauppa-signaalipalvelujaan uudella tekoälyyn perustuvalla alustallaan nimeltä ActualizeAI, joka toimii ASI-kryptovaluutan avulla. Yhtiö suorittaa parhaillaan ASI-tokenin ennakkomyyntiä, joka on jo toisessa vaiheessa (Stage 1) BETA-vaiheen onnistuneen valmistumisen jälkeen.

Uuden tekoälyyn perustuvan ASI-tokenin suosio kryptosijoittajien keskuudessa on ollut ylivoimainen, kun otetaan huomioon, kuinka nopeasti ennakkomyyntivaiheet myydään loppuun. Nykyinen vaihe on jo melkein loppuunmyyty (65,67 %) vain muutama päivä sen alkamisen jälkeen. Kiinnostuneet voivat osallistua ennakkomyyntiin täällä.

Mitä OMAX Coinin hinnan ralli tarkoittaa ASI-tokenille?

OMAX Coinin viime päivien hinnan ralli vahvistaa vain sen tosiasian, että tekoäly- ja Big Data-kryptovaluuttojen suosio kasvaa, kun tekoälyteknologia kerää vauhtia ympäri maailmaa, mikä on hyvä puolesta puhuja uudelle ASI-tokenille.

Ensimmäisen tekoälypohjaisen chatbotin, ChatGPT:n, lanseerauksesta on tuskin kulunut edes kuutta kuukautta, ja lukemattomia muita tekoälysovelluksia on jo kehitetty ja julkaistu, mukaan lukien lohkoketju-AI -sovellukset. Jos vauhtia halutaan säilyttää, ASI-token löytää erittäin suotuisan ympäristön ennakkomyyntien päätyttyä ja se listataan sekä hajautetuissa että keskitetyissä pörsseissä.

Pitäisikö ASI-token ostaa tänään?

No, kryptomarkkinat ovat melko epävakaat markkinat ja niihin liittyy paljon riskejä. AltSignalsin virallisella verkkosivustolla olevien tietojen mukaan ASI-tokenin hinnan odotetaan kuitenkin nousevan jäljellä olevien ennakkomyyntivaiheiden aikana.

ASI:n ensimmäinen hinta on jo noussut BETA-vaiheen 0,012 dollarista nykyiseen 0,015 dollariin. Sen ennustetaan saavuttavan 0,02274 dollaria ennakkomyyntiin mennessä, puhumattakaan tulevista hintaennusteista sen jälkeen, kun se listautuu CEX- ja DEX-hintoihin.