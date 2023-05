Metacade (MCADE) vetäytyi 40 % takaisin: aika ostaa?

May 9, 2023

Metacaden alkuperäisen kryptovaluutan MCADE:n hinta on laskenut muutaman viime päivän aikana saavutettuaan kaikkien aikojen ennätyksen 0,04569 dollarissa.

Kirjoitushetkellä MCADE oli pudonnut 39,49 % kaikkien aikojen ennätyksestään ja näytti olevan edelleen vahvoilla karhumarkkinoilla, koska se on pudonnut 14,12 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Onko aika ostaa MCADE?

Kryptosijoittajat käyttivät hyväkseen äskettäistä MCADE:n hinnannousua, jota osittain vauhditti MCADE:n listautuminen MEXC Globaliin ja BitMartiin. Huippu osoitti, että MCADE on token, jota kannattaa seurata, sillä nousu tapahtui vain muutaman viikko Metacaden ennakkomyynnin päätyttyä.

Vaikka kryptovaluutat ovat epävakaita omaisuuseriä ja niihin liittyy sijoitusriskejä, minkä tahansa sijoituksen ydin on sijoittaminen siinä vaiheessa, kun sen hinta on alhainen, ja myydä hintojen noustessa. Ainoa ongelma on määrittää, onko omaisuus saavuttanut pohjalukemansa.

MCADE:n tapauksessa voi olla vaikeaa määrittää, onko se saavuttanut pohjan, koska sen historialliset hintatiedot ovat rajalliset. Siitä huolimatta se käy kauppaa 20 % ennakkomyyntihintaansa korkeammalla; tarkoittaen, että ne, jotka sijoittivat aikaisemmin, saavat nyt sijoitukselleen 20 prosentin pääoman tuottoprosentin.

Miksi Metacade erottuu metaversumi-kryptoprojekteista?

Ensinnäkin Metacaden projekti on näyttänyt olevansa laillinen projekti, sillä se on jo julkaissut alkuperäisen tokeninsa ja saavuttanut useita listauksia kryptovaihtoihin. Projekti on ratsastanut GameFi- ja metaversumi-projektien kasvavan suosion varassa tullakseen yhdeksi vuoden 2023 suosituimmista kryptoprojekteista.

MCADE-token, kuten myös Metacade-alusta, on saavuttanut paljon suosiota kryptosijoittajien, kryptotreidaajien ja lohkoketjupeli-kehittäjien ja sijoittajien keskuudessa. Pelkästään se tosiasia, että kryptosijoittajia osti runsain määrin MCADE:a sen ennakkomyynnissä, osoittaa, että sijoittajat luottavat Metacade-projektiin.

Ne, jotka sijoittivat MCADE:en Metacaden ennakkomyynnin alussa, laskevat nyt voittoja. MCADE-token onkin noussut yli 225 % sen BETA-ennakkomyyntivaiheen jälkeen.

Mikä tärkeintä, MCADE-haltijat voivat nyt käydä kauppaa tokenilla keskitetyissä pörsseissä, kuten MEXC Globalissa ja BirMartissa. He voivat myös osallistua Metacaden panostukseen Uniswapissa, joka avattiin välittömästi sen jälkeen, kun token oli listattu Uniswapissa. Panoksen AAR on 40 %.

Mitä Metacade-projektin suhteen on tiedossa?

Sen lisäksi, että Metacade on listattu kolmessa eri kryptopörssissä, se on myös ansainnut ensimmäisen kumppanuutensa. Se lanseerasi äskettäin kumppanuuden Metastudion kanssa, vallankumouksellisen peliyhtiön, joka keskittyi toimittamaan jännittäviä, avantgarde- ja tuoreita mobiilipelejä Metacadelle.

Jatkossa Metacaden whitepaper-julkaisussa hahmotellaan, että Metacaden odotetaan saavan lisää keskitettyjä pörssilistauksia, lisäävän enemmän play-to-earn (P2E) -projektikumppanuuksia, käynnistävän lisää peliyhteisön lahjoituksia ja kilpailuja sekä yleisen online-hengailupaikan kaikkeen GameFi:hin ja P2E:hen liittyvään vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Jos projektin halutaan saavuttaa onnistuneesti kaikki tiedotteessa esitetyt virstanpylväät, MCADE:n, joka on Metacaden hyödyllisyystoken, kysyntä voisi todennäköisesti nousta pilviin kohti yhden dollarin tasoa ennen vuoden 2023 loppua.