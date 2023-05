Metacaden hinta tasaantuu pelin kehitysvaiheen alkaessa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Metacaden (MCADE) hinta on pysynyt melko hyvin viime päivinä sijoittajien keskittyessä tulevaan pelikehitykseen. Tokenilla käytiin kauppaa 0,03 dollarissa keskiviikkona, mikä oli muutaman pisteen alle sen kaikkien aikojen ennätyksen 0,0456 dollarissa.

Metacade-pelien kehitys

Metacade on tuleva alusta, joka pyrkii tulemaan GameFi-alan parhaaksi toimijaksi. Se on yhteisövetoinen alusta, joka ottaa oppia muista alustoista, kuten Axie Infinitystä ja Sandboxista. Tavoitteena on käyttää näitä oppitunteja paremman pelialustan rakentamiseen valtavirrassa.

Metacade sai äskettäin päätökseen tokenien myyntitapahtumansa, jossa kehittäjät keräsivät yli 16 miljoonaa dollaria. Tämä teki siitä yhden tämän vuoden menestyneimmistä tokenyynti-tapahtumista. Siitä lähtien Metacade on listattu useissa pörsseissä, kuten BitMartissa ja Mexc:ssä, kuten kirjoitimme täällä. Varhaiset sijoittajat ovat saaneet erinomaisia tuottoja, ja MCADE:n hinta on noussut yli 200 %.

Metacade-kehittäjien vaikea osa alkaa nyt heidän siirtyessään seuraavaan kehitysvaiheeseen. Analyytikot uskovat, että tämä on vaihe, joka tekee tai rikkoo ekosysteemin, koska pelin on oltava hyvälaatuista. Sen on myös korjattava aukkoja, jotka olivat olemassa aikaisemmissa pelialustoissa, kuten Sandboxissa.

Metacaden whitepaper-julkaisun mukaan pelin kehitysprosessi alkaa toisella neljänneksellä. Muita tällä vuosineljänneksellä odotettavissa olevia tärkeitä tapahtumia ovat CEX-listaukset, universaalin hengauspaikan käynnistäminen ja DAO-perusmallin julkaisu. Kolmannella vuosineljänneksellä kehittäjät julkaisevat klassisen pelihallin, kasvattavat ulkoisia pelejä ja luovat Metacade-turnauksia.

Osana tätä kehitystä Metacade tekee yhteistyötä MetaStudion kanssa, joka on metaversumi-projekteja kehittävä yritys. Vuosien varrella se on auttanut rakentamaan pelejä, kuten Shrek ja How to Train Your Dragon. Osapuolet pitivät AMA-istunnon tiistaina, jossa he keskustelivat pelistä ja sen rakentamisprosessista.

Metacade-hinnan ennuste

MCADE:n hinta ajautui alas tällä viikolla. Tämä lasku oli synkronoitu Bitcoinin suorituskyvyn kanssa, joka ruuhkautui huomattavasti ja maksut nousivat korkeiksi. Tämän seurauksena Binance, maailman suurin pörssi, päätti keskeyttää BTC-tapahtumat. Nyt Bitcoinin hinta on vakiintunut ruuhkan helpotessa.

Sama pätee Metacadeen, jonka hinta on noussut 5. toukokuuta 0,025 dollarista nykyiseen 0,03 dollariin. Kahden tunnin kaaviossa Metacade pysyy hieman sinisellä näkyvän nousevan trendiviivan yläpuolella. MACD yrittää liikkua neutraalipisteen yläpuolella, kun taas kolikko yrittää ylittää 25 jakson liukuvat keskiarvot.

Se on myös siirtynyt 50 % Fibonacci Retracement -tasolle. Siksi on todennäköistä, että Metacade-hinta palautuu pian, kun ostajat tavoittelevat kaikkien aikojen korkeinta, 0,045 dollaria. Tämä tavoite on noin 61 prosenttia nykyisen tason yläpuolella.

Kuitenkin pudotus alle avaintukitason 0,025 dollariin mitätöi nousun, sillä se osoittaa, että markkinoilla on enemmän myyjiä.

Mikä on Metacaden tulevaisuus?

Metacade on edistynyt paljon viime kuukausina. Tärkein niistä oli token-myynti, joka keräsi yli 16 miljoonaa dollaria. Lisäksi Metacade on nyt listattu useissa pörsseissä ja suosituilla alustoilla, kuten CoinMarketCapissa ja CoinGeckossa.

Vaikka nämä ovat suuria tapahtumia, Metacaden menestys tulee johtumaan itse pelistä. Se riippuu pelin laadusta ja sen kiinnostavuudesta. Menestys riippuu myös pelaajille maksettavista maksuista ja lisäpelien ja -tapahtumien käynnistämisestä. Uskonkin, että sijoituksena MCADE voi olla hyvä idea. Kuten kaikki kryptovaluutat, koskaan ei tule sijoittaa sellaista määrää varoja, joita ei ole varaa menettää. On myös hyvä ymmärtää mahdollinen volatiliteetti, kun sijoitat tokeniin.