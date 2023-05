Metacade MEXC:iin torstaina: mitä sinun tulee tietää

May 4, 2023

Metacade – innovatiivinen GameFi-projekti listasi alkuperäisen tokeninsa MEXC-pörssissä torstaina. Kirjoitushetkellä $MCADE käy kauppaa kyseisellä alustalla 0,038 dollarilla verrattuna 0,02 dollariin, jolloin ennakkomyynti päättyi.

Miksi listautuminen MEXC:ssä on tärkeä Metacadelle?

Listaus on merkittävä Web3-yhteisökeskuksen kannalta, sillä MEXC on maailman 15. suurin alusta kaupankäynnin volyymillaan mitattuna ja sillä on yli 6 miljoonaa käyttäjää.

Näin ollen se paljastaa yli 9 000 sijoittajaa, joilla on positiot $MCADE:ssa, suuremmille markkinoille ja enemmän mahdollisuuksia. Toimitusjohtaja Russell Bennettin mukaan:

Tämä on jälleen askel oikeaan suuntaan, ja sillä on positiivinen vaikutus Metacadeen, koska se vahvistaa asemaamme markkinoilla ja mainettamme yhtenä alan jännittävimmistä ja lupaavimmista projekteista.

Onko Metacade listattu muissa pörsseissä?

Huhtikuussa Metacade oli listannut ERC-20-tokeninsa, jolla on yhteensä 2 miljardia tarjontaa myös Uniswapissa ja BitMartissa.

Merkittäviä virstanpylväitä, joita Metacade on saavuttanut tähän mennessä, ovat 16,4 miljoonan dollarin kerääminen ennen edellä mainittuja listauksia huhtikuussa. Sen 250 miljoonan token-panosvarasto myytiin loppuun alle viidessä tunnissa. Toimitusjohtaja Bennett sanoi myös tänään seuraavaa:

Alalta saamamme luottamus on erittäin motivoivaa ja ruokkii haluamme luoda jotain ennennäkemätöntä. Tämä on tähän mennessä suurin listauksemme muutaman kilometrin jälkeen, ja lisää suuria asioita on tulossa pian.

Aiheeseen liittyvissä uutisissa vakiintunut nimi – Polygon on äskettäin uskaltanut myös lohkoketju-pelaamiseen.

Mitä Metacadella pyritään saavuttamaan?

Metacade on yhden luukun palvelu kaikkeen GameFi:hin liittyvään. Se on ensisijainen kohde pelaajille, kehittäjille ja lohkoketju-harrastajille, jotka voivat paitsi muodostaa yhteyden ja verkostoitua, myös ansaita useilla tavoilla, mukaan lukien kilpailemalla peleissä, työskentelemällä keikoilla ja luomalla alustalla.

Projekti siirtyy lopulta DAO-yhteisöön (Decentralised Autonomous Organisation) osana sen tavoitetta tulla suurimmaksi yhteisön hallitsemaksi pelihalliksi.

Kaiken kaikkiaan Metacade on jo muodostunut sellaiseksi metaversumi-alustaksi, jolla on uskomattoman lupaavia näkymiä, kun sijoittajat tukevat edelleen sen futuristista näkemystä GameFi’n ympärillä. Metacade on myös julkaissut DeFi-palveluja, kuten panostamisen, jonka avulla kryptosijoittajat voivat ansaita passiivista tuottoa verkkosivuillaan olevan whitepaper-julkaisun mukaan.

Onko $MCADE hyvä sijoitusmahdollisuus?

Niiden, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan Metacadea tänään, tulisi myös tietää, että se sai DEX Toolsissa pisteet 99/99. Joten kryptona se on melkein yhtä turvallinen ja luotettava kuin mikään muu.

Belize-pohjaisen alustan on määrä julkaista Metacade Lite myöhemmin tässä kuussa, mikä voisi toimia toisena potentiaalisena myötätuulena, kun käyttäjät pääsevät kokemaan sen käyttökokemuksen ja useita Web2- ja Web3-pelejä.

Lohkoketju-pelaamiseen liittyvät markkinat olivat noin 4,6 miljardia dollaria vuonna 2022. Vuoteen 2027 mennessä asiantuntijat arvioivat sen olevan 66 miljardin dollarin arvoiset. Lupauksellaan mennä edeltäjiään pidemmälle lohkoketju-pelien suhteen, on mahdollista, että $MCADE hyötyy markkinoiden kasvaessa.

Metacaden hintaennuste vuodelle 2023

Alkuperäinen ERC-20-token hyötyy todennäköisesti Metagrants-ohjelmasta, joka kannustaa kehittäjiä lisäämään pelivalikoimaa lohkoketjussa.

Kaiken lisäksi kryptosektori näyttää elpyvän tänä vuonna. Markkinajohtajat, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat nousseet vuositasolla noin 70 % ja 55 % verran.

Vielä tärkeämpää on se seikka, että BTC voisi nousta jopa 185 000 dollariin, jos vain 1,0 % joukkovelkakirjalainojen markkina-arvosta (maailmanlaajuisesti) siirtyisi bitcoineihin, kuten Jamie Douglas Bloomberg Intelligencestä sanoi äskettäin.

Makrovastatuulen, mukaan lukien inflaation, helpottuminen auttaa myös kryptosektoria etenemään. Joten kun markkinat kasvavat yleisesti, on todennäköistä, että $MCADE seuraa sitä ja osuu noin 10 senttiin vuonna 2024.