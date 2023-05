Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

Metacade (MCADE) aloitti listautumisensa suurimpiin pörsseihin huhtikuun alussa. Ensimmäinen vaihto, johon token listautui, oli hajautettu pörssi Uniswap. Listaukset BitMartiin ja MEXC Globaliin seurasivat nopeasti sitä. Listautuminen oli vaikutusvaltainen, sillä token nousi voimakkaasti lopullisesta ennakkomyyntiarvosta 0,020 dollarista yli 0,045 dollariin. Tämä korosti sijoittajien kysyntää arcade-alustan tokenille. Voitot ovat laantuneet, ja MCADE on nyt 0,022 dollarissa. Onko sen hinnan lasku ihanteellinen mahdollisuus ostaa token toukokuussa?

MCADE:n hintaliikkeet ja tunnelma kryptosektorilla

Vaikka MCADE liikkuu lähellä lopullista ennakkomyyntihintaansa, on se osoittanut voimakasta vauhtia. Viimeaikainen hintojen hidastuminen korostaa voitonottoa, kun tokenin arvo yli kaksinkertaistui sen ennakkomyynnin päättymisen jälkeen. MCADE kerää mahdollisesti likviditeettiä pörsseissä ennen kuin hinnat nousevat edelliseen huippuun ja sen yli.

Kryptotunnelma olisi myös voinut vaikuttaa MCADE:n hidastumiseen. Emme ole vielä kuitenkaan astumassa nouseville kryptomarkkinoille, jossa Bitcoin konsolidoitui alle 30 000 dollarin useiden viikkojen ajan. Ketjutiedot osoittavat kuitenkin, että Bitcoin saattaa valmistautua mahdollisesti nouseville markkinoille.

RHODL on-chain -indikaattorin mukaan Bitcoin on kahden edellisen nousumarkkinansa alussa. Tämä ei ole yllätys, sillä Bitcoin on hiljattain vaikuttanut nousevalta useiden ketjun sisäisten indikaattorien perusteella. Se ylitti 200:n päivän rajan tammikuussa ja on siitä lähtien pysynyt päiväkaavion liukuvan keskiarvon yläpuolella. Liukuva keskiarvo on ratkaisevan tärkeä, koska se on riittävän pitkä mahdollisten pitkäaikaisten trendien havaitsemiseksi.

Bitcoinin kääntyminen nousevaksi voi herättää kiinnostusta pienemmän koron ja uudempiin tokeneihin, kuten MCADE. Tämä johtuu siitä, että Bitcoinia pidetään tahdistimena ja sitä käytetään yleisen kryptotunnelman mittarina. Nousevat ketjun indikaattorit tarkoittavat, että positiivinen vauhti voi virrata MCADE:ssa ja nostaa sen hintaa korkeammalle.

MCADE:n ja sen arvon ymmärtäminen

Metacade on Web 3.0 -pelialusta. Se yhdistää pelaajat ja kehittäjät yhdelle alustalle. Metacade on rakennettu Ethereum-verkkoon, ja tämä varmistaa alustan turvallisuuden. Käyttäjät vahvistavat tapahtumat pitämällä ja panostamalla MCADE-tokeneita.

Käyttäjät voivat löytää uusimmat Play2Earn-pelit alustalla ja ansaita kilpailemalla. Sijoittajat ansaitsevat myös MCADE:a antamalla palautetta projekteista. Kehittäjät voivat saada rahoitusta peleihinsä, jolloin he voivat kasvattaa projektejaan ja muodostaa yhteyden kuluttavaan yhteisöön. Metacade-sijoittajat osallistuvat myös alustan hallintoon tokeneillaan.

MCADE saa arvonsa myös toimitettavien tokenien ohjauksesta. Token on deflatorinen, ja tarjontaa aiotaan vähentää takaisinostoilla tai polttamalla. Tämä lisää MCADE:n niukkuutta ja siten suojaa sen arvoa.

Metacade haluaa myös olla itseään ylläpitävä alusta. Tämä on tärkeää alustalle, koska pelialustat ovat aiemmin kohdanneet ongelmia taloudellisten rajoitusten vuoksi. Yritykset voivat julkaista pelinsä Metacaden julkaisualustan kautta, mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan sekä listata työpaikkoja alustalla. He maksavat Metacadelle, ja varat käytetään alustan parantamiseen. Tämä kestävä liiketoimintamalli on houkutellut sijoittajia, jotka etsivät laadukkaita pelialustoja resurssien jakamiseen.

Onko oikea aika sijoittaa MCADE:een?

Kryptohintoja ohjaa arvo, ja Metacade on osoittanut vahvaa näyttöä arvonnoususta. MCADE:n arvo saattaa nousta, kun se kerää lisää likviditeettiä ja krypto-alan tunnelma paranee.

Sen lopullisesta ennakkomyyntiarvo 0,020 dollaria sai analyytikot povaamaan 10-kertaisen hinnannousun. Olemme nähneet hintojen kaksinkertaistuvan yli 0,045 dollariin, mikä tarkoittaa, että olemme paljon alle sen ennustetun hinnan. Koska MCADE:n hinta on nyt lähellä sen lopullista ennakkomyyntihintaansa, ostaminen voi olla oikea päätös, sillä token on houkuttelevasti hinnoiteltu.