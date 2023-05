Metacade valmiina XRP:n johtaessa mega caps -kryptoja

Metacaden on määrä tuoda yleisölle versio odotetusta play-to-earn (P2E) arcade-ekosysteemistään ennen kuun loppua. Samalla kun alkuperäisen MCADE-tokenin hinta on vetäytynyt räjähdysmäisen kaupankäynnin alun jälkeen saavutetuista huipuista, mahdollisuudet saada takaisin tappiot ja nähdä nousutrendi on muodostumassa.

Tämä johtuu siitä, että kryptomarkkinoiden odotetaan aloittavan uuden härkäsyklin, ja pelialaan keskittyvät tokenit ovat todennäköisesti parempia, kun kiinnostus alaa kohtaan kasvaa.

Nykyään suurin osa painopisteestä on ollut suurten tokenien toiminnassa, ja XRP ottaa johtoaseman sijoittajien odotusten keskellä talousuutisten ympärillä, kun Yhdysvaltain velkakattoneuvottelut ovat siirtymässä ratkaisevaan vaiheeseen.

XRP johtaa kryptoa positiivisten velkakattoneuvottelujen keskellä

Kryptomarkkinat olivat suurelta osin tasaiset perjantaina, kun sijoittajat seurasivat edelleen Yhdysvalloista tulevia signaaleja velkakattoneuvotteluista. Muualla osakemarkkinoilla nähtiin aikaisin mukava nousu, kun futuurit nousivat, sillä näytti yhä todennäköisemmältä, että lainsäätäjät voivat päästä sopimukseen velkakaton nostamisesta jo tänä viikonloppuna.

Yksi suurimmista voittajista kryptomarkkinoilla oli XRP, joka on noussut yli 4 % viimeisen 24 tunnin aikana. Bitcoin, Ethereum ja Cardano nousivat myös kohti keskeisiä hintatasoja, kun kryptomarkkinat näyttivät heijastavan muita riskialttiita omaisuuseriä.

XRP on Ripplen natiivi token, joka on rajat ylittävä maksuyritys, joka kamppailee parhaillaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) nostamaa oikeusjuttua vastaan.

Vaikka SEC väittää, että Ripple myi XRP:tä rekisteröimättömänä arvopaperina, on yritys kiistänyt syytteet. Tämän viikkoiset XRP:n voitot tapahtuvat, kun tuomari hylkäsi SEC:n aloitteen entisen viraston virkailijan, William Hinmaniin, liittyvien asiakirjojen sinetöimisestä.

Vuonna 2018 Hinman piti puheen krypton ja arvopaperien tilasta, mikä Ripplen mukaan on avainasemassa oikeustaistelun tuloksen kannalta. Ripplen toimitusjohtaja piti eilen Yhdysvaltain sääntelytilaa “sekavaksi” ja yksi todennäköisesti näkee useamman yrityksen siirtyvän muille lainkäyttöalueille, jotka tarjoavat enemmän selkeyttä.

Kun sijoittajien mieliala kääntyy positiiviseksi Ripplen voittoa odotellessa, XRP näyttää siltä, että se saattaisi kokea suuren rallin. Viimeisen viikon aikana XRP:n hinta on noussut yli 8%, ja härät tarkastelevatkin 0,5 dollarin tasoa.

Square Enix vahvistaa, että Web3-pelaaminen on tulevaisuutta

Metacade aikoo julkaista Metacade Lite -versionsa pian yleisölle, jonka yksityiskohdat voidaan vahvistaa seuraavassa AMA:ssa, joka on suunniteltu pidettäväksi 24. toukokuuta 2023. Projekti saavutti kaikki etenemissuunnitelmassaan vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle asetetut virstanpylväät. Tämän vuosineljänneksen tavoitteet sisältää Create2Earn-alustan lanseerauksen, jonka avulla käyttäjät pääsevät kokeilemaan peliä muuttavaa pelikokemusta, joka tulee Metacaden ainutlaatuisesta lähestymistavasta P2E:hen.

Kun kryptomarkkinoiden odotetaan myös siirtyvän uuteen nousukiertoon, voidaan MCADE:n odottavan johtaa Web3- ja GameFi-ekosysteemiä. Viimeaikainen Axie Infinityn debyytti Applen App Storessa ja japanilaisen pelijätti Square Enixin kanssa vahvistavat sitoutumista lohkoketju- ja Web3-pelaamiseen. Nämä tekijät voivat auttaa herättämään uutta kysyntää ja käyttöönottoa.

Mitä Metacade-alusta tarjoaa?

Metacade on uusi lohkoketju-pelialusta, jonka tavoitteena on tulla suurimmaksi Web3-pelihalliksi. Metacaden ytimenä on tarjota pelaajille, sijoittajille ja kehittäjille pääsy hajautettuun pelikeskukseen, jossa on suurin valikoima erilaisia P2E-arcadepelejä.

Hanke pyrkii myös mahdollistamaan useiden ansaintamekanismien integroinnin ekosysteemitoimijoiden käyttöön.

MCADE-tokenia käytetään palkkioiden maksamiseen ekosysteemissä, ja se auttaa alustan käyttäjiä pääsemään palveluihin ja mahdollisuuden panostukseen ja DeFiin. Etenemissuunnitelma sisältää myös käänteen yhteisön johtamaan projektiin, jossa MCADE:n haltijat saavat äänioikeuden hallintoehdotuksiin. Lue lisää Metacadesta täältä.

Kannattaako Metacade ostaa nyt?

MCADE saavutti suuren menestyksen sen ennakkomyynnissään, joka myytiin loppuun aikaisin, kun Metacaden tarjonnasta vakuuttuneet sijoittajat saivat sen alkuperäiset tokenit halvalla.

Huhtikuu oli suuri kuukausi Metacadelle, sillä ennakkomyynti ei päättynyt ainoastaan menestykseen, vaan listautuminen Uniswap-, BitMart- ja MEXC-pörsseihin seurasi nopeasti. MCADE:n hinta markkinoilla nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 0,045 dollariin toukokuun alussa.

Vaikka nykyinen 0,020 dollarin hinta laskee MCADE/USD:n yli 52 % edellä olevasta huipusta, markkinoiden elpyminen nostaa härkää. Liikkeessä seuraavan härkäsyklin aikana tokenin hinta on todennäköisesti yli yhden dollarin vuonna 2024.