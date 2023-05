B&M European Value Retail SA (LON: BME) nousi keskiviikkona jopa 10 %, vaikka se raportoi odotettua heikomman tuloksen tilikaudelta 2023.

Vuonna 2023 monikansallinen yritys havaitsi oikaistun käyttökatteensa laskeneen 7,0 prosenttia 573 miljoonaan puntaa (709,92 miljoonaa dollaria).

Iso-Britannian osake on edelleen nousussa, koska johto ilmaisi luottamusta, että edellä mainittu mittari paranee uudella tilikaudella.

He myös paljastivat, että vertailukelpoinen myynti Isossa-Britanniassa kasvoi 8,3 % vuoden 2024 ensimmäisten yhdeksän viikon aikana. Päivitys riitti JPMorganille toistamaan B&M-osakkeiden ylipainoluokituksensa.

Investointipankki näkee brittiläisen yrityksen nousevan 5,45 puntaa osakkeelta, mikä viittaa 5,0 prosentin voittoon tästä.

Hallitus päätti keskiviikkona myös lopullista osinkoa 9,3 penniä osakkeelta. Koko vuoden osingon enimmäismäärä oli 14,6 penniä osakkeelta, kun se viime vuonna oli 16,5 penniä osakkeelta. Toimitusjohtaja Alejandro Russo sanoi lehdistötiedotteessa :

Vuodesta tähän päivään mennessä B&M:n osakkeet ovat nousseet yli 20 % kirjoitettaessa.

