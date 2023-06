Muutos RMB:n varantovaluutan matematiikassa: syvä sukellus

2010-luvun alussa RMB:n julistettiin olevan valmis nousemaan Yhdysvaltain dollarin johtavaksi kilpailijaksi.

Huolimatta viranomaisten ponnisteluista ja RMB: n kansainvälistymisen asettamisesta “kansallisen ylpeyden” lähteeksi, tulokset ovat olleet haaleita.

Ukrainan sota on kuitenkin saattanut muuttaa varantovaluutan matematiikkaa lopullisesti.

Aiemmassa Invezz- julkaisussa, jonka otsikkona on “No holds barred, kun Kiina hyökkää rintamalla Yhdysvaltain dollarin hegemoniaa vastaan”, kirjoitin,

Edelleen,

Siten valuutat, jotka tuovat elämään näkymätöntä arvoa, ovat luonteeltaan väliaikaisia.

Niiden tehokkuus ja hyväksynnän taso voivat muuttua, joskus rajusti, erityisesti haastavissa taloudellisissa olosuhteissa.

On kuitenkin harvinaisia valuuttoja, jotka ovat loistaneet tiettyinä aikoina ja kestäneet niihin kohdistuvan paineen ja tulevat jopa sanelemaan laajempia taloudellisia tapahtumia. Näitä kutsutaan “varavaluutoiksi”.

Esimerkki tästä dynamiikasta on se, mitä professori Eshwar Prasad Cornellin yliopistosta ja aiemmin IMF:n Kiinan-divisioonan johtaja kutsuu “dollariansaksi”.

Huolimatta USD:n monista haasteista kuluneiden vuosikymmenten aikana, se on säilyttänyt asemansa rahan nokkimisjärjestyksen kärjessä maailmanlaajuisena varantovaluuttana.

Professori Prasad huomauttaa itse asiassa, että dollari juurruttaa niin poikkeuksellisen uskon taloudellisiin toimijoihin turvasatamana, että vaikka Yhdysvallat on ollut maailmanlaajuisten rahoitushäiriöiden lähde, sijoittajat ja salkunhoitajat ovat ryntäneet etsimään turvaa dollarista..

En ole vielä samaa mieltä tässä kaaviossa esitettyjen bitcoinien kanssa, mutta se antaa kuvan siitä, kuinka varantovaluutan tila on kehittynyt ajan myötä.

Dollarin keskeisyys rahoitusvirroille käy ilmi valuuttamarkkinoita tarkasteltaessa.

Pankki International Settlements (BIS) totesi kolmivuotisessa keskuspankkitutkimuksessaan, että huikeat 88,5 % kaikista Forex-kaupoista huhtikuussa 2022 käsitti USD:n.

Tämä nousi 88,3 prosentista vuonna 2019 ja kääpiöi euroa, joka oli 30,5 prosenttia, ja laski kolmen vuoden 32,3 prosentista.

Yleisin kauppa oli USD/EUR 22,7 %:ssa vuonna 2022, kun se vuonna 2019 oli 24 %. Tämä on todennäköisesti osittain reaktio euron vetovoiman heikkenemiseen.

On syytä huomata, että renminbi on edellä useita johtavia länsimaisia haastajavaluuttoja, kuten AUD, CAD ja CHF.

Lisäksi Yhdysvaltain keskuspankin tietojen mukaan dollari muodostaa yli neljä viidesosaa kaupan laskutuksesta kaikilla alueilla paitsi Euroopassa (jossa euro hallitsee).

Joitakin avaintekijöitä, jotka tukevat RMB:tä, käsitellään alla:

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten Venäjää vastaan asettamien kovien pakotteiden tuuli on osoittautunut tuhoisaksi maailmanlaajuiselle luottamukselle vihreää selkää kohtaan.

Monet nousevat maat ovat alkaneet olla varovaisia sen suhteen, että ne ovat lähes täysin riippuvaisia dollarista investoinneissa, kaupassa, säästämisessä, valuuttavarannossa ja talouden hallinnassa.

Tätä pelkoa vahvistivat raportit, kuten The Economist, joiden mukaan maat, joiden osuus maailman väestöstä on 63,6 prosenttia (entinen Venäjä), olivat puolueettomia tai kannattavat Venäjän asemaa.

Huolet Yhdysvaltojen kyvystä häiritä rahavirtoja SWIFT-verkon kautta eivät ole uusia, mutta niistä on yhtäkkiä tullut kiireellisin kysymys maailmanlaajuisissa rahapoliittisissa keskusteluissa.

Atlantic Councilin GeoEconomics Center on luetteloinut 17. huhtikuuta 2023 mennessä yhteensä 1 009 venäläistä yksikköä, joille Yhdysvallat on asettanut pakotteita, ja lisäksi 964 tällaista toimintaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta, EU:sta, Kanadasta, Japanista, Sveitsistä ja Australiasta.

Dollarin hegemoniaa haastavassa tiedonannossaan Kiinan hallitus väitti, että Yhdysvaltojen yleiset pakotteet kasvoivat lähes 1000 % vuosina 2000–2021.

Pakotteiden uhan lisäksi Yhdysvaltain dollarin asemalla on syvällisiä vaikutuksia rahapolitiikkaan, pääoman ulosvirtaukseen, valuuttakurssien ja rahoituksen epävakauteen sekä velkaantumiseen, jotka ovat aiemmin heikentäneet muiden maiden taloudellista itsemääräämisoikeutta.

Tämän seurauksena heinäkuussa 2022 julkaistussa OMFIF Global Public Investor -raportissa todettiin, että 31 % kyselyyn vastanneista varannonhoitajista suunnitteli kasvattavansa RMB-omistuksia 12–24 kuukauden ikkunassa.

Kahdenväliset swap-linjat ovat järjestelyjä, joilla keskuspankit lisäävät markkinoiden likviditeettiä kotimaassaan vaihtamalla toistensa valuuttoja kiinteään valuuttakurssiin korolla tulevaisuudessa.

Monia näistä linjoista käytetään ohittamaan dollarin vaikutus.

Kiinan hallitus on osana RMB:n kansainvälistymisstrategiaansa perustanut aktiivisesti muita kuin dollarinvaihtosopimuksia yli vuosikymmenen ajan, ja nyt se on vähintään 41.

Aiemmin tässä kuussa Bloomberg raportoi, että maailmanlaajuisten keskuspankkien RMB-määräisten swap-linjojen käyttö nopeutui noin 16 miljardiin dollariin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on lähes 20 prosentin hyppy edellisestä ajanjaksosta.

RMB-kysynnän äkillinen nousu on vahva osoitus hallitusten kiireellisyydestä kaikkialla maailmassa siirtyä pois dollarista.

Lena Petrova, CPA, talousasiantuntija ja suosittu Youtuberi huomautti,

(Yuania) käytetään yhä laajemmin ja se vahvistuu… (se on) nyt nähdään vaihtoehtona (dollarille). Tietenkin sen käyttö on riski, mutta globaalin etelän maille se on aivan yhtä suuri riski kuin jatkaa dollarin käyttöä… tyypillisesti näiden valuutanvaihtosopimusten läpimenoaika on suhteellisen lyhyt, joten riski on hyvin pieni, mikä on miksi juan on houkutteleva vaihtoehto…