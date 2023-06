Boohoo-osakkeen hinta: osake voi laskea ~15%, jos näin tapahtuu

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Boohoon (LON: BOO) osakekurssi on tärkeällä tukitasolla, kun huoli yhtiöstä jatkuu. Osake oli keskiviikkona 38 p:ssä, muutaman pisteen 37,35 p:n tärkeimmän tukipisteen yläpuolella, mikä on alin piste sitten 10. toukokuuta. Kaiken kaikkiaan osake on pudonnut yli 38 % tämän vuoden korkeimmalta tasolta.

Huoli Boohoosta jatkuu

Boohoo ja muut brittiläiset verkkokaupan yritykset, kuten Asos ja The Hut Group, käyvät läpi suurta taantumaa kysynnän hiipuessa. Kuten kirjoitin tässä artikkelissa, Asos on partaalla, kun sen osakkeet putosivat yli 92 % ennätysten korkeimmasta tasosta. Jotkut toimittajat ovat lopettaneet myynnin yrityksen kanssa peläten tappioita.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto helmikuun 12 kuukauden ajalta oli 1,78 miljardia puntaa, mikä on 11 % edellisestä kaudesta. Bruttovoitto putosi 13 prosenttia 895 miljoonaan puntaa, kun taas sen vuoden tappio nousi yli 90,7 miljoonaan puntaa.

Kaikesta tästä huolimatta yritys ilmaisi optimismia liiketoiminnan paranemiseen. Tätä liikettä tukevassa lausunnossa yhtiön toimitusjohtaja John Lyttle sanoi :

“Luottamuksemme konsernin keskipitkän aikavälin näkymiin säilyy ennallaan, ja kun toteutamme tärkeimpiä prioriteettejamme, näemme selkeän tien parantaa kannattavuutta ja palata kaksinumeroiseen liikevaihdon kasvuun.”

Boohoo uskoo, että sen liikevaihto on tasaisen ja 5 prosentin laskun välillä. Se näkee myös sen liikevaihdon laskevan tämän tilikauden ensimmäisellä puoliskolla 10–15 prosenttia. On todennäköistä, että yhtiön tulos jää alle näiden arvioiden.

Ensinnäkin tuoreimmat tiedot osoittavat, että lomamyynnin kasvu oli hitainta seitsemään kuukauteen. Myynti Isossa- Britanniassa kasvoi toukokuussa 3,9 %, alle kolmen kuukauden keskiarvon 5,1 %. Boohoon positiivinen puoli on se, että Boohoo.com-sivuston vierailijoiden määrä nousi toukokuussa 18,3 miljoonaan edellisen kuun 17,7 miljoonasta.

Boohoo osakekurssiennuste

TradingView:n BOO-kaavio

BOO-osakkeen kurssi on ollut vahvassa laskevassa trendissä sen jälkeen, kun se oli huipussaan 60,86 p:ssä 31. maaliskuuta tänä vuonna. 25 jakson ja 50 jakson eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) ovat muodostaneet laskevan jakokuvion. Se on nyt avaintuen tasolla, jossa se ei ole onnistunut siirtymään avaintuen alapuolelle 37,35 p:ssä, missä se ei ole pudonnut alle 10. toukokuuta lähtien.

Siksi tämän tason rikkominen osoittaa, että osakkeella on laskeva nousu seuraavaan tukeen 32,50 p:ssä, joka on viime vuoden joulukuun alin piste. Tämä hinta on noin 15 % nykyisen tason alapuolella.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla