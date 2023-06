Vuosi 2023 on tarjonnut kryptovaluuttasijoittajille vähän kaikkea – räjähdysmäistä markkinakehitystä viime vuoden karhumaisen kaaoksen jälkeen, joka on sävytetty sääntelyn vastatuulen katalysoimalla negatiivisella tunnelmalla. On myös ollut monia mielenkiintoisia ja vallankumouksellisia projekteja, jotka haluavat aloittaa livenä, ja monet niistä ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta token-ennakkomyyntiään kohtaan.

Kaksi tällaisista alaa muuttavista projekteista ovat DeeLance ja Chancer. Seuraavassa tarkastelemme, miksi jälkimmäinen voisi olla uusi kryptotoken, jota tarkastella vuonna 2023.

Mikä on Chancer?

Charncer on uusi kryptovaluuttaprojekti, joka mullistaa vedonlyöntialan lisäksi laajemman vapaa-ajan ja viihteen sektorin ainutlaatuisella ja innovatiivisella mallillaan.

Chancer on valmis nousemaan erittäin suureksi toimijaksi uhkapelialueella, ollen kaikkien sosiaalisten ennakoivien markkinoiden kohde. Ekosysteemin voimanlähteenä toimii CHANCER, hyödyllisyystoken, jota tarvitaan ennustemarkkinoiden perustamiseen ja maksuihin.

CHANCER tarjoaa myös haltijoilleen mahdollisuuden ansaita enemmän ryhtymällä verkon validoijiksi Share2Earn-aloitteen kautta ja panostamalla. Tokenomiikassa tulee olemaan 1,5 miljardia CHANCER-tokenia, joista 65 % on saatavilla Chancerin ennakkomyynnissä, jonka on määrä alkaa 13.6.2023.

Miten Chancer toimii?

Toisin kuin perinteiset vedonvälittäjät ja muut ennakoivat markkinat, Chancer tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden perustaa ja mukauttaa omia P2P-vedonlyöntimarkkinoitaan. Lohkoketjulle rakennettu ja sen tarjoamaa turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä hyödyntävä alusta antaa käyttäjille mahdollisuuden toteuttaa “Sinun pelisi, sääntösi, todennäköisyytesi ” -tavoitteen.

Chancer poistaa siksi keskitetyn ominaisuuden kivijalka- tai online-kasinoista, jota kutsutaan usein nimellä “talo”. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa voi ottaa ennustetapahtuman, asettaa kertoimet ja sitten ottaa vedon vastaan.

Alustan avulla käyttäjillä ei ole ainoastaan mahdollisuus valita vedonlyöntitapahtuma ja luoda mukautettuja P2P-markkinoita, vaan he voivat myös hyödyntää älykkäitä sopimuksia, joihin ystävät ja muut käyttäjät voivat osallistua. He voivat myös osallistua suurempiin ekosysteemin laajuisiin vetoihin.

CHANCER-token julkaistaan Binance Smart Chain (BEP20) -lohkoketjussa. Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää tokenista, voit vierailla projektin verkkosivustolla tai katsoa seuraava videon. Voit myös käydä läpi heidän tiedotteensa.

CHANCER hintaennuste

Kuten todettiin, Chancerin ennakkomyynti on todennäköisesti loistava tilaisuus kaikille, jotka haluavat ostaa tokenin halvemmalla. Viimeisessä ennakkomyyntivaiheessa 0,021 dollarin CHANCER voi räjähtää, kun se julkaistaan johtavassa DEX:ssä ja suurissa CEX:issä vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Chancerin tiimin mukaan etenemissuunnitelma sisältää myös BETA-alustan julkaisun vuosineljänneksen aikana ja verkkojulkaisun sekä jatkokehityksen myöhemmin vuoden 2024 aikana. CHANCER:in hinta saattaa nousta tästä eteenpäin 0,5 ja 1 dollarin lyhyen aikavälin tavoitteilla.

Ne, jotka ostavat CHANCER:in nyt, saattavat saada suurempia tuloja tulevina kuukausina, ja härkämarkkinoiden aiheuttama pumppu voi nostaa tokenin arvon entistä korkeammalle vuoden 2024 toisella puoliskolla.

Mikä on DeeLance?

DeeLance on hajautettu rekrytointialusta, jonka tavoitteena on yhdistää maailman freelancerit työnantajiin ympäri maailmaa. Toisin kuin Upworkin ja Freelancerin kaltaiset alustat, DeeLance-käyttäjät käyttävät lohkoketjua tarjotakseen käyttäjille paremman läpinäkyvyyden, turvallisuuden ja alhaiset kustannukset sekä asiakkaille että lahjakkuuksien tarjoajille.

DLANCE on DeeLance-alustan natiivi apuväline, ja se on avain transaktioiden helpottamiseksi sen NFT-markkinapaikalla ja metaversessa. Token on tällä hetkellä ennakkomyynnissä, ja 30 % 1 miljardin DLANCE:n kokonaistarjonnasta on saatavilla varhaisille sijoittajille.

DeeLancen hintaennuste

Chancerin tavoin DeeLance aikoo listautua DEX:iin ja tärkeimmille CEX-alustoille, kun ennakkomyynti päättyy. Tällä hetkellä token on arvoltaan 0,038 dollaria sen jälkeen, kun se oli noussut 15 % verran 0,033 dollarista. Sen odotetaan nousevan 0,043 dollariin seuraavassa ennakkomyyntivaiheessa.

Koska kiinnostus Web3:n freelancer-alustaa ja sen alkuperäistä tokenia kohtaan ovat nousussa, sijoittajat todennäköisesti näkevät omaisuutensa arvon nousevan huomattavasti, kun projekti käynnistetään kolmannella vuosineljänneksellä 0,055 dollarin listautumishinnalla. Tästä eteenpäin 60 prosentin voitot tai suuremmat nykyisillä tasoilla voi sisältyä nousujohdin erittäin toivottuihin hintoihin yli 0,1 dollarin.

Mikä tekee CHANCER:sta paremman sijoituksen tänään?

DeeLance on uusi blockchain-pohjainen freelance-alusta, joka pyrkii haastamaan keskitetyt toimijat, kuten Upworkin ja Freelancerin. Chancer puolestaan tarjoaa maailman ensimmäisen vertaisverkko- (P2P) -markkina-alustan rahapelialalla.

Vaikka molemmat hankkeet näyttävät valmistautuneen määrittelemään uudelleen vastaavat sektorit, sosiaaliset ennakoivat markkinat kaipaavat käytännössä ensimmäistä P2P-vedonlyöntialustaa. Se tarkoittaa, että Chancer on pelin muuttaja, ja sen CHANCER-tokenin markkinanäkymät viittaavat siihen, että suuret valaat eivät tuhlaa aikaa yrittääkseen nopeasti niellä jälkimarkkinoille tulevan tarjonnan.

Kun otetaan huomioon yllä oleva skenaario, vähittäisostajat voivat lunastaa CHANCER:in ennakkomyynnissä, joka voisi taata suuren alennuksen varhaisille linnuille. Kiinnostaako Chancer? Lue lisää täältä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla