IAG:n osakkeen hinta on 83,8 % aliarvostettu, DCF:n laskelma osoittaa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

IAG:n (LON: IAG) osakekurssi on pysynyt konsolidointivaiheessa viime viikkoina, koska huoli yhtiöstä jatkuu. Osakkeiden kurssi oli 160 p, muutaman pisteen alle vuoden 173,65 p:n. Kaiken kaikkiaan osake on noussut yli 77 % vuoden 2022 alimmasta pisteestä.

Heathrow iskee eteenpäin

British Airwaysin emoyhtiö IAG :lla on lähikuukausina huomattavia riskejä Heathrow’n lentokentän tulevien lakkojen vuoksi. Lentokentän turvapäälliköiden on määrä aloittaa lakko ensi kuussa. 2 000 työntekijän odotetaan saavan aivohalvauksen 31 päivää kesällä.

Suurin osa näistä lakoista tapahtuu terminaalissa 5, tärkeässä terminaalissa, jota käyttävät lentokentän suurimmat lentoyhtiöt, mukaan lukien British Airway ja Emirates. Vaikka lakot vaikuttavat muihin lentoyhtiöihin, se vaikuttaa enemmän British Airwaysiin, koska Heathrow on sen kotitukikohta. BA on IAG:n suurin tulontuottaja.

Lakot voivat tarkoittaa, että yhtiön kasvu hidastuu lähikuukausina. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto hyppäsi viime vuoden maaliskuuta edeltäneiden kolmen kuukauden yli 3,4 miljardista punnasta yli 5,8 miljardiin puntaa tänä vuonna.

Yhtiön tappio verojen jälkeen laski yli 787 miljoonasta punnasta 87 miljoonaan puntaa. Mikä tärkeintä, yhtiö sanoi, että sen nettovelka on pudonnut 10,3 miljardista punnasta 8,3 miljardiin puntaa.

IAG on hieman aliarvostettu verrattuna muihin alan yrityksiin. Tiedot osoittavat, että yrityksen PE-suhde on 8,1-kertainen verrattuna yleiseen keskiarvoon 12. Simply Wall Streetin keräämät lisätiedot osoittavat, että käypä arvo on 979 p, mikä osoittaa, että se on noin 83 % aliarvostettu, kuten alla on esitetty.

IAG DCF -arvostus

IAG:n osakekurssiennuste

TradingView:n IAG-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että IAG-osakkeen kurssi on ollut nousevassa trendissä viimeisten viikkojen aikana. Se on ylittänyt 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Osakkeet ovat myös hieman yli tärkeän tukitason 141,50 p:ssä, joka on marraskuun korkein kohta.

Lisäksi suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen yläpuolelle 50:ssä. Osakkeen volyymi on laskenut maaliskuun huippunsa jälkeen. Siksi osakkeen näkymät ovat neutraalit, ja niissä on laskeva harha, koska se on muodostanut nousevan kiilakuvion. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 141,50p.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla