SBI:n osakekurssianalyysi: Onko State Bank of India hyvä ostos?

State Bank of India (NSE: SBIN) osakekurssi laski perjantaina jyrkästi sen jälkeen, kun Intian suurin pankki ilmoitti suunnitelmistaan kerätä lisäpääomaa. Osakkeet laskivat alimmilleen 580 ₹:iin, muutaman pisteen alle vuoden 593 ₹:n. Kaiken kaikkiaan osake on noussut yli 17 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

SBI hankkia lisäpääomaa

Intian valtionpankki on maan suurin pankki, jolla on yli 45 miljoonaa asiakasta. Sillä on neljännes maan markkinaosuudesta pankkialalla, mikä tekee siitä tärkeän instituution maassa.

SBI Bank on hyötynyt Intian talouden jatkuvasta elpymisestä. Talous kasvoi yli 7 % vuonna 2022 ja tilastovirasto arvioi sen kasvavan tänä vuonna yli 7 %. Tämä kasvu tekee siitä nopeimmin kasvavan suurtalouden.

Pankki on nähnyt tänä vuonna voimakasta lainakasvua yritysten pyrkiessä laajentamaan liiketoimintaansa. Monet yritykset näkevät myös lisää tilauksia valmistajien siirtyessä Kiinan markkinoilta. Kiina ja Yhdysvallat käyvät läpi suurta konfliktia.

Viimeisimmät pankkiuutiset SBI ilmoitti keräävänsä tänä vuonna 500 miljardia ₹ velkainstrumenteilla. Nykyisellä kurssilla tämä summa on noin 6,06 miljardia dollaria. Se aikoo käyttää näillä varoilla rahoittaakseen kasvavaa lainakantaansa, joka kasvaa talletuksia nopeammin.

Pankki sanoi, että lainojen kysyntä säilyy, vaikka maan korot nousevat. SBI oli aiemmin kerännyt 37,17 miljardia ₹ tämän vuoden maaliskuussa. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön tulos hyppäsi 83 % neljännellä vuosineljänneksellä.

Tämä kehitys johtui voimakkaasta lainojen kasvusta ja siitä, että luottotappiovaraukset pienenivät jyrkästi vuosineljänneksen aikana.

SBI:n osakekurssiennuste

TradingView:n SBI-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että State Bank of India -osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se hyppäsi huhtikuun alimmasta 492,60 ₹:sta tämän kuun huipulle 593 ₹. Osake on noussut avaintuen yläpuolelle 556,85 ₹:iin, mikä on korkein piste tämän vuoden maaliskuun 8. päivänä.

SBI:n osakkeet ovat yli 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot, kun volyymi on alkanut laskea. Tästä huolimatta epäilen, että osake jatkaa nousuaan, kun ostajat tavoittelevat keskeistä vastustuspistettä 615,80 ₹.