Zimbabwen dollari romahtaa: ZWL/USD laski 94 % vuodessa ja pääoman hallinta lisääntyy

“Historia on toistaa” pahaenteisessä jaksossa Zimbabwe nostaa korkoja entisestään ja alkaa myydä ulkomaista valuuttaa markkinoiden määräämillä kursseilla pyrkiessään suojelemaan heikkenevää kotimaan valuuttaan.

Zimbabwen valuutta (ZWL) otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2019 myrskyisän dollarisaation jälkeen. Entinen Zimbabwen dollari (valuuttasymboli ZWD, eikä nykyinen ZWL) romahti vuonna 2009, mikä oli yksi räikeimmistä ja vahingollisimmista hyperinflaatiojaksoista modernin taloushistorian aikana.

Uusi Zimbabwen dollari on kuitenkin ollut massiivisen paineen alaisena. Ero mustan pörssikurssin ja virallisen koron välillä on kasvanut jatkuvasti, vaikka jopa virallista kurssia tarkasteltaessa näkyy, että valuutta on pudonnut 94 % arvostaan viimeisen vuoden aikana. Viimeisen neljän vuoden aikana se on devalvoitunut 99 prosenttia.

Kansakunta pysyy lähes dollarissa, ja vuoden 2009 tuska on tuoreessa muistissa. Dollarisaatio päättyi virallisesti vuonna 2019, kun Zimbabwen valuutan uusi painos lanseerattiin ja kaikki valuuttatapahtumat kiellettiin. Tällä pyrittiin lopettamaan vuodesta 2009 lähtien ollut monivaluuttajärjestelmä ja lisäämään paikallisen valuutan kysyntää.

Kuitenkin, kuten on toistuvasti käynyt läpi historian, kansalaiset olivat haluttomia luottamaan uuteen valuuttaan kiellon aikana ja kiersivät hallituksen määräyksiä jatkaa dollarien käyttöä mustilla markkinoilla.

Hallinto myöntyi vuonna 2020 ja poisti valuuttakauppojen kiellon. Nykyään arviot Yhdysvaltain dollarin yleisyydestä taloudessa ovat noin 80 prosentin rajalla.

Nyt Zimbabwen hallinto painostaa jälleen ZWL:ää samalla kun hillitsee ulkomaan valuuttaa. Zimbabwen valtiovarainministeriön ilmoittamat toimenpiteet sisältävät 1 %:n veron kaikista ulkomaisista maksuista, ja tullit ja muut maksut maksetaan paikallisessa valuutassa.

Myös valuuttavarantoa haetaan. “Kaikki vientitulot, jotka jäävät käyttämättä 90 päivän jälkeen, likvidoidaan ()pankkienvälisillä markkinoilla”, lisäsi valtiovarainministeri Mthuli Ncube viime kuussa antamassaan lausunnossa.

Zimbabwessa on maailman korkeimmat korot

Zimbabwe nostaa myös korkoja, koska valuutta myy jyrkästi ja vahingollinen inflaatio. Sillä on maailman suurin ohjauskorko, ja tämä nousu nostaa koron 140 prosentista 150 prosenttiin.

Keskuspankki oli aiemmin laskenut ohjauskorkoja 200 prosentista 150 prosenttiin helmikuussa, kun inflaatio osoitti merkkejä hiipumisesta. Saavuttuaan 285 prosenttiin vuonna 2022, se laski 87 prosenttiin maaliskuussa 2023. Se on kuitenkin noussut sen jälkeen, kun viimeisin lukema toukokuussa oli 131 prosenttia, mikä saa nyt keskuspankin nostamaan korkoja.

Epäluottamus valuuttaa kohtaan on tuhoisempi versio Turkin tapahtumista, josta kirjoitimme artikkelin viime viikolla. Samaa tapahtuu Argentiinassa, jossa taivaan korkea inflaatio, huimaavat korot ja kansalaisten voimakas Yhdysvaltain dollarien mieltymys aiheuttavat eksistentiaalisen kriisin (syvä sukellus Argentiinaan täällä).

Ja kuten kaikki valuuttakriisit, myyntivauhti on haastava pysähtyä heti, kun se alkaa.

Kaatuuko Zimbabwen dollari?

Jos tämä olisi jokin muu maa – vaikkapa Turkki tai Argentiina – olisi äärimmäinen haaste saada valuutta takaisin partaalta tässä tilanteessa. Mutta vuoden 2009 kriisin psykologinen vaikutus tarkoittaa, että Zimbabwessa on vielä vaikeampaa herättää luottamusta kotimaan valuuttaan. Vuodesta 2009 on vasta neljätoista vuotta, ja Zimbabwen yhteiskunta kantaa arvet tänään, niin ilmeisesti.

Erillään ulkomaan valuutan käytön rajoittaminen sekä viejien valuuttavarantojen automaattinen realisointi, jos he eivät myy, luovat ZWL:n kysyntää. Mutta rahan käsite on yhteiskunnallinen rakennelma, ja sillä on arvoa vain, jos ihmiset uskovat sen omaavan. Toisin sanoen se on itseluottamuspeli. Kun nämä aggressiiviset toimenpiteet korostavat hallinnon epätoivoa, virallisen kurssin ja mustan pörssikurssin välistä kuilua ja sitä tosiasiaa, että entinen paikallinen valuutta romahti niin äskettäin, alkaa tuntua kaukaa haetulta, että tämä voidaan kääntää.

Ehkä tuhoisin osoitus paniikista oli huhtikuun ilmoitus, että keskuspankki ottaa käyttöön kultavakuuteisen digitaalisen valuutan, jonka “tokenit” voidaan siirtää ihmisten ja yritysten välillä maksuvälineenä.

Tämä tapahtuu alle vuosi sen jälkeen, kun fyysiset kultakolikot laskettiin liikkeeseen heinäkuussa 2022, mikä on jälleen yksi yritys vähentää Yhdysvaltain dollarin käyttöä ja vahvistaa rahallista luottamusta. Kolikot olivat liian kalliita suurimmalle osalle varaa ja käyttää, varsinkin perusesineinä. Zimbabwen keskuspankin pääjohtajan John Mangudyan mukaan näiden uusien digitaalisten rahakkeiden tarkoituksena on varmistaa, että jopa “pieniä rahasummia omaavat” voivat osallistua, “jotta emme voi jättää ketään (jäljelle)”.

Eksoottisen ja kunnianhimoisen, epätavallisen ja epätoivoisen väliltä vaihtoehdot kotimaan valuutan tukemiseksi ovat loppumassa Zimbabwelle ja sen keskuspankille. Maan kansalaiset ovat nähneet tämän elokuvan aiemmin, ja vaikka alkuperäisessä ei ollut mainintaa digitaalisista rahakkeista tai lohkoketjuista, he todennäköisesti pystyvät arvaamaan, miten se päättyy.