Turkin liiran hintaennuste: Uusi rahajärjestelmä, USD/TRY kaikkien aikojen alhaalla

Uudelleen valittu Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan nimitti lauantaina uuden valtiovarainministerin Mehmet Şimşekin. Şimşek aloitti toimikautensa lupauksella palauttaa kansakunta “rationaaliseen” politiikkaan vuosien epätavallisten raha- ja finanssipoliittisten toimenpiteiden jälkeen, jotka ovat auttaneet murskaamaan liiran, valuutan pudotessa kaksi kolmasosaa arvostaan alle kolmessa vuodessa.

Toistaiseksi markkinat eivät osta väitettä. Liira (USD/TRY) osui viime viikolla kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle Erdoğanin voiton seurauksena ja on laskenut edelleen Şimşekin lupauksesta huolimatta. Yhden dollarin ostaminen vaatii nyt 21,45 liiraa, mikä on vielä 6 % vähemmän kuin ennen hänen nimittämistään.

Mikä on Turkin politiikka?

Şimşekillä on paljon muutettavaa, jos hän aikoo pitää lupauksensa juurruttaa “rationaalista” politiikkaa. Keskuspankit ovat kaikkialla maailmassa nostaneet korkoja viimeisten 16 kuukauden aikana taistellakseen puhjettua maailmanlaajuista inflaatiokriisiä vastaan. Turkki on kuitenkin hylännyt trendin. Erdoğanin edellisen hallinnon aikana presidentti ja Şimşekin edeltäjä Nureddin Nebati olivat laskeneet korkoja. Alla oleva kaavio eroaa lähestymistavan Yhdysvaltojen keskuspankin kanssa.

Tätä taustaa vasten Şimşek on vannonut kääntävänsä Turkin lähestymistapaa. “Läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ennustettavuus ja kansainvälisten normien noudattaminen ovat perusperiaatteitamme saavuttaessamme tavoitteen nostaa sosiaalista hyvinvointia”, hän sanoi sunnuntaina virallisesti ottaessaan roolin.

Turkilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin palata rationaaliselle perustalle. Panostamme makrotaloudellisen vakauden etusijalle. Mehmet Simsek

Epäsovinnainen politiikka tulee siitä huolimatta, että Turkki kärsii erityisen akuutista inflaatioongelmasta, jopa viime vuoden kansainvälisesti mitattuna. Viimeisimmän luvun mukaan inflaatio on 43 % ja lokakuussa jopa 85 %.

Muutama päivä ennen Şimşekin nimitystä Erdoğan uhmasi, että inflaatio voitaisiin lyödä, vaikka hän ei viitannut korkojen kiristykseen. Jos mitään, hän vihjasi päinvastaiseen sanoen viime maanantaina, että keskuspankin korko on nyt laskettu 8,5 prosenttiin ja inflaatio laskee edelleen. Hän vannoi myös, että inflaation hillitsemiseksi käydyn taistelun yhteydessä “jos joku voi tehdä tämän, voin tehdä sen”.

Şimşek toimi aiemmin valtiovarainministerinä ennen kuin hän erosi hallituksesta vuonna 2018. Sen jälkeen liira on laskenut 77 % ja kriisi on lisääntynyt. Paremman ilmaisun puuttuessa keikka näyttää tapahtuvan Turkissa, ja piiputtaja tulee kotiin maksettavaksi. Financial Times raportoi, että Erdoğan oli vähentänyt valuutta- ja kultavarantoja 17 miljardilla dollarilla parlamenttivaaleja edeltäneiden kuuden viikon aikana, mikä on 15 prosentin lasku. Nämä 17 miljardia dollaria jakautuvat 9,5 miljardin dollarin ulkomaan valuutan nostoon ja 7,5 miljardin dollarin kultaan (Turkin hallussa oli 572 tonnia kultaa vuoden alussa). Päivitettyjen lukujen mukaan kokonaisvarantojen lasku on noin 27 miljardia dollaria, mikä merkitsee 24 prosentin laskua.

Turkin julkiseen talouteen kohdistuu paineita

Tämä ei tietenkään voi jatkua loputtomiin, jotain Şimşek ilmeisesti tajuaa. Vaikka pääomarajoituksia on otettu käyttöön kansalaisten ulkomaanvaluutan pääsyn rajoittamiseksi, sekä kullan tuonti keskeytetty helmikuun maanjäristyksen jälkeen, kun vähittäiskaupan kysyntä hyppäsi, valtion varantojen ulosvirtaus on liian suuri.

Ongelmia pahentavat erityiset säästötilit, jotka maksavat korkeampaa korkoa, jos liira heikkenee. Ajatuksena on kannustaa kansalaisia pitämään hallussaan liiraa (ne olivat osa laajempaa Nebatin hanketta, joka tunnetaan nimellä “lira-isaatio”. ”, liiran kysynnän vahvistamiseksi). Nämä tilit ovat tähän mennessä maksaneet hallitukselle 4,7 miljardia dollaria Şimşekin edeltäjän Nebatin mukaan. Tämä lisää entisestään riskiä liiran heikkenemisestä, koska julkinen talous on sidottu valuuttaan, koska sen on katettava vaje, jos liira putoaa.

Mitä liiralle seuraavaksi?

Joten, kaiken tämän heikkenemisen ja huolen kanssa, mitä liiralle seuraavaksi? Ovatko Şimşekin lupaukset uudesta rahajärjestelmästä merkki siitä, että liiran suuri lasku saattaa olla hidastumassa?

“Inflaation alentaminen yksinumeroiseksi keskipitkällä aikavälillä… ja vaihtotaseen alijäämää pienentävän rakennemuutoksen nopeuttaminen ovat elintärkeitä maallemme”, Şimşek sanoi sunnuntaina.

Jos kuuntelee häntä, olisi houkutus päätellä, että liira saattaa vihdoinkin nähdä hengähdystauon. Ainoa ongelma on, että presidentti on edelleen Recep Tayyip Erdoğan, mies, joka on tunnetusti itsepäinen eikä ole koskaan antanut keskuspankille paljon autonomiaa. Hän ei myöskään ole antanut valtiovarainministeriensä toimia vapaasti – Şimşek jätti aikaisemman tehtävänsä varapääministerinä vuonna 2018, kun Erdoğan nimitti vävynsä Berat Albayrakin valtiovarainministeriksi.

Joten vaikka Şimşek puhuu puhetta, jonka ulkomaiset sijoittajat – ja Turkin kansalaiset – haluavat kuulla, jää nähtäväksi, johtaako se toimintaan. He sanovat, että markkinat eivät koskaan valehtele, ja liira ei tehnyt muuta kuin pudonnut edelleen Şimşekin kommenttien jälkeen.

Erdoğan on tuskin ujostunut horjumattomasta uskostaan alhaisiin korkoihin. “Seuraa minua vaalien jälkeen, niin näet, että inflaatio laskee korkojen mukana”, hän sanoi CNN:lle ennen toukokuun vaaleja. Hän vastasi painokkaasti, tarkoittaako tämä sitä, että talouspolitiikka ei muutu, hän vastasi painokkaasti: “Kyllä. Ehdottomasti.”

Tämä tiivistää ongelman. Jos Turkki yrittäisi parhaansa mukaan kääntää tämän kriisin, kuten Şimşek lupaa, se olisi kova käsky. Mutta Erdoğanin läsnäolo ja päättäväisyys noudattaa löysää politiikkaa tekee jo ennestään haastavan työn lähes mahdottomaksi. Se tekee jotain muuta myös mahdottomaksi muotoilla: vakuuttava argumentti ostaa liira juuri nyt.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla