Mitä Libanonin valuutalle tapahtui: voidaanko puntaa säästää?

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Monet rajavaluutat ja kehittyvien markkinoiden valuutat ovat menettäneet arvonsa muutaman viime vuoden aikana. Merkittävimpiä ovat muun muassa Argentiinan peso, Zimbabwen dollari, Kenian šillinki, Turkin liira ja Nigerian naira. Libanonin valuutta on myös pudonnut ennätysmatalalle, mikä on pakottanut monet pankit sulkemaan ovensa.

Miksi Libanonin punta kaatui

Libanon on viime vuosikymmeninä kokenut dramaattisen armon putoamisen. Huipussaan maata pidettiin yhtenä maailman menestyneimmistä paikoista. Beirut, sen pääkaupunki, oli yksi parhaista paikoista mennä.

Nykyään Libanon on entisen itsensä varjo. Hallitus on romahtanut, inflaatio on kiihtynyt, valuutta on heikentynyt ja muuttoliike maasta on lisääntynyt. Kovasta valuutasta, erityisesti Yhdysvaltain dollareista, on tullut erittäin harvinaisia, kun taas työttömyysaste on noussut ennätysten korkeimmalle tasolle.

Suurin syy Labanonin punnan romahtamiseen on politiikka, sillä maalla ei ole presidenttiä Hizbollahin ja kristittyjen välisten jännitteiden kasvaessa. Ilman hallitusta talouden on vaikea toipua. Vuoden 2021 suuri räjähdys ja Covid-19-pandemia pahensivat tilannetta.

Samaan aikaan Libanonin taloudella ei ole suurta vientiä. Kuten monet rajamarkkinat, maa on enimmäkseen riippuvainen ulkomaalaisten rahalähetyksistä. Pankkien sulkemisen myötä nämä rahalähetykset ovat vähentyneet muutaman viime vuoden aikana.

Libanonin punnan laskuun on ollut muitakin syitä. Esimerkiksi Syyrian sota pakotti monet ulkomaiset sijoittajat vetämään rahansa pois libanonilaisista pankeista, mikä johti suureen dollaripulaan. Tämän seurauksena ihmiset, joilla oli dollaritili, näkivät merkittäviä nostorajoituksia. Libanon ei myöskään ole pystynyt maksamaan ulkomaanvelkansa.

Voidaanko Libanonin valuutta pelastaa?

Tässä vaiheessa uskon, että Libanonin valuutan pelastaminen on vaikeaa, varsinkin nyt, kun tehokasta hallitusta ei ole. Toisin kuin Saudi-Arabian ja Qatarin kaltaiset maat, jotka myyvät miljardeja hyödykkeitä, Libanonilla ei ole valtavia luonnonvaroja.

Lisäksi on vaikea nähdä, kuinka se vakauttaisi valuutan, vaikka kyseessä olisikin suuri pelastus, esimerkiksi IMF. Ensinnäkin ihmiset Libanonissa ovat jo nähneet paikallisen valuutan devalvoitumisen muutaman vuoden sisällä. Suurin osa näistä ihmisistä ei koskaan enää säästä tai sijoita paikallisessa valuutassa.

Näimme samanlaisen tilanteen Zimbabwessa, jossa hallitus otti käyttöön uuden version paikallisesta valuutasta. Tänään Zimbabwen dollari on menettänyt yli 50% arvostaan, kuten kirjoitimme täällä . Siksi on vaikea ennustaa, mitä Libanonille tapahtuu lähi- ja pitkällä aikavälillä.

Todennäköinen ratkaisu olisi, että maa ottaisi käyttöön ulkomaan valuutan, kuten Yhdysvaltain dollarin. Se on toistaiseksi mahdotonta, koska maan on ensin ostettava miljardeja dollareita, eikä sillä ole näitä resursseja.