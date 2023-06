Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

AltSignalsin ($ASI) ennakkomyynti on yli 92 % loppuunmyyty. Ennakkomyynti on tähän mennessä kerännyt 997 833 dollaria 1 miljoonan dollarin enimmäismäärästä, mikä korostaa sijoittajien kiinnostusta AI-treidauspalvelualustaa kohtaan. Kun ennakkomyynti siirtyy viimeiseen vaiheeseensa, sijoittajat odottavat alkuperäisen tokenin olevan ensimmäinen laatuaan treidauksen maailmassa.

AI-treidauksen ja AltSignalsin voima

Treidaaminen on aina ollut haastavaa. Menestyneet treidaajat hallitsevat tarvittavat taidot ja kyvyt tehdä oikeita ennusteita markkinoilla. Silti heidän on taisteltava tunnetiloja ja markkinoiden monimutkaisuutta vastaan. AI-tuettu treidaus onkin ratkaisu tällaisiin haasteisiin, mikä yksinkertaistaa ammattilaisten työtä. Yhdysvaltain pörssi- ja arvopaperikomission vuonna 2020 julkaiseman raportin mukaan algoritmi- ja tekoälykaupankäyntiä ovat vauhdittaneet sijoittajien pyrkimys saada suorituksiin laatua ja halu navigoida monimutkaisilla markkinoilla.

Yhdistyneen kuningaskunnan ammattimaisten treidaajien tiimin vuonna 2017 lanseeraama AltSignals on kasvanut luotettavaksi sijoitus-signaalipalveluksi. Yli 52 000 treidaajaa käyttää yrityksen tuottamia signaaleja, keskimäärin 64 prosentin tarkkuudella. Signaalipalvelu käyttää AltAlgo™-kaupankäynti-indikaattoria, joka on tuottanut menestystä tähän mennessä yli 2,2 miljoonan dollarin tuotoilla. AltSignals vie pelin nyt korkeammalle ottamalla käyttöön tekoälyn tarkkuuden signaalien parantamiseksi ja lisäämällä sen kattamien resurssien määrää.

ActualizeAI, uusi tekoälyllä toimiva treidaus-signaalipalvelu

AltSignalsin AI-treidaus-signaalipalvelun ytimessä on ActualizeAI, uusi lohkoketju-käyttöinen alusta. ActualizeAI:n jäseneksi pääsemiseksi on hankittava $ASI, projektin natiivi token, joka antaa myös sijoittajille äänioikeuden alustalla.

ActualizeAI voisi olla AltSignalsin pelin muuttaja, kun otetaan huomioon tekoälyn kasvava suosio treidauksessa. Yhtiö aikoo valjastaa koneoppimisen voiman tunnistaakseen asiantuntevasti kaupankäynnin ja markkinatietojen malleja ja tehdäkseen tietoisempia kauppoja. ActualizeAI voi myös käyttää historiallisia tietoja tulevaisuuden markkinaennusteiden tekemiseen.

Sentimentaalinen analyysi tulee olemaan myös ActualizeAI:n ennustavan mallintamisen ydin. Ohjelmisto voi vastaanottaa useita tietoja rahoitusvälineestä markkinatunnelman perusteella, mikä antaa tiimille mahdollisuuden vahvistaa kaupankäyntistrategiansa.

Mitä arvoa $ASI tarjoaa sijoittajille?

Koska $ASI on ActualizeAI-alustan taustalla oleva token, sillä on arvoa sijoittajille, jotka tarvitsevat laadukkaita treidaus-signaaleja tulostensa kasvattamiseksi. Tällä sijoitus-signaalipalvelulla on jo vahva ja kasvava treidaajien yhteisö, mikä tarkoittaa, että $ASI:lla on potentiaalia kasvaa ja lisätä tuottoa sijoittajille.

$ASI:in sijoittavat voivat myös käyttää eksklusiivisia ennakkomyyntimahdollisuuksia ja osallistua treidausturnauksiin parantaakseen taitojaan ja voittaakseen rahapalkintoja. Se sisältää mahdollisuuden kuulua AI Members Clubiin, jossa sijoittajat palkitaan osallistumisesta AltSignalsin projekteihin. 50 000 dollarin ASI-tokenin omistus antaa sijoittajille mahdollisuuden hankkia eksklusiivinen ja arvokas pääsypassi päästäkseen korkeimpaan jäsentasoon. Omistajat voivat myös osallistua AltSignalsin liiketoimintaan uusien tuotteiden tulonjakomallin kautta.

$ASI:n ennuste ennen pörssiin listautumista

Ennakkomyynnin kautta hankitut tokenit nostavat arvoaan räjähdysmäisesti pörssiin listautumisen jälkeen, hinnan usein nousten yli 1 000 % kuukausien kuluessa. Vaikka on vaikea ennustaa, kuinka paljon $ASI:n kaltainen token voi nousta sen jälkeen, kun se on listattu, sijoittajilla on merkittäviä syitä odottaa potentiaalista 10-kertaista tuottoa.

$ASI on herättänyt valtavaa kysyntää sen jälkeen, kun tokenin ennakkomyynti alkoi. Tämä johtuu osittain siitä, että tokenia tukee olemassa oleva treidaajien yhteisö, joka on antanut sille alkupotkun. Tukiyhteisö antaa luottamusta siihen, että token merkki voi ylläpitää hinnankorotuksia, sillä sitä ei ohjaa meemi-tokenien kaltainen hype.

Lisäksi $ASI:lla on käyttötarkoitus tosielämässä, pääasiassa treidauksessa, jossa se on paljon kysytty palvelu. Kun entistä suurempi määrä sijoittajia liittyy treidaajien verkostoon ja token on avoinna kaupankäynnille pörsseissä, $ASI:n arvo voi nousta pilviin. Tokeniin sijoittaminen sen ennakkomyynnin aikana tarjoaa mahdollisuuden hankkia sitä edulliseen hintaan ennustettua arvonnousua vastaan.