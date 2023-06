USD/CNH-analyysi: Goldman Sachs leikkaa Kiinan BKT-arviota

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Renminbi vetäytyi jyrkästi maanantaiaamuna, kun Goldman Sachs laski jälleen Kiinan talouskasvua. USD/CNH -valuuttakurssi hyppäsi 7,15:een, korkeimpaan pisteeseen sitten keskiviikon. Se hyppäsi viime viikon alimmalta 7,1072:sta.

Goldman Sachs alensi Kiinan luottoluokitusta

Kiinan talouden elpyminen on muuttunut harhaksi, kuten täällä kirjoitimme . Goldman Sachsin analyytikot varoittivat, että tämän vuoden kasvu jää paljon odotuksia alhaisemmaksi. He näkevät talouden kasvavan 5,4 prosenttia vuonna 2023 edellisestä 6 prosentista.

Goldman Sachs sanoi, että ensimmäisellä neljänneksellä havaittu voimakas elpyminen oli hiipunut toisella neljänneksellä ja on todennäköistä, että tilanne pahenee.

Viime viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että maan nuorisotyöttömyysaste nousi ennätyskorkealle toukokuussa. Samaan aikaan vähittäismyynti, teollisuuden kasvu ja käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat hitaammin kuin analyytikot odottivat.

Tämän seurauksena Kiinan keskuspankki (PBoC) päätti laskea ohjauskorkoa edistääkseen maan kasvua. Analyytikot odottavat viranomaisten lisäävän elvytystoimia tulevina kuukausina.

Kiinan talouden suurin haaste on, että kolmanneksen bruttokansantuotteesta muodostavan kiinteistösektorin elpyminen kestää kauemmin. Avainyritysten, kuten Evergranden ja China Resources Landin, osakkeisiin kohdistuu edelleen paineita. Asuntojen hinnat ovat kääntyneet sivuttain viime kuukausina.

Toinen merkki talouden taantumasta on se, että kiinalaiset verkkokauppayritykset, kuten JD.com ja Alibaba, eivät ole julkaisseet vuotuisen myyntinsa myyntitietoja. Analyytikot uskovat, että näiden lukujen julkaiseminen merkitsi sitä, että myynti ei ollut hyvä.

USD/CNH-kaavioanalyysi

USD/CNH-kaavio TradingView:n mukaan

USD/CNH-valuuttakurssi on ollut nousevassa trendissä viime viikkoina sen jälkeen, kun se putosi alimmilleen 6,7015:een tammikuun 13. päivänä. Tämä palautuminen on nähnyt sen kääntävän tärkeän vastuspisteen 6,9988:ssa tueksi. Pari on ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Se on myös hypännyt yli 23,6 % Fibonacci Retracement -tason.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastuspisteen 7,300:aan. Siirtyminen tuen alapuolelle klo 7.00 mitätöi nousevan näkymän.