SPCE:n osakekurssiennuste: Varo Virgin Galacticin riskejä

Virgin Galacticin (NYSE: SPCE) osakekurssi lähti nousuun tässä kuussa sen jälkeen, kun yhtiö julkisti suunnitelmansa avaruuslentopalveluistaan. Osakkeet nousivat usean kuukauden korkeimmalle tasolle 5,97 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 21. päivän. Kaiken kaikkiaan tämän kuun huipussaan osake oli noin 97 % tämän vuoden alimman tason yläpuolella.

Virgin Galacticin riskit säilyvät

Virgin Galactic on johtava yritys, jonka tavoitteena on tulla johtavaksi toimijaksi avaruusmatkailualalla. Tämä on jättimäinen toimiala, jonka arvon odotetaan olevan yli 12 miljardia dollaria vuoteen 2031 mennessä. Se on myös pääomavaltainen ala, jolla on valtavia esteitä markkinoille pääsylle.

Tämän seurauksena alalla toimii vain kolme suurta yritystä: Virgin Galactic, SpaceX ja Blue Origin. Kolmea yritystä tukevat tunnetut miljardöörit, jotka ovat tukeneet niitä useiden vuosien ajan.

Virgin Galactic nousi otsikoihin tällä viikolla, kun yritys julkisti avaruusmatkailuliiketoimintansa aikajanan. Yhtiö aloittaa lennot myöhemmin tässä kuussa. Sen ensimmäiset lennot kuljettavat tutkijoita Italiasta.

Tulevaisuudessa lennot ovat avoinna henkilöille, jotka maksavat noin 450 000 dollaria per istuin. Tuoreessa raportissaan yhtiö paljasti, että jokainen avaruuslento tuottaa 2,7 miljoonan dollarin tuloja noin 400 000 dollarin kustannuksia vastaan. Tämä tarkoittaa, että jokaisen avaruuslennon nettotulo on yli 2,3 miljoonaa dollaria.

Virgin Galactic toivoo valmistavansa lisää Delta-aluksia tulevaisuudessa. Laivojen rakentamisen keskimääräisten kustannusten on arvioitu olevan 50–60 miljoonaa dollaria. Sellaisenaan Virgin Galactic toivoo, että sen marginaalit ovat yli 75%.

Virgin Galacticilla on vahva tase, jossa on yli 874 miljoonaa dollaria käteistä ja lyhytaikaisia sijoituksia. Yritys kuluttaa kuitenkin myös yli 120 miljoonaa dollaria käteistä vuosineljänneksellä, mikä tarkoittaa, että sen voi joutua keräämään käteistä vuonna 2024.

Laimennusriskien lisäksi on olemassa onnettomuusriskejä, koska kyseessä on suhteellisen uusi toimiala. Mikä tärkeintä, epäilen, että kolmen yrityksen välillä käydään hintasotaa, mikä voi heikentää sen kannattavuutta.

SPCE:n osakekurssiennuste

TradingView’n SPCE-kaavio

Joten onko turvallista ostaa SPCE:n osakkeita ? Virgin Galacticin osakekurssi hyppäsi jyrkästi sen jälkeen, kun yhtiö julkisti suunnitelmansa ensimmäisille lentoilleen. Se hyppäsi korkeimmalle 5,98 dollariin, korkeimmalle pisteelle sitten tämän vuoden maaliskuun. Osakkeet hyppäsivät yli 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon. Se myös siirtyi vihreällä näkyvän nousevan trendiviivan yläpuolelle.

Siksi on todennäköistä, että osake pysyy paineen alaisena viime viikon vauhdin hiipuessa. Lisää voittoja vahvistetaan vain, jos osake ylittää tärkeän vastuspisteen 5,98 dollarissa. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 6,60 dollaria, mikä on noin 39,2 % nykyisestä tasosta.