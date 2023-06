NZD/USD ennustetaan Uuden-Seelannin viennin ja tuonnin kasvaessa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

NZD/USD -pari ajautui ylöspäin suhteellisen vahvojen Uuden-Seelannin kauppanumeroiden jälkeen. Se nousi korkeimmilleen 0,6218:aan, muutaman pisteen tämän viikon alimman 0,6135:n yläpuolelle. Kaiken kaikkiaan kiivi on noussut yli 3,67 % kesäkuun alimmalta tasolta.

Uuden-Seelannin kauppa elpyi

Uuden-Seelannin taloudella ei mene hyvin. Viime viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että maa vaipui taantumaan ensimmäisellä neljänneksellä sen jälkeen, kun RBNZ nosti korot 14 vuoden huipulle. Talous supistui 0,1 % ensimmäisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen 0,7 % laskun jälkeen.

Torstaina julkistetut talousluvut osoittivat, että maan kauppa parani toukokuussa. Vienti kasvoi huhtikuun 6,61 miljardista dollarista 6,99 miljardiin dollariin toukokuussa. Vastaavasti tuonti hyppäsi 6,37 miljardista dollarista 6,99 miljardiin dollariin. Tämä tarkoittaa, että maan kauppataseen ylijäämä supistui 236 miljoonasta dollarista 4 miljoonaan dollariin.

Uuden-Seelannin keskuspankki on ollut yksi maailman hauskimmista keskuspankeista. Se on nostanut korkoja pandemian aikaisesta 0 prosentista noin 5,50 prosenttiin inflaation torjumiseksi. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Uuden-Seelannin inflaatio nousi 6,7 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä sen jälkeen, kun se oli noussut 7,2 % edellisellä neljänneksellä.

Seuraava tärkeä forex-uutinen katsottavana on kongressissa todistavan Federal Reserven puheenjohtajan Jerome Powellin lausunto. Ensimmäisenä todistuksensa päivänä Powell toisti, että taistelua inflaatiota vastaan ei ollut vielä voitettu. Hän odottaa, että pankki nostaa korkoa vielä ainakin kaksi.

NZD/USD-pari reagoi myös tuleviin Yhdysvaltain nykyisten asuntojen myyntilukuihin. Ekonomistit odottavat myynnin laskevan hieman toukokuussa.

NZD/USD tekninen analyysi

TradingView:n NZD/USD-kaavio

4H-kaavio osoittaa, että NZD–USD-pari hyppäsi Uuden-Seelannin kauppaluvut. Se on edelleen hieman 25 jakson ja 50 jakson liukuvan keskiarvon yläpuolella. Pari on myös hypännyt yli 50 % Fibonacci Retracement -tason. Se on myös hieman Ichimoku-pilviilmaisimen yläpuolella.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastuspisteen 0,6247:ään, joka on tämän kuun korkein piste. Jos näin tapahtuu, härkien on pakotettava se tämän tason yläpuolelle välttääkseen kaksoispäämuodostelman. Double-top on yleensä laskeva signaali.