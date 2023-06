Kryptobonanza: Jasmy, Solana, MATIC, Zilliqa hinnat nousevat, jos BTC tekee tämän

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kryptovaluuttojen hinnat ovat nousseet jyrkästi tällä viikolla, kun sijoittajat lyövät vetoa niin sanotusta TradFi:stä. Bitcoinin hinta on juuri noussut yli 20 % viimeisen seitsemän päivän aikana, kun taas kaikkien kolikoiden kokonaismarkkina-arvo on noussut yli 1,3 biljoonaan dollariin. Useimmat merkit, mukaan lukien Jasmy, Solana ja Zilliqa, ovat kaikki hypänneet kaksinumeroisia tällä viikolla.

Onko tämä härkäansa?

On merkkejä siitä, että kryptomarkkinoiden vauhti on hiipumassa. Esimerkiksi Bitcoin on pysynyt 30 000 dollarissa, kun taas Ethereum on pysynyt vakaana 1 800 dollarissa. Nopea katsaus CoinMarketCapiin osoittaa, että useimmat rahakkeet ovat liikkuneet sivusuunnassa viimeisen 24 tunnin aikana.

Suurin syy äskettäiseen ralliin on se, että useat suuret yritykset ovat siirtyneet kryptoalalle. Raportoimme torstaina että Credit Agricole oli hankkinut krypton säilytysluvan. Tämä on huomattavaa, sillä tämä ranskalainen yritys on Euroopan kolmanneksi suurin pankki. Deutsche Bank haki myös säilytyspalvelua.

Yhdysvalloissa yritykset, kuten Blackrock, Invesco ja WisdomTree, ovat hakeneet spot Bitcoin ETF -lisenssejä. Analyytikot uskovat, että SEC:llä saattaa olla paineita hyväksyä nämä uudet sovellukset, koska Bitcoin on kypsymässä. Fedin puheenjohtaja Jerome Powell tuki tätä sanontaa, että kryptovaluutoilla oli pysyvyys.

Nämä tapahtumat auttoivat korottamaan Bitcoinin ja muiden kryptotuotteiden hintoja, koska ne tulivat alan pimeään aikaan. SEC päätti tämän kuun alussa käynnistää suuret oikeusjutut Coinbasea ja Binancea, alan suurimpia yrityksiä vastaan. Tämän seurauksena TradFi-uutiset auttoivat lievittämään kipua.

BTC kipinä kryptobonanza

TradingView:n BTC/USD-kaavio

Kuten yllä näkyy, Bitcoinin hinta lähestyi tärkeää vastustuspistettä 31 091 dollarissa tällä viikolla. Tämä oli tärkeä hinta, koska se oli tämän vuoden korkein hinta. Nyt härkien on kiireellisesti siirryttävä tämän tason yläpuolelle härkäjuoksun vahvistamiseksi.

Tämä on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin se lähettää signaalin siitä, että markkinoilla on enemmän ostajia. Nämä ostajat ovat valmiita ostamaan BTC:n tämän vuoden korkeimman pisteen yläpuolella.

Toiseksi tämän tason ylittäminen mitätöi muodostuneen kaksoispäällisen kuvion, jonka pääntie on 24 735 dollaria. Double-top on yksi markkinoiden vaarallisimmista kuvioista. Jos näin tapahtuu, se avaa mahdollisuuden BTC-hinnan nousuun seuraavalle psykologiselle tasolle 35 000 dollariin.

Mikä tärkeintä, tällainen liike saa aikaan kryptobonanzan, koska BTC:llä on taipumus olla läheisessä korrelaatiossa Jasmyn, Zilliqan, MATICin ja Solanan kaltaisten kanssa. Useimmiten nämä altcoinit menestyvät paremmin kuin Bitcoinit härkämarkkinoilla.

