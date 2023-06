Näppärä 50-indeksianalyysi, kun Adanin osakkeen hinta laskee jälleen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nifty 50 -indeksi kääntyi perjantaina, kun sijoittajat pohtivat Intian keskuspankin (RBI) pöytäkirjaa. Indeksi laski alimmalle tasolle 18 715 ₹, mikä oli muutaman pisteen alle vuoden 18 888 ₹:n. Laskusta huolimatta indeksi pysyy noin 11 % tämän vuoden alimman tason yläpuolella.

Intian osakkeet vetäytyvät

RBI, kuten muutkin globaalit keskuspankit, on alkanut olla varovainen keskeyttämällä korot. Viimeisimmässä päätöksessään RBI päätti jättää korot ennalleen toisen kuukauden peräkkäin. Se mainitsi inflaation ja talouskasvun hidastuvan.

RBI:n päättäjien välillä on kuitenkin merkkejä jakautumisesta. Jotkut jäsenet uskovat, että lisää tiukennuksia tarvitaan, kun taas toiset uskovat, että lisääntyneet nousut johtavat hitaampaan talouden elpymiseen. Lausunnossaan komitean jäsen sanoi, että rahapolitiikka oli “vaarallisen lähellä tasoa, jolla se voi aiheuttaa vahinkoa taloudelle”. Toinen jäsen sanoi:

“Sitoutuminen tällaiseen järjestelmään (inflaatiotavoite) edellyttää vain nimellisen repokoron sovittamista odotettuun inflaatioon. Se ei edellytä nimellisen repon pitämistä korkeampana pidempään.”

Suurin osa Nifty 50:n äänestäjistä oli miinuksella perjantaina. Adani Enterprisesin osakekurssi putosi yli 6,58 %, kun amerikkalaiset sääntelijät alkoivat valvoa yhtiötä. Tutkintaa tekevät Securities and Exchange Commission (SEC) ja Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkissa. Tämä selittää myös sen, miksi Adani Ports & SEZ:n osakkeet putosivat yli 4 %.

Muita merkittäviä heikommin menestyneitä indeksissä olivat Bharat Petroleum, Hindalco Industries, Tata Motors, HDFC Life ja Titan Companies. Myös intialaisten pankkien osakkeet, kuten Axis Bank, SBI ja ICICI Bank, putosivat voimakkaasti perjantaina.

Nämä tappiot tasoittivat useiden Nifty 50 -komponenttien voitot. IndusInd Bank, Bharti Airtel, Asian Paints ja HDFC Bank nousivat noin 1 %.

Näppärä 50 indeksin ennuste

Näppärä kaavio TradingView’lta

Päiväkaavion mukaan Nifty-indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on kohdannut vastatuulta saavutettuaan tärkeän vastuspisteen 18 888 ₹, korkein kohta 30. marraskuuta.

Tämä on tärkeä hinta, koska indeksi on muodostanut ainutlaatuisen kuvion. Jotkut analyytikot uskovat, että tämä kuvio on kaksinkertainen, mikä on laskeva merkki. Toiset näkevät sen kupin ja kahvan kuviona, joka on jatko-osoitin.

Siksi, kuten kirjoitin täällä , Nifty 50 -indeksin on noustava tämän tason yläpuolelle vahvistaakseen nousutrendin. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava psykologinen taso on 19 000 ₹.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla