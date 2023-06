Nifty 50- ja Sensex-indeksien ennuste: yksi este ylitettävänä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nifty 50 -indeksi leijuu lähellä kaikkien aikojen ennätystä, kun Intian osakkeet, mukaan lukien Adani Enterprises, palaavat. Intian parhaista blue-chip-yrityksistä koostuvan indeksin hinta oli 18 560 ₹, mikä on muutaman pisteen alle kaikkien aikojen korkeimman 18 888 ₹. Samoin Sensex- indeksin kurssi oli 62 637 ₹, hieman alle ennätyskorkeuden.

Adani Enterprises -osakkeen elpyminen

Nifty 50- ja Sensex-indeksit pärjäävät Adaani Enterprisesin apuna. Helmikuussa 1 015 ₹ alimmalle laskettuaan Adani Enterprisesin osakekurssi on noussut yli 148 %. Muut Adanin ryhmittymän osat, kuten Ports, Total Gas ja Transmission, ovat kaikki palautuneet.

Nämä osakkeet ovat menestyneet viime aikoina hyvin, koska Intian sääntelyviranomaisten tutkimukset yhtiöstä eivät tuottaneet olennaista tietoa. Toukokuussa maan finanssialan sääntelyviranomainen veti tyhjän ulkomaanyhteyksien tutkimiseen. Adanin vahva suorituskyky on tässä artikkelissa kirjoittamani ennusteen mukainen.

On muita yrityksiä, jotka ovat auttaneet nostamaan Sensex- ja Nifty-indeksiä korkeammalle tänä vuonna. Jaguar Landroverin emoyhtiö Tata Motors on hypännyt tänä vuonna 38 %. Muut autonvalmistajat, kuten Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra ja Eicher, ovat kaikki nousseet yli 10 % tänä vuonna.

Sensex-indeksissä parhaiten menestyvät tänä vuonna ITC, UltraTech Cement, Tech Mahindra, Nestle India ja Maruti Suzuki. Kaikki nämä osakkeet ovat hypänneet kaksinumeroisia tänä vuonna.

Intian osakkeiden nousuun tänä vuonna on kaksi pääasiallista syytä. Ensinnäkin yritykset reagoivat Intian vahvaan talouteen. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että talous kasvoi 6,1 % ensimmäisellä neljänneksellä ja analyytikot uskovat sen kasvavan tänä vuonna noin 6,5 %. Tämä kasvu tekee siitä parhaiten menestyvän suurtalouden.

Toiseksi Nifty 50- ja Sensex-indeksit nousevat jyrkästi muiden globaalien indeksien, kuten Nasdaq 100:n, Dow Jonesin ja S&P 500:n, kanssa.

Näppärä 50 indeksin ennuste

Nifty 50 -kaavio TradingView’lta

Nifty 50 -indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Nyt se lähestyy tärkeää vastuspistettä, 18 888 ₹, mikä on ennätyskorkeutensa. Indeksi on hypännyt yli 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon.

Mikä tärkeintä, indeksi näyttää muodostavan kupin ja kädensijan kuvion, mikä on yleensä merkki nousevasta jatkumisesta. Siksi lisää voittoja vahvistetaan, jos hinta onnistuu siirtymään kupin yläreunan yläpuolelle 18 888 ₹.

Sensex-indeksin ennuste

TradingView:n Sensex-kaavio

Historiallisesti Nifty 50 -indeksillä on ollut läheinen korrelaatio Sensexin kanssa. Kuten yllä näkyy, indeksi on myös muodostanut kupin ja kahvan kuvion. Vastaavasti se pysyy 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on lähellä yliostettua tasoa 70.

Siksi lisää voittoja vahvistetaan, jos hinta ylittää keskeisen esteen 63 601 ₹. Kun siirryt tämän tason yläpuolelle, se mitätöi myös muodostuneen kaksinkertaisen yläosan kuvion.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla