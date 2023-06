Edullisimmat kryptot ostettavaksi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä – tässä ovat asiantuntijoiden suosikit

Parhaiden edullisten kryptojen arvo voi räjähtää lyhyessä ajassa. Ne, jotka onnistuvat löytämään seuraavan mahdollisesti satakertaisesti tuottavan helmen, voivat saavuttaa mielettömiä tuottoja varhaisesta sijoituksestaan, mutta se ei ole aina niin helppoa. “Small cap” -kryptot ovat usein korkean riskin ja korkean tuoton sijoituksia, joten on aina tärkeää pitää salkku monipuolisena, kun markkinoita skannataan tällaisten mahdollisuuksien varalta.

Jos haluat selvittää, mihin tokeneihin kannattaa sijoittaa ja mitkä voivat tuottaa suurimmat tuotot kryptovaluuttamarkkinoilla tulevina vuosina, tässä on joitakin parhaita edullisia kryptoja, joita kannattaa ostaa vuonna 2023:

Chancer (CHANCER)

Shiba MEMU (SHIBA MEMU)

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Dogecoin (DOGE)

Filecoin (FILE)

Chainlink (LINK)

UniSwap (UNI)

Luna Classic (LUNC)

Stellar (XLM)

Cardano (ADA)

The Sandbox (SAND)

Ripple (XRP)

Apecoin (APE)

1. Chancer (CHANCER)

Mikä on Chancer?

Chancer on lohkoketjupohjainen Web3:n hajautettu ennakoiva markkinasovellus, jonka tavoitteena on valloittaa vedonlyöntiala myrskyn lailla. Veljesten Adam ja Paul Kelbien yhdessä perustama alusta pyrkii mullistamaan perinteisiä vedonlyöntimarkkinoita, jotka suosivat aina jotain tiettyä tahoa tai vedonvälittäjää, eivät vedonlyöjiä. Chancer tekee päinvastoin ja antaa vallan käyttäjille, sillä se on vedonlyönnin välittäjä, ei vedonlyöntitoimisto. Käyttäjät voivat tehdä kaikenlaisia vetoja, isoja tai pieniä, satunnaisista vedonlyönneistä ystävien kesken aina valtaviin tapahtumiin, kuten Superbowliin tai Oscar-gaalaan, eikä Chancer rajoitu vain urheiluvedonlyöntiin.

Chancerin natiivi CHANCER-token on sen ekosysteemin selkäranka, jota käytetään vetojen tekemiseen ja voittojen vastaanottamiseen. Binance Smart Chain (BSC) -ketjussa (BSC) toimiminen tarkoittaa, että kaikki tapahtumat tallennetaan läpinäkyvästi, ja nostomaksut ja maksuaika ovat lähes mitättömiä. BSC:ssä pyörittäminen mahdollistaa Chancerin perimmäisen tavoitteen saavuttamisen: täydellisen hajauttamisen hajautetun autonomisen organisaation (DAO) kautta.

CHANCER-token annetaan myös palkkioksi ennustemarkkinan luomisesta ja sen edistämisestä alustan Share2Earn-järjestelmässä, joka kannustaa käyttäjiä houkuttelemaan mahdollisimman monta vedonlyöjää markkinoilleen. Chancer tekee markkinoiden jakamisesta mahdollisimman helppoa, sillä se tarjoaa käyttäjille reaaliaikaiset tulokset, tulokset ja videon Googlen WebRTC-ohjelmiston kautta.

Syitä ostaa CHANCER

Chancerin tulevaisuus on valoisa, ja se nauttii tällä hetkellä paljon kiinnostusta presalensa ensimmäisessä vaiheessa. Monet asiantuntijat näkevät tämän krypton potentiaalin nousevan pilviin sen mullistavan luonteen vuoksi. Kun otetaan huomioon, että vedonlyönti- ja uhkapeliala on yli 60 miljardin dollarin arvoinen, CHANCER:n arvonnousulla on suuri potentiaali, mikä tekee siitä loistavan sijoituskohteen sekä vedonlyönnin harrastajille että kryptosijoittajille.

2. Shiba Memu (SHIBA MEMU)

Copy link to section

Mikä on Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu on upouusi meemikolikko, joka perustuu suosittuun japanilaiseen Shiba Inu -koiraan. Toisin kuin muut meemikolikot, Shiba Memu on ajatellut luoda alkuperäiselle tokenilleen, SHIBA MEMU:lle, todellista hyötyä. Shiba Memun tavoitteena on yhdistämällä lohkoketjun ja tekoälyteknologian tulla markkinoinnin voimatekijäksi, sillä se käyttää molempia teknologioita tuottaakseen enemmän sisältöä kuin 100 PR-toimistoa yhteensä!

Shiba Memu oppii onnistuneista markkinointistrategioista, kirjoittaa oman PR:n ja mainostaa itseään asiaankuuluvilla foorumeilla ja sosiaalisissa verkostoissa. Se pystyy luomaan sisältöä tekoälyn jatkuvasti analysoimien tietojen perusteella ja julkaisemaan tämän useilla verkkoalustoilla. Sen jälkeen se seuraa ja analysoi markkinointiponnistelujensa menestystä ja mukauttaa niitä vastaavasti, jatkuvasti oppien ja parantaen sisältöä tulosten optimoimiseksi.

Alustan automaattinen luonne poistaa ihmiset sisältömarkkinoinnista, vähentää viiveitä ja ottaa haltuunsa aikaa vieviä tehtäviä, jolloin markkinoijat voivat keskittyä muihin kasvualueisiin.

Syitä ostaa SHIBA MEMU

On monia syitä, miksi sijoittaminen Shiba Memuun on fiksu veto. Se on vähän huoltoa vaativa kryptovaluutta ja alusta, joka kasvaa ja oppii jatkuvasti. Näin ollen se on ihanteellinen sijoituskohde niille, jotka haluavat ansaita passiivisia tuloja ilman, että sinun täytyy olla säännöllisesti yhteydessä alustaan ​​saadaksesi palkintoja.

Meemikolikkomarkkinat ovat kasvaneet vuoden 2020 täydestä nollasta yli 20 miljardiin dollariin vuonna 2022, mikä osoittaa alan kasvupotentiaalin. Toisin kuin muut meemikolikot, jotka yksinkertaisesti elävät meeminä olemisesta, Shiba Memusta on todellista hyötyä, todistettu käyttötapa ja selkeä, pitkän aikavälin etenemissuunnitelma, mikä tekee siitä älykkään sijoituksen meemifaneille ja krypto-harrastajille.

3. AltSignals (ASI)

Copy link to section

Mikä on AltSignals?

AltSignals kehittää uutta tekoälykäyttöistä kaupankäyntityökalupakettia nimeltä ActualizeAI, joka on suunniteltu skannaamaan kryptomarkkinoita automaattisesti ja antamaan tarkkoja osto- tai myyntisignaaleja sijoittajille.

Hanke käynnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, ja sillä on ollut tuona aikana vaikuttava onnistumisprosentti. Oma kaupankäynti-indikaattori, AltAlgo™, auttoi kaikkia sen kauppoihin vastanneita kymmenkertaistamaan salkkunsa 19 erillisen kuukauden aikana. AltAlgo™ on alustan edistyksellinen algoritminen työkalupakki, jota nyt muokataan tekoälyominaisuuksilla.

ActualizeAI hyödyntää ennakoivaa mallintamista ja luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) kaupankäyntikutsujen määrän ja tarkkuuden parantamiseksi. Se analysoi valtavia määriä markkinatietoja, mukaan lukien hintatoimintaindikaattorit ja markkinatunnelmat.

Uusi ASI-token antaa pääsyn ActualizeAI-pakettiin. Muihin tokenin käyttötapauksiin lukeutuu pääsy AI Members Clubiin, omaan yhteisöön, jossa haltijat voivat testata uusia kaupankäyntityökaluja ennen niiden virallista julkaisua sekä kilpailla online-kaupankäyntiturnauksissa mahdollisuudesta voittaa kryptovaluuttapalkintoja.

Syitä, miksi ASI on ostamisen arvoinen

ASI-token on juuri käynnistänyt natiivin kolikon krypton presalen, ja se vaikuttaa tällä hetkellä aliarvostetulta. Natiivin tokenin hinta nousee 0.012 dollarista 0.02274 dollariin presalen aikana, ja asiantuntijat ennustavat räjähdysmäistä hintakehitystä vuoden loppupuolella.

Koska AltSignals auttaa ketä tahansa tekemään voittoa käydessään kauppaa epävakailla kryptomarkkinoilla, sen ainutlaatuinen tekoälyyn perustuva ratkaisu voisi palvella monia kryptokäyttäjiä ajan mittaan. ASI:n alhaisen lähtöhinnan odotetaan nousevan huomattavasti, mikä tekee siitä yhden parhaista halvoista kryptovaluutoista, joita kannattaa ostaa vuonna 2023.

4. Metacade (MCADE)

Copy link to section

Mikä on Metacade?

Metacade on kattava GameFi-projekti, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia pelattavia pelejä yhdessä paikassa. Sen tavoitteena on tulla ketjun suurimmaksi pelihalliksi, joka tarjoaa lohkoketjun käyttäjille loputtomasti arcade-tyylisiä pelejä, joissa jokainen sisältää integroituja taloudellisia palkintoja.

Alusta tarjoaa useita innovatiivisia ansaintamekanismeja, kuten Create2Earn, jossa käyttäjät voivat ansaita MCADE-tokeneita osallistumisestaan yhteisön sivustolle. Metacade on Web3-käyttäjien keskittymä, jossa kuka tahansa voi päästä uusimpaan lohkoketjupelien alfaan ja ansaita kryptovaluuttapalkkioita panoksestaan.

Metacade myös mainostaa avoimia työpaikkoja joissakin Web3:n kuumimmissa start-up-yrityksissä alustan Work2Earn-osiossa. Käyttäjät voivat varmistaa osa- tai kokoaikaisia työpaikkoja ja ansaita MCADE-tokeneita testaamalla uusia arcade-pelejä ennen kuin ne lanseerataan metaversumissa.

Sen lisäksi, että Metacade tarjoaa laajan valikoiman erilaisia P2E-pelejä, se tukee myös uusien P2E-pelien kehittämistä Metagrants-ohjelmansa kautta. Käyttäjät voivat äänestämällä päättää, mitä uusia P2E-pelejä he haluaisivat eniten pelata ennen kuin Metacade tarjoaa suoraa rahoitusta ja tuo pelin alustalle.

Syitä, miksi MCADE on ostamisen arvoinen

Metacade tarjoaa sekä rentoa että kilpailullista pelaamista monenlaisten pelikokemusten äärellä. Käyttäjät voivat pelata yksin ja ansaita samalla kryptopalkintoja tai osallistua maksullisiin turnauksiin, joissa on mahdollisuus voittaa suuria MCADE-palkintoja.

Metaversumin pelihallilla näyttää olevan valoisa tulevaisuus lohkoketjupelaamisen maailmassa, mikä tekee MCADE:sta yhden parhaista edullisista kryptotokeneista ostettavaksi juuri nyt.

5. Dogecoin (DOGE)

Markkina-arvo: $9.4 miljardia

Copy link to section

Mikä on Dogecoin?

Dogecoin (DOGE) on vertaisverkkokryptovaluutta, jonka joukko ohjelmistoinsinöörejä esitteli ensimmäisen kerran vuonna 2013. Token on laajalti käytössä kaikkialla maailmassa ja siitä on tullut yhä suositumpi. Vaikka se luotiin alun perin vitsiksi, lohkoketju pystyy alhaisiin transaktiomaksuihin ja nopeisiin käsittelyaikoihin.

Dogecoinilla on innostunut käyttäjäkunta, joka on viime vuosina rakentanut vahvan läsnäolon sosiaalisessa mediassa. Käytännön käyttötarkoitustensa lisäksi Dogecoin on saavuttanut suosiota leikkisän energisyytensä ansiosta. Token on saanut inspiraationsa kuuluisasta internet-meemistä, ja se on levinnyt osallistavan verkkokulttuurinsa ansiosta.

Dogecoin-yhteisö on nyt markkina-arvoltaan suurin meemikolikko ja yksi Web3:n tunnistettavimmista brändeistä. Sen nopea kasvu ja hauska asenne yhdistettynä korkean profiilin tukijoihin, Elon Musk mukaan lukien, ovat johtaneet valtavaan huomioon ja tokeniin sijoittamiseen.

Syitä, miksi DOGE on ostamisen arvoinen

Dogecoin on yksi maailman tunnetuimmista kryptovaluutoista, ja se hyötyy jatkuvasta huomiosta. Tämä voi tuottaa ajan mittaan yhä enemmän sijoituksia tokeniin, mikä auttaa tokenin varhaisia haltijoita.

Nykyisellä <#AMOUNT> hinnallaan DOGE on yksi parhaista penny-kryptovaroista. Edullisena meemikryptona ja vaihtoehtona muille kryptovaroille DOGE sijoittuu tällä hetkellä monen vuoden hintatuen tasolle. DOGE voi pysyä kryptovaluuttamarkkinoiden top 10 -tokenien joukossa spekulatiivisten sijoittajien pitkäaikaisen tuen ansiosta.

Koska Dogecoin voi validoida transaktioita tehokkaammin kuin useimmat muut proof-of-work-lohkoketjut, se on pätevä tapa käsitellä globaaleja transaktioita. Natiivin tokenin hinnassa on runsaasti nousupotentiaalia, mikä tekee DOGE:sta yhden parhaista edullisista kryptoista, joita kannattaa ostaa juuri nyt.

6. Filecoin (FIL)

Markkina-arvo: $2.4 miljardia

Copy link to section

Mikä on Filecoin?

Filecoin (FIL) on kryptovaluutta, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja online-tietojen tallennukseen. Verkko hyödyntää lohkoketjuteknologiaa tarjotakseen hajautetun vaihtoehdon nykyisille tallennusratkaisuille, mikä voi auttaa välttämään tietoturvaongelmia, joita syntyy, kun keskitettyihin tietokantoihin tukeudutaan liikaa.

Natiivilla FIL-tokenilla voidaan ostaa ja myydä online-tallennustilaa Filecoin-verkon avulla. Tokenit helpottavat myös tiedonhakua, sillä token toimii kannustimena riippumattomille osapuolille, jotka tukevat lohkoketjua henkilökohtaisilla tietokoneillaan.

Filecoin antaa käyttäjilleen mahdollisuuden ansaita tallentamalla salattuja tietoja turvallisesti laitteeseensa, mikä tekee siitä täysin hajautetun verkon. Käyttäjät toimivat verkon solmuina, jotka auttavat tallentamaan tiedostoja ja mahdollistavat vankan ja luotettavan tiedostojen tallennuspalvelun.

Verkko noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja tarjoaa samalla taloudellisen lähestymistavan tietojen tallentamiseen. Avoin verkko tarjoaa myös tietoturva- ja luotettavuustakeita, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon sekä yksityishenkilöille että yrityksille.

Syitä, miksi FIL on ostamisen arvoinen

Filecoin on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kryptomaailman lupaavimmista kryptoprojekteista. Tokenin hinta nousi huomattavasti vuoden 2021 nousumarkkinoiden aikana ja saavutti lähes 200 dollaria yhtä FIL:iä kohden.

Filecoin on lohkoketjualusta, joka on rakennettu tarjoamaan hyödyllisiä ratkaisuja keskitettyjen palvelimien luonnollisiin haittoihin. Koska keskitettyjä palvelimia säilytetään yhdessä paikassa, mikä tahansa sähkökatkos tai odottamaton vahinko voi vaarantaa verkkotiedot. Lohkoketjun esittely keskeisenä ratkaisuna tähän ongelmaan on keskeinen syy siihen, miksi Filecoin on yksi parhaista edullisista kryptoista ostettavaksi.

FIL-tokenilla on synnynnäistä hyötyä Filecoin-ekosysteemissä, ja se on tällä hetkellä melko kaukana kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan. Asiantuntijat ennustavat, että FIL pääsee takaisin aiemmalle hintatasolleen, koska on olemassa vain vähän kilpailevia lohkoketjuja, jotka ottavat käyttöön hajautettuja tallennusratkaisuja. 6.10 dollarin hinnalla se on yksi parhaista edullisista kryptovaluutoista kryptosijoittajille vuonna 2023.

7. Chainlink (LINK)

Markkina-arvo: $3.4 miljardia

Copy link to section

Mikä on ChainLink?

ChainLink, josta käytetään myös nimitystä LINK, on lohkoketjupohjainen oraakkeliverkko. ChainLink luotiin täyttämään ketjussa olevien ja ketjun ulkopuolisten järjestelmien välinen kuilu. Se tekee tämän tallentamalla ketjun ulkopuolisia tietoja verkkoonsa, jonka avulla kehittäjät voivat liittää ulkoisia tietolähteitä ja API:ita räätälöityihin hajautettuihin sovelluksiin (dApp).

ChainLinkin hajautettu oraakkeli-verkko on käyttökelpoinen ratkaisu yrityksille, jotka haluavat siirtyä pois keskitetyistä arkkitehtuureista. Kaikkia ChainLink-verkkoon tallennettuja tietoja voidaan käyttää älykkäissä sopimuksissa, mikä mahdollistaa monimutkaisempien sovellusten rakentamisen ja lohkoketjuteknologian laajemman valikoiman käyttötapauksia.

ChainLink on osoittautumassa yhdeksi monipuolisimmista nykyisin käytössä olevista lohkoketjua hyödyntävistä protokollista. Koska se on yhteensopiva Ethereum Virtual Machinen (EVM) kanssa, joka voi tallentaa tietoja valtavirtalähteistä, se on integroitu valtavaan määrään erilaisia sovelluksia sen jälkeen, kun se lanseerattiin vuonna 2017.

Syitä, miksi LINK on ostamisen arvoinen

ChainLink auttaa globaaleja vertaissovellusverkkoja kehittymään, mikä tekee siitä yhden Web3:n arvokkaimmista kryptovaluuttahankkeista. Oraakkeli toimii yhdessä olemassa olevan lohkoketjuinfrastruktuurin kanssa ja tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun, joka on laajentanut yleistä innovaatiotasoa kryptomarkkinoilla.

Nykyinen 6.70 dollarin hinta nousee todennäköisesti merkittävästi ajan myötä, sillä ChainLink tarjoaa lohkoketjuverkon, joka ylittää tavanomaisen globaalin maksuinfrastruktuurin. Se auttaa suoraan kasvattamaan kryptovaluuttaliikettä, joten LINK-hyödyketoken on vahva sijoitus kryptoalan tulevaisuuteen ja yksi parhaista halvoista kryptovaluutoista sijoittaa vuonna 2023.

8. UniSwap (UNI)

Markkina-arvo: $4.6 miljardia

Copy link to section

Mikä on UniSwap?

UniSwap (UNI) on Ethereum-lohkoketjuun perustuva hajautettu vaihto, jonka avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa digitaalisilla varoilla, mukaan lukien sekä vaihtokelpoiset että ei-vaihtokelpoiset tokenit. UniSwap käyttää avoimen lähdekoodin protokollaa, jonka avulla kuka tahansa voi käyttää sen ominaisuuksia ja palveluja yksinkertaisesti liittämällä kryptolompakkonsa.

Se on hajautetun vaihtoalueen suurin alusta vaihdettujen kokonaisvolyymien mukaan. Hajautettu sovellus on suojattu älykkäillä sopimuksilla, jotka suorittavat automaattisesti lohkoketjutransaktioita. Tämä antaa käyttäjille täydellisen määräysvallan varoihinsa kaikkina aikoina, ja kaikki haitalliset tai ei-toivotut transaktiot voidaan peruuttaa muutamassa sekunnissa.

UniSwapin UNI-token antaa käyttäjille äänioikeuden tietyissä päätöksissä, sillä hanketta hallinnoi hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO). Se on yksi Web3:n laajimmin käytetyistä hajautetuista sovelluksista, joka tarjoaa tukea Ethereum layer-1:lle ja erilaisille layer-2-lohkoketjuille, kuten Polygonille, Arbitrumille ja Optimismille.

Syitä, miksi UNI on ostamisen arvoinen

UNI-tokenissa on sulautettu apuohjelma, joka tukee suoraan UniSwapin käyttöä. Johtavana kryptopörssinä UniSwap tarjoaa valikoiman palveluita, kuten likviditeetin tarjoamisen, johon kuka tahansa voi osallistua ja samalla ansaita passiivista tuottoa, sekä yksinkertaistetut vertaisverkkokryptovaluuttasiirrot ja pikamaksut.

UNI on ollut yksi suosituimmista digitaalisen valuutan tokenista siitä lähtien, kun se lanseerattiin vuonna 2020. Tokenin arvo on tällä hetkellä vain 6.05 dollaria, ja sen arvo todennäköisesti jatkaa kasvuaan tulevina vuosina. Tämä tekee siitä yhden parhaista edulliseen hintaan ostettavista kryptoista, joilla on merkittävää nousupotentiaalia.

9. VeChain (VET)

Markkina-arvo: $1.6 miljardia

Copy link to section

Mikä on VeChain?

VeChain on johtava lohkoketjualusta reaalimaailman tuotteille, sillä se tarjoaa hajautetun ratkaisun kaikkien toimitusketjun hallintatietojen tallentamiseen. Lohkoketjuteknologiaa hyödyntämällä VeChain pyrkii rakentamaan luottamuksesta riippumattoman ja hajautetun liiketoimintaekosysteemin turvallisuudesta tinkimättä.

VeChain-ekosysteemi on itseään kierrättävä ja kestävä. Hanke kehitti VeChainThor-lohkoketjun, EVM-yhteensopivan verkon, jonka avulla riippumattomat osapuolet voivat julkaista omia hajautettuja sovelluksiaan.

VeChain auttaa yrityksiä jäljittämään tuotteet täydellisesti koko toimitusketjussa ilman riskiä, että tietoja muutetaan tai manipuloidaan. Tämä auttaa varmistamaan kuluttajatuotteiden korkean laadun, sekä auttaa myös yrityksiä tehostamaan toimintaansa.

Syitä, miksi VET on ostamisen arvoinen

VeChain käyttää kahden tokenin järjestelmää markkinaspekulaation estämiseksi. Keinottelu aiheuttaa epävakautta kryptomarkkinoilla, mutta VET tarjoaa kuitenkin VeChain-lohkoketjulle vakaan hyödyketokenin, koska se on yhteydessä VTHO-tokeniin.

VeChain on solminut kumppanuuksia useiden maailmanlaajuisten yritysten kanssa, mukaan lukien BMW. Hanke edustaa yritystason teknologia, joka auttaa varmistamaan toimitusketjun korkeimman tason tehokkuuden premium-tuotteille.

Näin ollen VET on lupaava sijoitus ainutlaatuiseen lohkoketjuverkkoon ja yksi markkinoiden parhaista penny-kryptovaluuttatokeneista. Tokenin arvo on tällä hetkellä vain 0.02 dollaria, mikä tekee siitä edullisen krypton ostettavaksi vuonna 2023.

10. Stellar (XLM)

Markkina-arvo: $2.1 miljardia

Copy link to section

Mikä on Stellar?

Stellar (XLM) on avoin, hajautettu protokolla, joka on suunniteltu erityisesti mahdollistamaan turvalliset maailmanlaajuiset maksut. XLM:n avulla rahoituslaitokset voivat siirtää rahaa nopeasti, luotettavasti ja edullisemmin kuin mitä perinteiset järjestelmät mahdollistavat.

Rajat ylittävät maksutapahtumat ovat tyypillisesti hitaita ja kalliita, koska vanhentuneen pääkirjajärjestelmän on kuljettava useiden keskitettyjen organisaatioiden läpi ja saatava byrokraattinen vahvistus. Stellar-lohkoketjussa kaikki transaktiot sen sijaan tapahtuvat sekunneissa, sillä solmujen hajautettu verkko voi validoida transaktiot lähes välittömästi.

XLM-tokeneita käytetään Stellar-verkossa välivaluuttana, jolloin kaikki käyttäjät voivat tehdä liiketoimia ilman, että he ovat riippuvaisia keskitetyistä rahoitusverkoista. Tokenit tarjoavat likviditeettiä transaktion molemmissa päissä, jotka voidaan helposti vaihtaa vaihtoehtoisiin valuuttoihin, kuten fiat-valuuttoihin, mikä minimoi maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän hallintokustannukset.

Syitä, miksi XLM on ostamisen arvoinen

XLM:n nopea käsittelyaika, edulliset maksut ja turvallinen infrastruktuuri tekevät siitä ihanteellisen pankkien, yritysten ja yksityishenkilöiden käyttöön. Natiivin tokenin hinta on tällä hetkellä 0.08 dollaria, mikä tekee siitä yhden parhaista edullisista kryptovaluutoista sijoitettavaksi vuonna 2023.

Stellar on seuraavan sukupolven maksuverkko, joka voi auttaa mullistamaan ihmisten tavan tehdä liiketoimia jokapäiväisessä elämässään. Projekti on jo solminut kumppanuuksia suurten rahoituslaitosten kanssa, JP Morgan mukaan lukien, mikä kuvastaa tokenin upotettua hyödyllisyyttä ja projektin pitkän aikavälin tavoitteita.

11. Cardano (ADA)

Markkina-arvo: $11.8 miljardia

Copy link to section

Mikä on Cardano?

Cardano (ADA) on hajautettu julkinen lohkoketju- ja kryptovaluuttaprojekti ja yksi varhaisimmista suosituista lohkoketjuista, joissa käytetään proof-of-stake-konsensusprotokollaa. Cardanon taustalla on Cardano Foundationin tekemä vertaisarvioitu tutkimus, joka on nyt yksi Web3:n arvokkaimmista lohkoketjuinnovaatioista.

Verkko on avoimen lähdekoodin hajautettu pääkirja, joka saavuttaa konsensuksen proof-of-stake-järjestelmän avulla. Tämä menetelmä on energiatehokkaampi kuin vanhemmat vaihtoehdot, eikä se kuluta laskentatehoa tai vaaranna turvallisuutta. Cardano pystyy myös innovatiivisen protokollansa ansiosta tukemaan räätälöityjä sovelluksia nopeammin ja halvemmalla kuin kilpailevat verkot.

Cardanon natiivi kryptovaluutta ADA tarjoaa omistajilleen pääsyn erilaisiin Cardanoon perustuviin tuotteisiin, palveluihin ja dAppeihin. Lohkoketju on koti täydelle DeFi-palveluiden, NFT:iden ja lohkoketjupelien valikoimalle, ja haltijat voivat myös ansaita passiivista tuottoa panostamalla tokeneita ja tarjoamalla tietokonetilaa lohkoketjun infrastruktuurille.

Syitä, miksi ADA on ostamisen arvoinen

Cardano on kasvanut valtavasti sen jälkeen, kun se lanseerattiin vuonna 2017. Se on markkinakapasiteetiltaan Top 10 -kryptovaluutta ja epäilemättä yksi parhaista edullisista kryptosijoituksista tällä hetkellä. Cardano on lanseeraamassa lohkoketjulle Layer-2-skaalautuvuusratkaisun nimeltä Hydra, jonka odotetaan nostavan verkon käsittelemien transaktioiden määrän jopa miljoonaan transaktioon sekunnissa (TPS).

ADA on vankka lisä mihin tahansa kryptosalkkuun, sillä se edustaa erittäin suorituskykyistä hajautettua verkkoa. ADA-tokeneita käytetään transaktiomaksujen maksamiseen ja solmujen kannustamiseen, jotka ansaitsevat kryptopalkkioita vastineeksi verkon turvaamisesta. Käyttäjät voivat kerätä digitaalista omaisuutta NFT:iden muodossa ja hyödyntää erilaisia itsenäisiä dAppeja, mikä tekee Cardanosta yhden parhaista tällä hetkellä saatavilla olevista edullisista kryptovaluutoista.

12. The Sandbox (SAND)

Markkina-arvo: $886 miljoonaa

Copy link to section

Mikä on The Sandbox?

The Sandbox (SAND) on Ethereum-lohkoketjun varaan rakennettu hajautettu pelialusta. Sen avulla kuka tahansa voi luoda räätälöityjä pelikokemuksia käyttämällä integroitua työkalupakkia, mukaan lukien 3D-esineitä ja kokonaisia virtuaalimaailmoja, joissa on räätälöitävissä olevat säännöt.

Kaikki The Sandboxin luomukset ovat rahanarvoisia, sillä ne voidaan lyödä NFT:nä ja niillä voidaan käydä kauppaa suoraan alustan markkinapaikalla, ja ne voidaan jopa vaihtaa takaisin fiat-valuuttoihin. Tämä kannustaa luojia rakentamaan räätälöityjä pelikokemuksia, joita kuka tahansa hajautetussa verkossa voi vapaasti käyttää. Se on johtanut laajaan valikoimaan toimintoja, joista voi nauttia yhdessä virtuaalitodellisuusympäristössä.

Käyttäjien luoman sisällön (UGC) pelityyli on yleistynyt viime aikoina, ja The Sandbox tuo genren lohkoketjuun, jotta käyttäjät voivat omistaa, hallita, käydä kauppaa ja jopa ansaita passiivista tuloa pelaamisestaan. The Sandbox voi hyvinkin nousta play-to-earn -vallankumouksen kärkeen ainutlaatuisen metaversumimaailmansa ansiosta.

Syitä, miksi SAND on ostamisen arvoinen

SAND-token on vaihdon väline The Sandboxin omassa maksuvälineverkossa, mikä antaa sille valtavan hyödyllisyyden ja tasaisen kysynnän käyttäjiltä. Lisäksi sen deflatorinen tokenomiikka saa aikaan sen, että kysynnän lisääntyminen todennäköisesti nostaa hintaa ylöspäin.

SAND-tokenin haltijat voivat odottaa merkittävää tuottoa sijoitukselleen, sillä tokenin hinta on tällä hetkellä alle 0.60 dollaria. Asiantuntijat ennustavat, että SAND saavuttaa takaisin edellisen kaikkien aikojen huippunsa 7.20 dollaria, mikä tekee siitä yhden parhaista kryptovaluutoista sijoitettavaksi vuonna 2023.

13. Ripple (XRP)

Markkina-arvo: $18.6 miljardia

Copy link to section

Mikä on Ripple (XRP)?

XRP, joka tunnetaan myös nimellä Ripple, on kryptovaluutta, joka on suunniteltu parantamaan perinteisten rahoitusjärjestelmien tehokkuutta. Token voi korvata perinteiset rajat ylittävät maksutavat, sillä se mahdollistaa nopeat maailmanlaajuiset maksutapahtumat murto-osalla vanhojen menetelmien kustannuksista.

Ensimmäisen kerran vuonna 2013 lanseerattu natiivivaluutta XRP on ajan myötä saavuttanut valtavan suosion. Useat suuret rahoituslaitokset ovat solmineet kumppanuuksia Ripplen kanssa, joka on XRP-kryptovaluutan luonut yritys. Näihin kumppanuuksiin kuuluvat muun muassa Santander, The Bank of England ja JP Morgan.

XRP:n potentiaali on valtava, sillä se on erittäin turvallinen, hajautettu, maailmanlaajuinen rahajärjestelmä. XRP-token tarjoaa rahoituslaitoksille välitöntä likviditeettiä, minkä ansiosta valuuttatransaktiot voivat tapahtua sekä nopeammin että halvemmalla aiempaan verrattuna. Tämä antaa sille luontaisen vetovoiman pankkien ja muiden kansainvälisten maksunkäsittelijöiden silmissä.

Syitä, miksi XRP on ostamisen arvoinen

Ripplen ja Securities and Exchange Commissionin (SEC) välisestä oikeudenkäynnistä huolimatta XRP on edelleen markkina-arvoltaan kymmenen parhaan kryptovaluutan joukossa. Yleisesti uskotaan, että Ripple selviää syytteestä ilman tuomiota, mikä voi tuoda sääntelyyn selkeyttä ja lisätä sijoittajien luottamusta XRP:hen.

Ripple on luonut innovatiivisen hajautetun pääkirjan teknologian (DLT) palvelee perinteistä rahoitusjärjestelmää sen korvaamisen sijaan. Tämä antaa sille suuren potentiaalin tulevaisuudessa, sillä sen alhainen 0.36 dollarin hinta ei välttämättä heijasta projektin todellista arvoa.

XRP:llä voi olla merkittävää nousupotentiaalia, jos se voittaa SEC:n kanssa meneillään olevan oikeusjutun. Tämä tekee siitä yhden parhaista edullisista kryptovaluuttatokeneista juuri nyt, sillä mikä tahansa myönteinen lopputulos voisi saada XRP:n hinnan nousemaan pilviin.

14. Apecoin (APE)

Markkina-arvo: $1.6 miljardia

Copy link to section

Mikä on ApeCoin?

ApeCoin (APE) on Ethereum-verkkoon rakennettu kryptotoken. Ensisijaisesti APE on APE Foundationin hallintotoken – DAO:n, jonka tavoitteena on tukea hajautettujen verkkoyhteisöjen laajentumista. Hanke on saanut inspiraationsa Bored Ape Yacht Clubista (BAYC), joka on yksi Web3:n arvokkaimmista NFT-kokoelmista.

APE Foundation tarjoaa taloudellista tukea lohkoketjuteknologian avulla rakennetuille virtuaalitodellisuuden metaversumihankkeille. Näin hanke toivoo aloittavansa internetin hajautetun tulevaisuuden, jossa osallistavat yhteisöt voivat toimia vapaasti ulkoisesta valvonnasta vapaina.

APE-ekosysteemissä toimii useita merkittäviä projekteja, kuten Otherside. Otherside heijastaa ApeCoin-hankkeen keskeisiä arvoja, sillä se on massiivinen play-to-earn-metaversumi, jossa pelattavuus keskittyy immersiivisen moninpelimaailman vapaaseen tutkimiseen.

Syitä, miksi APE on ostamisen arvoinen

APE-tokenin suosio kasvoi räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun se lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2022. Se on vielä suhteellisen uusi, mikä antaa sille huomattavaa nousupotentiaalia nykyisestä 4.37 dollarin hinnasta. ApeCoinin visio on ainutlaatuinen, sillä se korostaa kryptovaluutan merkitystä kulttuuriliikkeenä.

APE:n odotetaan houkuttelevan ajan myötä yhä enemmän käyttäjiä. Hankkeen takana on jo nyt merkittävä määrä Web3-sijoittajia, mikä mahdollistaa DAO:n tukemisen uusille hankkeille Web3:ssa. Se on yksi luokkansa edullisimmista tokeneista lajissaan ja omaa sen vuoksi merkittävän nousupotentiaalin.

UKK liittyen kryptoihin

Pitäisikö minun ostaa penny-kryptoja rakentaakseni monipuolisen salkun?

Penny-kryptot voivat olla hyvä tapa aloittaa sijoittaminen ja monipuolistaa kryptosalkkua, sillä ne tuottavat usein suurimmat prosentuaaliset tuotot ja ovat halpoja. Monet kokeneet sijoittajat kohdentavat usein pienemmän osan nettovarallisuudestaan tämäntyyppisiin sijoituksiin, jotka tunnetaan korkean riskin ja korkean tuoton mahdollisuuksina.

Mitä ovat Web 3.0 -kryptokolikot?

Web 3.0 -kryptokolikot ovat digitaalisia valuuttoja, jotka toimivat yleensä hajautetuissa vertaisverkoissa. Kryptovaluutat ovat harvoin keskitetyn yksikön alaisia, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi vapaasti liittyä verkkoihin ja lähettää rahallista arvoa ympäri maailmaa ilman rajoituksia.

Mikä krypto tulee kukoistamaan vuonna 2023?

Vuodelle 2023 ennustetaan pitkän aikavälin trendin kääntymistä kryptomarkkinoilla, mikä tarkoittaa, että useat eri tokenit voivat saavuttaa merkittäviä tuottoja. Lupaavimpia hankkeita tällä hetkellä ovat Chancer ja Shiba Memu, jotka ovat juuri lanseeranneet tokeninsa presale-tapahtuman aikana.

Mikä edullinen krypto on paras ostettavaksi juuri nyt?

Chancer näyttää olevan täydellinen lisä mihin tahansa sijoitussalkkuun, koska sillä on hyvät edellytykset tulevaan kasvuun. Hanke yhdistää tekoälyteknologiat ja lohkoketjun tuottaakseen hyödyllisen kaupankäyntiratkaisun, mikä antaa sille valtavasti potentiaalia tulevaisuutta ajatellen.

Mikä on edullisin meemikrypto?

Yksi edullisimmista tällä hetkellä saatavilla olevista meemikryptoista on Shiba Memu. Sillä katsotaan yleisesti ottaen olevan valtavat mahdollisuudet tuleviin tuottoihin, mikä tekee siitä yhden parhaista edullisista kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa nyt.