AltSignalsin ($ASI) ensimmäinen ennakkomyyntivaihe lähestyy loppuaan, ja 96,46 % on jo loppuunmyyty. Toistaiseksi ennakkomyyntivaiheessa on kerätty 1,041 miljoonaa dollaria, ja tokenin hinnan odotetaan nousevan 25 % verran seuraavassa vaiheessa. Ennakkomyyntinsä avaamisen jälkeen $ASI on herättänyt valtavaa kysyntää, koska se voi kasvattaa sijoittajien tuloja uuden tekoälyllä toimivan treidauspalvelualustan avulla.

Onko AltSignals hyvä sijoitus?

AltSignals on menestynyt sijoituspalvelualusta, joka on ollut olemassa jo vuodesta 2017 lähtien. Alusta käyttää AltAlgo™-indikaattoria kaupankäyntisignaalien luomiseen.

AltSignals on rakentanut luotettavan treidaajien yhteisön, joka on kerännyt yli 52 000 jäsentä virallisen Telegram-kanavan kautta. AltSignals on luonut yli 3 782 kaupankäyntisignaalia, joiden keskimääräinen tarkkuus on 64 %. TrustPilotissa alusta on ansainnut arvosanan 4,9/5.

AltSignalsin vankka maine tekee siitä potentiaalisen suositun sijoitusalustan. Sijoittajat ansaitsevat useista signaaleilla katetuista osakkeista, Binance Futuresista, forexistä ja kryptoista. Se, että AltSignalsilla on jo luotettava yhteisö, tekee siitä ihanteellisen kohteen investoida uuteen tekoälyprojektiin.

Kuinka AltSignals muuttaa kauppaa tekoälyn kanssa?

Jatkuvan kasvunsa valossa AltSignals haluaa tuottaa entistä tarkempia signaaleja useammille rahoitusvälineille. Yhtiö on varannut tekoälyn seuraavaksi kasvun iteraatioksi.

AltSignals hyödyntää tekoälyä mullistaakseen kaupankäynnin käyttämällä koneoppimisen, ennakoivan mallintamisen ja tunneanalyysin oivalluksia. Tämä iteraatio on ratkaisevan tärkeä, koska tekoälyä käyttävä kaupankäynti on tunnustettu suosituksi tapaksi saavuttaa johdonmukaisia ja parempia tuloksia. Tämä tapahtuu tekoälyn kasvavan käyttötarkoituksen myötä Microsoftin ja Googlen kaltaisten teknologiajättien johdolla.

Mutta sen sijaan, että se seuraisi edeltäjiään, Altsignals haluaa sijoittajien olevan mukana. Tämä on saanut tiimin lanseeraamaan uuden alustan nimeltä ActualizeAI, jossa sijoittajat voivat osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa kaupankäyntiin. Jäsenet ostavat $ASI-tokeneita tullakseen ActualizeAI-jäseniksi.

Miksi sijoittaa ActualizeAI:hen ja $ASI:iin?

ActualizeAI antaa AltSignalsin sijoituspalvelulle tekoäly-näkökulman. Yksi sijoittajien eduista on se, että he nauttivat laadukkaista sijoitussignaaleista kasvattaakseen tulojaan. AltSignals on menestynyt kaupankäynnin maailmassa, mikä on antanut ActualizeAI:lle erinomaisen perustan kasvaa.

ActualizeAI ja $ASI antavat myös sijoittajille mahdollisuuden oppia ja parantaa kaupankäyntitaitojaan. On kaupankäyntiturnauksia ja kilpailuja, joissa jäsenet osallistuvat ja voittavat $ASI-tokeneita. Aloitteleville ja kokeneille sijoittajille alusta voi olla ihanteellinen paikka oppia muilta ammattilaisilta ja pysyä pelin kärjessä.

$ASI antaa sijoittajille mahdollisuuden liittyä tekoäly-jäsenklubiin eikä siten ainoastaan tarjoa pelkkiä kaupankäyntiin liittyviä tuloja. Tämä onkin valtava mahdollisuus sijoittajille antaa palautetta tai ideoita uusista tuotteista ja ansaita $ASI-tokeneita viikottain. Sijoittajille on tarjolla myös ainutlaatuisia ennakkomyyntimahdollisuuksia, joissa he ansaitsevat ASI:a.

$ASI-ennuste ennen token-listausta

Tällä hetkellä $ASI maksaa 0,015 dollaria ennakkomyynnin ensimmäisessä vaiheessa. Tämän hinnan odotetaan nousevan edelleen ennakkomyynnin muissa vaiheissa. Varhaiset sijoittajat saavat ostettua sitä siis hyvin houkuttelevaan hintaan.

Jos käytämme nykyistä hintaa ennusteemme perustana, 10-kertainen hinnannousu nostaa $ASI:n aina 0,15 dollariin. Mutta miten tämä hinta on mahdollista?

$ASI listautuu Uniswapiin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Aiempien hintatoimien perusteella tokenit nousevat usein yli 1 000 % verran, kun ne on listattu pörssiin. Näin ollen hintaennuste ei ole ainoastaan realistinen, vaan myös saavutettavissa AltSignalsin suosion vuoksi.

2024 voi kuitenkin olla sen ennusteelle realistinen siinä vaiheessa, kun $ASI alkaa tulla huomatuksi. Sellaisenaan hintaennuste on mahdollista vuoden 2024 ensimmäisellä tai toisella neljänneksellä, jolloin kaikki ActualizeAI:lle suunniteltu kehitystoiminta on jo tapahtunut.