Bitcoin Cash -hinta yliostettu kaivosvaikeudella, hash-kurssi hyppää

Bitcoin Cash -hinnalla on mennyt hyvin viime viikkoina, kun se siirtyi 14. suurimmaksi kryptovaluutaksi maailmassa. Se hyppäsi viime kuun alimmasta 91,80 dollarista tämän vuoden ylimpään 328,26 dollariin. Se hyppäsi yli 260 % alimman ja korkeimman pisteensä välillä kesäkuussa.

BCH puolittumassa edellä

Kesäkuussa Bitcoin Cash -hinnalla oli kolme pääkatalysaattoria. Ensinnäkin se hyppäsi, kun useat taloudelliset raskaat sarjat hakivat spot Exchange-Traded Fund (ETF) -rahastoa Yhdysvalloissa. Näihin yrityksiin kuuluivat esimerkiksi Blackrock, Fidelity, Invesco ja Cathie Wood’s Ark Invest.

Vaikka ETF-sovellukset olivat Bitcoinissa, analyytikot uskovat, että myös BCH voisi hyötyä. Ensinnäkin, jos BTC-rahasto hyväksytään, se avaa mahdollisuuden ETF:n ehdotuksille muille todistuskolikoista, kuten BCH ja Litecoin. Tämä johtuu siitä, että nämä kaksi kolikkoa syntyivät Bitcoinin haarukana, eikä niitä luokitella arvopapereiksi.

Toiseksi Bitcoin Cash -hinta hyppäsi tulevan puolittumisen vuoksi, joka on suunniteltu joulukuulle. Puolittaminen on ajanjakso, jolloin lohkopalkkiot työtodistusverkostossa pienenevät puoleen. Sillä on tärkeä rooli toimitusten säätelyssä. Historiallisesti kryptovaluutoilla on taipumus nousta puolittuvaan tapahtumaan.

Tämän seurauksena tärkeimmät Bitcoin Cash -mittarit paranivat kesäkuussa. Bitcoin Cashin hashrate hyppäsi kesäkuussa 3,77 EH/s:iin, korkeimmalle tasolle sitten toukokuun 2021. Hashrate on tärkeä mittari, joka mittaa verkon kuntoa. Bitcoinin louhintavaikeus on myös noussut 476,54 G:aan, mikä on sen kaikkien aikojen ennätys. Sen kaivosvaikeus alkoi vuonna 203 G.

Kolmanneksi BCH:n hinta nousi jyrkästi, koska pelkäsi jäädä markkinoilta (FOMO). Kun sen hinta nousi, useammat sijoittajat siirtyivät kolikkoon välttääkseen jäämisen jälkeen.

Bitcoin Cash -hinnan ennuste

TradingView:n BCH-kaavio

BCH:n hinta teki mahtavan paluun kesäkuussa kolikon kysynnän noustessa huimasti. Nousessaan se onnistui ylittämään tärkeän vastustason 164,40 dollarissa, viime vuoden heinäkuun korkeimmalla tasolla.

Bitcoin Cash -hinta on hypännyt yli 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon, mikä on positiivista kolikon kannalta. Se näyttää myös muodostavan nousevan viirikuvion, joka on yleensä nouseva merkki.

Siitä on kuitenkin tullut myös vakavasti yliostettu, ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) on 80. Siksi on todennäköistä, että kolikon vetäytyminen tapahtuu lähipäivinä, kun myyjät kohdistavat tärkeimmälle tukitasolle 250 dollaria, mikä on noin 15 % nykyisen tason alapuolella.