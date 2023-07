Bloomberg: Intian HDFC Bank on nyt maailman neljänneksi suurin pankki

Intian pankkimaailma on kokenut tektonisen muutoksen ikonisen Housing Development Finance Corporationin (HDFC) Ltd:n kanssa, joka on toteuttanut käänteisen sulautumisen HDFC Bankin kanssa 1.7.2023 alkaen.

Kauppa sovittiin huhtikuussa 2022 HDFC Bankin kanssa, joka oli valmis ottamaan emoyhtiönsä hallintaansa.

…40 miljardin dollarin koko osakekauppa.

Osakemarkkinoiden osalta sulautuneen yhtiön kaupankäynti on suljettu työntekijöiltä, johtajilta ja heidän omaisilta 13.7.2023 saakka, jonka aikana tehdään uusia osakeallokaatioita.

Avainkohdat

Copy link to section

Nämä ovat joitain äskettäin yhdistetyn HDFC Bankin avainominaisuuksia.

Markkina-arvoltaan maailman neljänneksi suurin pankki

Copy link to section

Bloomberg totesi, että Yhdysvaltain dollareissa kokonaisuuden arvo on 172 miljardia dollaria, mikä nostaisi sen maailman neljänneksi suurimmaksi pankiksi, jäljessä vain JPMorgan Chase & Co:sta, Industrial and Commercial Bank of China Ltd:stä ja Bank of Americasta.

Source: Bloomberg

Johtavan englanninkielisen sanomalehden Mintin mukaan HDFC Bankin yhdistetty markkina-arvo tekisi siitä Intian toiseksi arvokkaimman yrityksen.

Suurin paino Intian pörssissä

Copy link to section

HDFC Bankin osuus NSE Niftystä 9,2 % ja HDFC:n paino on noin 6,2 %, äskettäin sulautuneen yrityksen osuus indeksistä on lähes 15,4 %, mikä syrjäyttää Mukesh Ambanin Reliance Industriesin ykkösosakkeella 10,4 %:lla.

Lisäksi sulautumisen myötä HDFC Pankin sateenvarjon alle siirtyisi telttayhtiöt, kuten HDFC Securities, HDFC AMC ja HDFC Life Insurance.

Tämä tasoittaisi HDFC Bankin tietä maailmanlaajuiseksi finanssipalveluryhmittymäksi, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia palveluja.

Osakeomistuksen rakenne

Copy link to section

Rahapaja toteaa, että

…HDFC Bank tulee kokonaan julkisten osakkeenomistajien omistukseen, ja HDFC Ltd:n nykyiset osakkeenomistajat omistavat 41 prosenttia HDFC Bankista.

HDFC:n osakkeenomistajat saavat 42 HDFC Bankin osaketta jokaista omistamaansa 25 osaketta kohden, mikä vastaa 1,68 sulautumissuhdetta.

Laajenna kattavuutta

Copy link to section

Yhdistyneellä pankilla on yhteensä 177 000 työntekijää, 8 300 ulkomaista konttoria ja yli 120 miljoonan asiakaskunta.

HDFC Bank pyrkii kasvamaan 18–20 % vahvan tuloskasvun vuoksi ja aikoo laajentaa konttoriaan 100 % tulevina vuosina.

Lisäksi, koska 70 % asiakkaista nauttii tuotteista, kuten asuntolainasta, mutta joilla ei ole pankkitiliä lainanantajan luona, on suunnitelmia auttaa heitä perustamaan uusia säästötilejä.

Suresh Ganapathy, Macquarien Intian rahoituspalvelututkimuksen johtaja, lainattiin Bloombergin artikkelissa,

Maailmanlaajuisesti on hyvin vähän pankkeja, jotka voivat tässä mittakaavassa ja koossa edelleen pyrkiä kaksinkertaistumaan neljän vuoden aikana… (jäävät edelleen) mahtavaksi instituutioksi.

D-SIB:t

Copy link to section

Intian keskuspankki nimesi HDFC Bankin yhdeksi kotimaisista systeemisesti tärkeistä pankeista (D-SIB) maaliskuussa 2017.

Source: Bloomberg

Globaalilla näyttämöllä 30. kesäkuuta HDFC Bankin pysyvät dollarisetelit ovat ylittäneet merkittävästi Bloombergin globaalien pankkien coco-joukkovelkakirjojen indeksin, ja edellinen tuotti tänä vuonna 3,1 %, kun jälkimmäinen laski 3,5 %.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.