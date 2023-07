Chancerin ennuste tokenmyynnin kiihtyessä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kryptovaluutat kokivat vahvaa kehitystä vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaikka ala joutui keskelle merkittäviä sääntelyhaasteita. Bitcoin nousi yli 90 %, kun se ylitti tärkeimmät omaisuuserät, kuten S&P 500 ja Nasdaq 100 -indeksit. Samaan aikaan kun Chancer, suhteellisen uusi projekti, on saanut kerättyä yli 457 000 dollaria viime viikkoina.

Mikä on Chancer?

Copy link to section

Chancer on uusi yritys, joka pyrkii mullistamaan urheiluvedonlyönti- ja ennustemarkkinoita. Sen perustivat Adam ja Paul Kelbie, kaksi veljestä, jotka havaitsivat aukon yhdellä maailman nopeimmin kasvavista toimialoista.

Urheiluvedonlyönti kasvaa voimakkaasti sellaisissa avainmaissa, kuten Yhdysvalloissa, jossa sen sallivien osavaltioiden määrä kasvaa. On myös mahdollista, että muut osavaltiot laillistavat sen nähtyään hyödyt muissa osavaltioissa.

Chancer on peer-to-peer-vedonlyöntiyhtiö, joka on lisännyt live-suoratoistoa. Ero Chancerin ja muiden yritysten välillä on se, että sen avulla käyttäjät voivat luoda omia markkinoita ja hyötyä niistä.

Toinen etu on, että Chancer on sitoutunut hajauttamiseen. Vaikka verkko on aluksi keskitetty, kehittäjät muuttavat sen täysin hajautetuksi alustaksi, joka toimii $CHANCER-tokenilla.

Ihmiset voivat luoda ja lyödä vetoja useissa tapahtumissa. Voit esimerkiksi luoda markkinat urheilutapahtumalle, vaaleille tai jopa taloudellisille tiedoille, kuten PMI:ille ja työttömyysasteelle. Hyöty on, että kuka tahansa voi luoda markkinat, asettaa sääntöjä ja kutsua muita ihmisiä lyömään vetoa.

Etenemissuunitelman mukaiset odotukset

Copy link to section

Chancerin kehittäjät ovat jo tehneet paljon työtä ekosysteemin hyväksi. He ovat esimerkiksi jo käynnistäneet tokenien ennakkomyynnin, suorittaneet Certikin auditoinnin ja alkaneet rakentaa BETA-alustaa. Token-myynnin ensimmäinen vaihe on ollut erittäin onnistunut, sillä se on kerännyt lähes 500 000 dollaria alle kuukaudessa.

Ensimmäiset $CHANCER-ostajat saavat tokenin alennettuun hintaan. Esimerkiksi 1 000 dollarilla ostajat voivat saada 100 000 dollaria CHANCER-tokeneita. Toisessa vaiheessa, jonka odotetaan käynnistyvän pian, he saavat 90 909 $CHANCER-tokenia. Kun projekti pääsee viidenteen vaiheeseensa, samalla määrällä saisi 71 428 tokenia.

Kehittäjillä on paljon tehtävää kolmannella vuosineljänneksellä. He aikovat julkaista sen Uniswapissa ja useissa muissa pörsseissä. Lisäksi he aikovat listata sen muihin keskitettyihin vaihtoihin, käynnistää BETA-alustan ja käynnistää validointisolmu-ohjelman.

Onko Chancer hyvä sijoitus?

Copy link to section

Chancer on saamassa vauhtia, mikä on hyvä asia mille tahansa token-myynnille. Vaikka myynti on vain muutaman viikon vanha, se on houkutellut tuhansia ostajia ja omistajia. Tämä tarkoittaa, että token todennäköisesti nousee, kun se listataan avainpörsseissä seuraavien kuukausien aikana.

Lisäksi Chancerilla on todellinen hyöty, koska se häiritsee valtavaa alaa, jolla on paljon potentiaalia. Siksi voit osallistua Chancer-merkkien myyntiin täällä. Voit myös lukea sen whitepaper-julkaisun täältä. Julkaisu antaa sinulle lisätietoja projektin alustasta ja etenemissuunnitelmasta.

On myös yksi tärkeä varoitus. Ensinnäkin tämän artikkelin tarkoituksena ei ole antaa taloudellista neuvontaa. Lisäksi tokenmyyntiin sijoittaminen voi olla korkean riskin sijoitus, koska toisin kuin listautumisannissa tokeneiden myynti ei sisällä riittävästi ilmoituksia. Siksi myyntiin tulee varata vain pieni määrä rahaa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.