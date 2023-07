USD/SGD muodostaa nousevan kolmion Singaporen talouden hidastuessa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/SGD vaihtokurssi on siirtynyt sivuttain sijoittajien arvioiden Singaporen talouden vahvuutta. Parin kauppa käy 1,3515:ssä muutaman pisteen vuoden alimman 1,3040:n yläpuolella. Se on jyrkästi alle viime vuoden huipputason 1,4491.

Singaporen talous hidastuu

Singaporen taloudella on mennyt hyvin viime vuosina, kun yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntä hyppää. Maasta on tullut suosikkipaikka monille rahoituspalvelualan yrityksille.

Esimerkiksi kaupungin hedge-rahastot ja muut omaisuudenhoitoyritykset ovat kasvattaneet hallinnoitavien varojensa (AUM) ennätyskorkeaksi. Suurin osa näistä on yrityksiä, jotka haluavat saada hyvän pääsyn Aasian markkinoille. Suurin osa heistä tuli myös Hongkongista sen jälkeen, kun Kiina pani täytäntöön tiukan turvallisuuslain.

Singaporen talouden vahvuus näkyy kiinteistöalalla. Vaikka kaupallinen kiinteistö supistumassa päämarkkinoilla, kuten Lontoossa ja New Yorkissa, kysyntä Singaporessa on edelleen korkealla tasolla. Keskustan liikealueen vuokrausaste on noussut yli 94,4 %:iin.

Myös asuinkiinteistöt ovat nousseet nousuun, mikä on pakottanut hallituksen asettamaan rajoituksia ulkomaalaisille. Tämän seurauksena nämä toimenpiteet vähentävät USD-virtoja kaupunkiin. Tällä viikolla julkaistut tiedot osoittivatkin, että asuntojen hinnat laskivat ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020.

Singaporen rahapoliittisen viranomaisen johtaja odottaa talouskasvun hidastuvan tänä vuonna. Hän näkee talouden toimivan alle kapasiteettinsa. Hän odottaa myös inflaation hidastuvan tulevina kuukausina.

Seuraava tärkeä katalysaattori USD/SGD valuuttaparille on tulevat Fedin minuutit ja non-farm payrolls (NFP) tiedot. Nämä kaksi tapahtumaa antavat todennäköisesti aihetta vielä ainakin kahdelle koronnostolle myöhemmin tänä vuonna.

USD/SGD tekninen analyysi

USD/SGD-kaavio TradingView’lta

Päivittäinen kaavio osoittaa, että USD:n ja Singaporen dollarin välinen kurssi on ollut nousussa muutaman viime kuukauden aikana. Nousessaan pari muodosti nousevan kolmion kuvion, jonka yläreuna oli 1,3566. Tämä hinta osui myös 38,2 %:n Fibonacci Retracement -tason kanssa.

USD/SGD-pari on noussut 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Siksi parilla on todennäköisesti nousujohteinen lähipäivinä. Jos näin tapahtuu, seuraavaksi katsottava taso on 50 %:n jäljitystaso kohdassa 1,3765.