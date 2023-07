Irrottautuuko Bitcoin muista kryptomarkkinoista?

Dan on Invezzin tietoanalyytikko, joka yhdistää kvantitatiiviset taidot ja makrotalouden taustan laatien analyyseja useista talouteen liittyvistä aiheista. Hän työskenteli… lue lisää

Muutaman viime vuoden aikana on ollut oikeudenmukainen lausunto julistaa, että suurin osa kryptovaluutoista käy kauppaa Bitcoinin velkavedolla. Maailman suurimman kryptovaluutan arvo nousee, altcoinit nousevat hieman enemmän. Bitcoin putoaa, altcoinit hieman enemmän. Mitä tulee yleistuksiin, se on kohtuullisen oikeudenmukainen.

Tässä yleisessä mallissa on kuitenkin ollut aikoja, jolloin tämä suhde on poikennut normista. Yksi niistä ajoista on nyt, jolloin jotkin taustalla olevista luvuista näyttävät viittaavan siihen, että Bitcoin saattaa olla irtautumassa muista markkinoista.

Ensinnäkin ilmeisin tapa tutkia tätä on piirtää korrelaatio Bitcoinin ja toiseksi suurimman kryptovaluutan Ethereumin välillä. Alla oleva kaavio osoittaa, että normaalisti äärimmäisen korkea korrelaatio on pudonnut toiseksi heikoimpaan pisteeseensä viimeisen kahdeksantoista kuukauden aikana – jäljessä vain syyskuusta 2022, jolloin Ethereum-fuusio toteutettiin.

Ethereum Merge viime syyskuussa ei ollut vain Ethereum-spesifinen tapahtuma, vaan korrelaatio hyppäsi lähes välittömästi takaisin normaalille tasolle. Jos hylkäämme tämän tapahtuman, sinun on palattava vuoteen 2021, jotta Bitcoinin ja Ethereumin välinen korrelaatio olisi niin alhainen kuin se tällä hetkellä on. Se ei tosin vieläkään ole aivan “heikko”, 0,7 – päinvastoin – mutta se on kuitenkin huomattava historiallisen suhteen kontekstissa, jossa keskiarvo on ollut lähes täydellinen 0,9 vuoden 2022 alusta lähtien.

Juoni osoittaa, että korrelaatio alkaa laskea huhtikuun tienoilla. Seuraava kaavio näyttää tämän eri tavalla – piirtää Bitcoinin ja Ethereumin tuoton vuoden 2022 alusta. Nämä kaksi omaisuutta liikkuvat enemmän tai vähemmän peräkkäin, mutta tämän vuoden huhtikuun tienoilla voit nähdä pienen eron.

Muuten, syy, miksi otan näytetilan vuoden 2022 alusta, ei johdu tiukasti mukavasta pyöreästä numerosta. Tämä oli silloin, kun osakemarkkinat saavuttivat huippunsa, ja se edustaa siirtymistä uuteen rahoitusmarkkinoiden paradigmaan. Vaikka korkotasoa alettiin nostaa vasta maaliskuussa 2022, inflaatio kiihtyi, mieliala heikkeni ja huoli oli lähellä – Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa ja energiakriisin laukaiseminen pahensi. Toisin sanoen pandemiajuhlat, eli up-only nollakorkokausi, oli ohi. Se edustaa rakenteellista murrosta makroilmastossa ja rahoitusmarkkinoilla yleisesti.

Bitcoin laski muiden riskiomaisuuserien ohella, kun korot jatkoivat nousuaan. Mutta nyt kysymme – olemmeko Bitcoinin toisessa käännekohdassa? Miksi Bitcoinin suhde Ethereumiin heikkenee?

Onko Bitcoin luomassa oman markkinaraon?

Tämä suhteen heikkeneminen liittyy todella enemmän Bitcoiniin kuin Ethereumiin. Seuraavassa kaaviossa näemme paljon viitatun Bitcoinin dominanssikaavion, joka kuvaa Bitcoinin markkina-arvoa suhteessa koko kryptovaluuttasektorin markkina-arvoon.

Kaaviosta näkyy, että se on noussut jyrkästi vuoden 2023 alusta alkaen 41 prosentista 51 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että 51% koko kryptomarkkinoiden ylärajasta koostuu Bitcoinista – korkein arvo kahteen vuoteen.

Mielenkiintoista on, että perinteisesti (jos voimme käyttää tätä lausetta alalla, joka on tuskin vuosikymmen vanha), Bitcoinin hallitseva asema putoaa kryptohintojen noustessa. Yleensä Bitcoin hyppää korkeammalle, ennen kuin rahaa virtaa altcoineihin dominanssisuhteen laskeessa. Tällä kertaa näin ei tapahdu.

Jälleen, miksi? Vastaus voi olla sääntelyssä ja tosiasiassa, että markkinat pitävät Bitcoinia yhä enemmän omaisuuseränä, joka luo oman markkinaraon. Monille kryptopäille (mukaan lukien minä) tämä on ollut keskustelunaihe jo pitkään. Kun tarkastellaan perusteita, Bitcoinilla ja Ethereumilla ei itse asiassa ole paljoakaan yhteistä, lukuun ottamatta sitä tosiasiaa, että molemmat toimivat lohkoketjulla (ja nuo kaksi lohkoketjua ovat syyskuussa 2022 tapahtuneen yhdistämisen jälkeen täysin eri petoja).

Mutta mielipiteeni on turha. Lain kirjain ei kuitenkaan ole; mikä tärkeintä, näyttää siltä, että Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset alkavat lähestyä samaa näkökulmaa. Kuten Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong valitti sen jälkeen, kun hänen vaihtoaan lyötiin oikeusjutussa viime kuussa:

Saimme tavallaan tämän tiedon SEC:ltä, että itse asiassa kaikki muu kuin Bitcoin on arvopaperia. Ja me tavallaan sanoimme itsellemme hyvin, että se ei ole meidän käsityksemme laista Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong

Coinbase voi valittaa kaikesta mistä tykkää (ja heillä on päivänsä oikeudessa), mutta markkinoiden todellisuus on, että näin tapahtuu, oli se sitten reilua tai ei, ja se voi vaikuttaa siihen, miten hintakehitys liikkuu kryptoalalla vastedes. SEC jopa esitteli virallisesti useita kryptovaluuttoja, joita se piti muodollisesti arvopapereina, mukaan lukien Solana, BNB ja Cardanon ja Polygonin alkuperäiset rahakkeet. Kun piirretään esimerkkinä Bitcoinin ja muutaman tämän omaisuuden välinen korrelaatio, murto on selvä kesäkuussa, kun markkinat myyvät pois vastauksena arvopaperivahvistukseen.

Tietenkin tämä on vahvempi myynti ja suurempi korrelaatiokorrelaatio kuin mitä näimme edellä Etherin kanssa. Maailman toiseksi suurin krypto näyttää toimivan harmaalla alueella, mikä ehkä selittää sekä sen, miksi myynti ei ole ollut yhtä suuri kuin esimerkiksi ADA:n ja SOL:n, että myös sen, miksi se ei pysy Bitcoinin tahdissa.

Spot ETF -sovellukset antavat kirkkaamman kuvan Bitcoinille

Sitten on tapaus spot-ETF-sovelluksista, jotka tulevat kouralliselta maailman suurimmista omaisuudenhoitajista. Nämä ovat Bitcoin-ETF:itä – eivät Ethereumia tai krypto-ETF:itä. Vaikka hyväksyntä olisi siunaus koko kryptosektorille, koska se voisi avata ovia samankaltaisille ajoneuvoille muulle tiellä olevalle omaisuudelle, monet esteet, joita Bitcoinin on täytynyt kiertää pysyäkseen edes ETF-keskustelussa, on lukuisia. Ei ole vieläkään takeita, että nämä ETF:t hyväksytään – varmasti muut omaisuuserät näyttävät olevan helvetin kaukana. Siten SEC:n samanaikainen turvallisuuslähtöinen tukahduttaminen ja monet Bitcoin ETF-sovellukset ajavat kiilan Bitcoinin ja muiden kryptojen välille.

Miljoonan dollarin kysymys on, palautuuko tämä kaikki normaaliksi, kun raivo laantuu. Ei ole epäilystäkään siitä, että suhde on edelleen vahva täällä ja Bitcoin jatkaa markkinoiden johtajina. Mutta voi myös olla syytä uskoa, että rakenteellinen katkos on tapahtunut ja edellinen kädenpidätyssuhde ei ole jatkossa aivan yhtä tiukka.

Cryptolla on ollut viime aikoina kovaa vauhtia. Vuoden 2022 skandaaleja oli paljon – Terra, Celsius, FTX muutamia mainitakseni – ja pääomapako on ollut hämmästyttävää, koska (jostain syystä) sijoittajat ovat valinneet 5 %:n T-seteleitä edullisemmaksi kuin keskitetyt kryptoyhtiöt, jotka maksavat -100 % (-90 % toivossa monien vuosien konkurssioikeudenkäynnin jälkeen).

Vaikka Bitcoin on myös loukannut valtavasti vuoden 2022 tuskasta, sen ensisijainen etu ja vastapuoliriskin puute voisivat auttaa välttämään sen, että se tarttuisi samaan tahraan siveltimeen trad-fi-sijoittajien silmissä. Altcoinit eivät todellakaan ole muodissa juuri nyt, ja ei-Bitcoin-kryptosektorin maine on tahrautunut valtavasti institutionaalisen pääoman silmissä.

Suuri Bitcoinin irrottaminen, joka katkaisisi korrelaationsa riskiomaisuuserien kanssa ja vaatisi sen sijaan korreloimattoman arvon säilyttäjän asemaa, näyttää vielä kaukana. Mutta vähäisempi irrotus, jossa se erottuu muista kryptoista, ei ehkä ole niin kaukana kuin aiemmin luultiin.

Luvut voivat jälleen kääntyä heti takaisin normaaliksi. Ehkä se on vain vihje siitä, mitä saattaa tulla jossain vaiheessa tiellä. Mutta joka tapauksessa, se on yksi keskeisimmistä ja kiehtovimmista trendeistä seurata kryptoavaruutta, vaikka tämä jakso osoittautuisikin vain savuksi ja peiliksi.