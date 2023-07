COMP-hinta hyppää, kun Compound DeFi TVL putoaa vuoden 2021 alimmilleen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

DeFin raskaansarjan Compound on pärjännyt hyvin viime viikkoina, vaikka sen ekosysteemin kokonaisarvo lukittui (TVL). COMP:n kauppa käy maanantaina 60 dollarissa, mikä on jyrkästi korkeampi kuin viime kuun alimmillaan 23,65 dollarilla.

DeFin äänenvoimakkuus laskee

Compound on yksi maailman suurimmista Ethereum DeFi -protokollista. Sen TVL on yli 3 miljardia dollaria, mikä tekee siitä kahdeksanneksi suurimman toimijan maailmanlaajuisesti. Se on AAVE:n jälkeen toiseksi suurin lainaverkosto.

COMP, sen alkuperäinen merkki, on myös suosittu sijoittajien keskuudessa. Sen markkina-arvo on yli 463 miljoonaa dollaria, mikä tekee siitä alan 83. suurimman kryptovaluutan.

COMP-tunnus on noussut muutaman viime viikon aikana. Viime viikon helpotuksen jälkeen COMP elpyi jyrkästi viikonlopun aikana volyymin noustessa. CoinMarketCapin kokoamat tiedot osoittavat, että volyymi hyppäsi 136 miljoonaan dollariin viimeisen 24 tunnin aikana, mikä on 221 % kasvua. Volyymi markkina-arvoon on 29,62 %.

Tämä suoritus tapahtui, vaikka sen ekosysteemiin lukittu arvo laski. DeFi Llaman tiedot osoittavat, että TVL on noussut dollareissa mitattuna 21 % viimeisen 30 päivän aikana. Tämä dollarin nousu johtuu pääasiassa kryptovaluuttojen vahvasta kehityksestä.

Sen sijaan TVL on ollut tasaisessa laskussa ETH-ehdoissa. Se on pudonnut 1,76 miljoonaan ETH:hen, alimmalle tasolle sitten maaliskuun 2021. Huipussaan Compoundin ekosysteemissä oli yli 4,6 miljoonaa ETH:ta.

Lisätiedot osoittavat, että Compoundin maksut ovat olleet viime aikoina melko tasaisia. Niiden keskimääräinen määrä on alle 50 ETH:ta päivässä, kun se oli huipussaan yli 1 000 ETH:ta.

Yhdistelmähintaennuste

Päiväkaavio osoittaa, että COMP-kurssi on noussut muutaman viime viikon aikana. Kesäkuun huipussaan 71,12 dollarissa token on laskenut hieman nykyiseen 60 dollariin. Se pysyy 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella ja muutaman pisteen tärkeän vastuspisteen alapuolella 63,35 dollarissa.

Siksi, vaikka Compoundin perustekijät eivät ole niin loistavia, tekniset tiedot viittaavat siihen, että token voisi jatkaa nousuaan tulevina päivinä. Tämä näkemys vahvistuu, jos se ylittää avainvastustason 63,35 dollarissa. Pudotus alle 51,57 dollarin tuen mitätöi nousevan näkymän.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.