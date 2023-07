EUR/USD ennuste: Signaali Fedin ja EKP:n erojen toiveiden lisääntymisestä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

EUR/USD -kurssi jatkoi nousuaan tällä viikolla, kun Yhdysvaltain dollari-indeksi (DXY) putosi alimmalle tasolle sitten viime vuoden. Pari on noussut viimeisen seitsemän päivän aikana peräkkäin ja noussut korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022.

Fedin ja EKP:n ero

Copy link to section

Euron ja dollarin välinen kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Tämä ralli jatkui tässä kuussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi sarjan heikkoja talouslukuja.

Jobs-tiedot osoittivat, että työmarkkinat olivat hukassa, vaikka työttömyysaste laski 3,6 prosenttiin. Talous lisäsi yli 209 000 työpaikkaa kesäkuussa, kun taas tilastovirasto leikkasi kahden edellisen kuukauden arvioita.

Samaan aikaan tällä viikolla julkaistut inflaatiotiedot varoittivat, että Yhdysvallat voi siirtyä deflaatioon seuraavien kuukausien aikana. Ensinnäkin Kiinan tiedot osoittivat, että inflaatio oli 0,0 % kesäkuussa ja on todennäköistä, että tilanne pahenee.

Yhdysvalloissa kuluttajahintaindeksin yleistiedot putosivat 3,0 prosenttiin edellisen kuun 4,1 prosentista. Se on pudonnut pandemian aikaisesta huipusta 9,1 %. Siksi, jos trendi jatkuu, on todennäköistä, että inflaatio laskee pian alle 2 prosentin.

Siksi laskevan inflaation, pehmeiden työmarkkinoiden ja käänteisen tuottokäyrän yhdistelmä tarkoittaa, että Fedillä on vähän tilaa jatkaa korkojen nostamista. Odotan sen nousevan 0,25 % tässä kuussa ja ottavan sitten strategisen tauon.

Siksi EUR/USD-pari on hypännyt, koska skenaario on erilainen Euroopassa. Vaikka Espanjan inflaatio on pudonnut alle 2 %:n, useimmat maat näkevät voimakkaita inflaatiopaineita. Siksi EKP:lla on vielä ainakin kaksi korotusta toteuttamatta.

EUR/USD tekninen analyysi

Copy link to section

EURUSD-kaavio TradingView’lta

Viikkokaavio osoittaa, että EUR– USD- pari on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on nyt noussut hieman yli tärkeän vastustason 1,1104:ssä, korkeimman pisteen 24. huhtikuuta. Mikä tärkeintä, pari hyppäsi yli 200 viikon liukuvan keskiarvon, mikä osoittaa, että ostajat hallitsevat edelleen.

Siksi parin näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava taso on 1,1500:ssa. Pudotus alle 1,1100:n tuen mitätöi nousevan näkymän.