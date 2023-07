Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Shiba Inun hinnalla on ollut haastava vuosi, kun sijoittajat keskittyvät muihin uudempiin meemikolikoihin. SHIB:n arvo oli maanantaina 0,0000080 dollaria, missä se onkin pysytellyt tiukkaan viime päivinä. Kaiken kaikkiaan tämä hinta on paljon alhaisempi kuin vuoden tähän mennessä korkein taso 0,000015 dollarissa.

Shiba Inu jäljittelee Pepeä

Copy link to section

Perinteiset meemikolikot, kuten Shiba Inu ja Dogecoin, ovat kaikki menestyneet Pepeä huonommin tänä vuonna. Pepe on noussut hypännyt yli 300 % viimeisen kolmen kuukauden aikana, kun taas Shiba Inu on pudonnut yli 25 % samana ajanjaksona.

Pepe nousi, kun sijoittajat alkoivat keskittyä uudempiin meemikolikoihin, kun perinteiset menettivät voimansa. Itse asiassa Dogecoin, Dogelon Mars ja Floki Inu ovat kaikki olleet paineen alla tänä vuonna. Pepe puolestaan hyötyi menettämisen pelon (FOMO) luomasta hypestä, kun uutiset uusista miljonääreistä levisivät.

Kaiken kaikkiaan Pepe on muuttunut tyhjästä muutamassa kuukaudessa yhdeksi maailman suurimmista kryptovaluutoista. Sen markkina-arvo on noussut yli 605 miljoonaan dollariin, kun tokenin päivittäinen volyymi on noussut. Pepe onkin yksi sosiaalisen median ja CoinMarketCapin trendikkäimmistä tokeneista.

Shiba Inu on kamppaillut, vaikka kehittäjät työskentelevät verkon historian suurimman päivityksen parissa. Kehittäjät työskentelevät Shibariumin, kerroksen 2-verkon parissa, joka tekee ekosysteemistä paljon nopeamman ja halvemman. Shibarium lanseerataan elokuussa.

Shiba Memu voisi olla seuraava iso asia

Copy link to section

Kun Shiba Inun ja Dogecoinin vauhti hidastuu, on merkkejä siitä, että Shiba Memu voisi olla seuraava iso asia kryptoalalla. Shiba Memu, uusi meemikolikko, onkin kerännyt jo yli 900 000 dollaria alle kolmessa viikossa.

Kehittäjät ovat parhaillaan token-myynnin ensimmäisessä vaiheessa. Sen ainutlaatuinen lähestymistapa tokenien myyntiin näkee jokaisen tokenin hinnan nousevan muutamassa tunnissa. Kirjoitushetkellä jokaisen SHMU:n arvo oli 0,013285 USDT, kun taas seuraavana on tiedossa 0,014050 USDT:n taso. Kaiken kaikkiaan kehittäjät ovat keränneet 901 261 dollaria. Voit ostaa tokeneja täältä.

Shiba Memu pystyy häiritsemään Shiba Inun ja Dogecoinin suosiota lähestymistapansa ansiosta. Tekijät yhdistävät kaksi suosittua teemaa: meemikolikot ja tekoäly. Projektin tavoitteena on luoda pysäyttämätön omavarainen markkinoinnin voimalaitos.

Tekoälyn avulla kehittäjät toivovat saavansa alustan, joka voi tuottaa enemmän sisältöä kuin yksi tabloidi päivittäin. Tämä sisältö julkaistaan eri medioissa.

Onko Shiba Memu -tokeneita turvallista ostaa?

Copy link to section

Shiba Memu on saamassa vetovoimaa kehittäjien ja kryptosijoittajien keskuudessa, mistä osoituksena on sen ennakkomyynnissä myyty määrä. Siksi on mahdollista, että token kerää vauhtia, kun treidaajat pyrkivät saamaan omakseen seuraavan suuren asian kryptoteollisuudessa. Shiba Inun aikakaudesta lähtien monet treidaajat ovat toivoneet saavansa kiinni seuraavan suuren asian.

Toinen syy, miksi Shiba Memu todennäköisesti nousee, on merkit siitä, että USA:n inflaatio on laskenut samalla kun työmarkkinat ovat lämmenneet. Tämän seurauksena on mahdollista, että Yhdysvaltain keskuspankki keskeyttää pian koronnostonsa.

Myös kryptoteollisuus sai lykkäyksen Ripple Labsin osittaisen voiton jälkeen yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa. Tuomari päätti, että XRP ei ollut arvopaperi.

On kuitenkin aina riskialtista sijoittaa ennakkomyynnissä oleviin tokeneihin, koska riski/tuotto-suhde on yleensä korkea. Äärimmäisissä tilanteissa token voi laskea joko nollaan tai kiivetä korkeuksiin.