Bitcoinin jäljessä oleva kulta dollarin heikkenemisestä huolimatta: Bitcoin-, kulta-, USD-analyysi

Dan on Invezzin tietoanalyytikko, joka yhdistää kvantitatiiviset taidot ja makrotalouden taustan laatien analyyseja useista talouteen liittyvistä aiheista. Hän työskenteli… lue lisää

Dollarin heikkeneminen jatkuu.

Hallittuaan käytännössä kaikkia valuuttoja koko COVID-pandemian ajan, DXY-indeksi, joka mittaa dollarin vahvuutta tärkeimpien valuuttojen koriin nähden, saavutti 20 vuoden huippunsa viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sen jälkeen se on kuitenkin pudonnut 12,5 % arvostaan.

Lasku tulee, kun inflaatio jatkaa jäähtymistä, ja viimeisimpien kuluttajahintaindeksitietojen mukaan vuotuinen inflaatio on 3 %. Vaikka perusinflaatio on edelleen hieman tahmeampi, markkinat lyövät vetoa siitä, että yksi lähihistorian nopeimmista koronnostosykleistä on vihdoin päättymässä.

Miksi dollari menestyi niin hyvin pandemian aikana? Dollari vahvistuu epävarmuuden aikoina, koska korrelaatiot menevät yhdeksi kriisissä, kun taas on pakenemassa turvaan sijoittajien vetäytyessä riskikäyrältä. Eikä ole turvallisempaa omaisuutta kuin maailmanlaajuinen varantovaluutta, joten dollari nostaa höyryä tällaisina myrskyisinä aikoina. Seuraavassa kaaviossa olen piirtänyt dollarin kehityksen vuosina 1972–2022 korostaen taantuman jaksoja, mikä osoittaa sen vahvan suorituskyvyn tällaisten vetäytysten aikana.

Vaikka paria viime vuotta ei lasketakaan taantumaksi, vallitsevasta inflaatiosta ja korkojen noususta (puhumattakaan kerran sukupolvessa tapahtuvasta maailmanlaajuisesta pandemiasta ja kaikista siihen liittyvistä mittatilaustyöntekijöistä) on syntynyt myrskyisä ilmasto. aiheutti massaepävarmuutta. Tämä on lisännyt dollarin houkuttelevuutta.

Lisäksi Yhdysvaltojen nopeampi korkovauhti verrattuna moniin maihin ympäri maailmaa on rohkaissut pääomaa virtaamaan dollariin. Mutta inflaation jäähtyessä ja markkinoiden vedonlyönnin myötä koronnostosykli lähestyy loppuaan, ilmasto on muuttunut – ja dollari on vetäytynyt sen seurauksena.

Miten dollari vaikuttaa muihin omaisuuseriin?

Tämä kaikki on suhteellisen suoraviivaista, mutta mitä tämä tarkoittaa muille omaisuuksille?

No, kuten edellä mainittiin, dollari on maailmanlaajuinen varantovaluutta, mikä tarkoittaa, että se on myös globaalin rahoitusjärjestelmän elinehto. Tällä tavalla vaikutukset ovat laajalle levinneitä. Jos katsomme klassista esimerkkiä kullasta, laskeva dollari tarkoittaa, että saman kultamäärän ostamiseen tarvitaan enemmän dollareita (ja päinvastoin). Joten meillä on tapana nähdä kullan nousevan dollarin laskeessa, vaikka sillä ei ehkä ole mitään tekemistä kullan kanssa.

Seuraavassa kaaviossa olen piirtänyt dollariindeksin ja kullan välisen korrelaation viimeisen vuoden aikana, mikä osoittaa vahvan negatiivisen suhteen -0,8 ja -0,9 välillä suuren osan ajanjaksosta (tosin viimeaikaisen heikkenemisen myötä).

Katsotaanpa nyt Bitcoinia, kullan haluamaa parasta ystävää. Alla olen lisännyt Bitcoinin suhteen dollariindeksiin edelliseen kaavioon. Näemme samanlaisen kuvion, mutta se on alttiimpi epävakauskohtauksille ja ajoittain katkeaville suhteen. Koska Bitcoin on paljon epävakaampi omaisuuserä kuin kulta, ja ottaen huomioon viime vuoden lukuisat kryptospesifiset skandaalit (Terra, Celsius, FTX jne.), tämä ei ole yllättävää.

Yleisesti ottaen, vaikka suhde ei ehkä ole yhtä symbioottinen kuin kullan kanssa, on reilua sanoa, että Bitcoinin ja dollarin välillä on ollut jonkin verran negatiivinen korrelaatio viimeisen vuoden aikana. Lisäksi kuvio on seurannut kullan korrelaatiota.

Tähän viikkoon asti. Edellisen kaavion takapäässä kulta ja Bitcoinin suhde kultaan ovat liikkuneet vastakkaisiin suuntiin. Olen lähentänyt tätä aikakehystä alla näyttääkseni sen tarkemmin:

Miksi Bitcoin myyty dollarin heikkouden keskellä?

Tämä vie meidät mielenkiintoiseen havaintoon: miksi tämä heikompi dollari ei kannusta Bitcoinia? Kulta on noussut 2,4 % viime viikolla hyödyntäen dollarin laskua. Toisaalta Bitcoin on itse asiassa laskenut hieman, mikä on trendin vastaista.

Itse asiassa en ole varma, miksi ostotoiminta on ollut vaimeaa. Ehkä ostajat tekivät osansa XRP-päätöksen jälkeen viime viikolla, ja he epäröivät kasautua pidemmälle, kun markkinat löytävät jalansijansa. Mutta se on parhaimmillaan horjuva teoria.

Jopa katsomalla seuraavan kaavion kaivostyöläisiä, voimme nähdä, että he purkavat Bitcoinia ostamisen sijaan, mitä he ovat tehneet kuun alusta lähtien. Näyttää siltä, että jostain syystä ostajia ei ole viime viikolla ollut normaaliin verrattuna, eikä myyntipaineita ole imeytynyt dollarin pehmenemiseen.

Selvyyden vuoksi tämä ei ole kaukana hälyttävästä ja täysin hyvänlaatuinen tapahtuma. Vatsatunteeni on, että tämä on yksinkertaisesti kesäviive, joka on myös ollut alhaisinta Bitcoin-markkinoilla aiemmin.

Joka tapauksessa, se on mielenkiintoinen pikkupala. Kullan, Bitcoinin ja dollarin välistä suhdetta on aina kiehtovaa seurata, koska se sisältää niin paljon makroja ja niin monia kiehtovia muuttujia, joten sitä kannattaa pitää silmällä. Jos trendi jatkaa poikkeamista, syvemmälle analyysille voi olla aihetta. Mutta toistaiseksi tuntuu hyvältä olettaa, että tämä on vain ostajia, jotka pitävät pienen kesätauon, ja pienestä poikkeavuudesta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.