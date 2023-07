Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Augur (REP), hajautetun ennakoivan markkina-alustan, Augurin alkuperäinen token, on yllättänyt suurimman osan kryptotreidaajista hirviömäisellä härkäjuoksullaan. Token on räjähtänyt 1,92 dollariin sen alkuperäisestä 1,12 dollarin arvosta, vaikka se oli jo jättänyt osan voitoistaan tätä kirjoitettaessa.

No, vaikka Auguria ei kosketa merkittäviä krypto-uutisia, yleinen kryptovaluuttamarkkinoiden yläraja on noussut 1,12 biljoonaan dollariin, sillä suurin osa kryptovaluutoista on kokenut nousuvauhtia, vaikka suurin osa kryptovaluuttamarkkinoita koskevista tokeneista on pysynyt suhteellisen muuttumattomina. Tulossa on kuitenkin Chancer -niminen hajautettu ennakoiva markkina-alusta, jonka tavoitteena on mullistaa koko toimiala.

Mikä Augur on ja miksi sen alkuperäinen token on nousussa?

Augur on kasvava ennustemarkkinoiden protokolla, jonka kokonaismarkkina-arvo on tällä hetkellä on 1,03 miljoonaa dollaria. Vaikka protokolla on melko vanha, sen toinen versio julkaistiin vuonna 2020. Se perustuu kehittyneeseen tilauskirjasovellukseen ja käyttäjien on käytettävä DAI:ta peruskaupankäyntivaluuttana käydäkseen kauppaa Augurissa.

Augur tai REP on alustan tokenin nimi. Käyttäjät panostavat tokeninsa asettamalla vetoja tai luomalla uusia markkinoita, joilla muut käyttäjät voivat lyödä vetoa.

Mikä on Chancer?

Chancer on huippuluokan Web3 peer-to-peer (P2P) mukautettu vedonlyöntialusta, jota kehitetään auttaakseen sen käyttäjiä lyödä vetoa mistä tahansa tapahtumasta katsoessaan tapahtumia suorana Googlen WebRTC:n kautta.

Chancer pyrkii ylittämään sen, mitä Augur ja Polymarkets tekevät, ottamalla käyttöön live-suoratoisto- ja sosiaaliset vedonlyöntiominaisuudet, jotka tekevät alustan käyttäjistä vedonlyöntikertoimien luojia. Lisäksi Chancer tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden panostaa erilaisiin tapahtumiin tavallisten urheilu- ja kasinovedonlyöntien lisäksi, mikä on jännittävä ominaisuus.

Projekti suorittaa parhaillaan alkuperäisen CHANCER-tokeninsa, ennakkomyyntiä, joka tulee olemaan alustan tärkein treidaustyökalu. Kirjoitushetkellä tiimi oli kerännyt yli 845 000 dollaria alle kolmessa viikossa ja projekti pyrkii keräämään miljoona dollaria meneillään olevassa ennakkomyynnin ensimmäisessä vaiheessa.

Mielenkiintoista on, että CHANCER:n arvo nousee ennakkomyynnin edetessä ja sen odotetaan nousevan nykyisestä 0,01 dollarin hinnasta aina 0,011 dollariin ennakkomyynnin seuraavassa vaiheessa. Voit ostaa CHANCER-tokeneita täältä.

Chancer lisäsi äskettäin Etherin (ETH) ja Tetherin (USDT) maksuvaihtoehdoiksi, jotta suurempi osa kryptotreidaajia voi osallistua ennakkomyyntiin.

Augur (REP) -hintaennuste

Ennen 19. heinäkuun keskiviikkoa alkanutta hintojen nousua, Augur (REP) oli jyrkässä laskussa. Se on itse asiassa kaukana edellisen laskun aiheuttamien tappioiden poistamisesta. Se on edelleen 22 % alemmalle kuin seitsemän päivää sitten, ja 63 % verran alempana kuin kuukausi sitten.

Augurin (REP) kuukausittainen hintojen vaihtelu. Lähde: Coinmarketcap

Siitä huolimatta yhteisö on optimistinen nousun suhteen, sillä yli 85 % käyttäjistä on Coingeckon mukaan tänään optimistisia Augurin (REP) suhteen.

REP-hinta-analyysi

Augurin (REP) nykyinen hintojen nousu on lähettänyt REP:n eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle ja ensimmäiselle vastustasolle 2,3344 dollariin.

Suhteellisen voimakkuuden indikaattori (RSI) viittaa myös nousutrendin alkuun, kun signaalilinja on ylittänyt ylimyynnin tason 35 ylöspäin. MACD on myös muodostanut vihreän histogrammin ja on tapahtunut risteytys, joka osoittaa nousutrendin.