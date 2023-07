Bitcoiniin liittyvät sijoitukset ylittävät Bitcoinin, mutta ovat edelleen huonompia vaihtoehtoja

Bitcoin on räjähtänyt valtavirran tietoisuuteen muutaman viime vuoden aikana. Tästä huolimatta monille instituutioille ja muille rahoitusalan toimijoille voi olla haastavaa omistaa omaisuus suoraan, pääasiassa sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä syistä.

Tämä muuttuu ajan myötä, ja se on osa syyä siihen, että spot-ETF-sovelluksilla on niin paljon kiukkua, jotka SEC on toistaiseksi kiistänyt. Vaikka Bitcoinin ostaminen suoraan ja turvallisen omahuollon harjoittaminen ei ole mahdollista joillekin, on olemassa muita tapoja altistua Bitcoinille.

Mielenkiintoista on, että tänä vuonna monet näistä medioista ovat menestyneet Bitcoinia paremmin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niihin sijoittaminen olisi virhe, jos myös itse omaisuuden ostaminen on mahdollista.

Bitcoin-kääreet ylittävät kohde-etuuden tänä vuonna

Jotkut suosituimmista Bitcoiniin liittyvistä sijoituksista on esitetty alla olevassa kaaviossa. Bitcoin on tuottanut tänä vuonna 81 prosenttia, joten kaikki neljä vaihtoehtoa ovat menestyneet paremmin.

Tai esitelläksesi YTD-tuotot rinnakkain:

On myös huomattava, että olemme jättäneet pois ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), jonka SEC hyväksyi lokakuussa 2021. BITO saa altistuksen Bitcoinille Bitcoin-futuurien kautta, ja sääntelijä ilmoittaa uskovansa futuuripohjaisten tuotteiden tarjoavan vahvemman sijoittajan suojan.

Kuitenkin futuurien ETF:t kärsivät siitä, että futuurisopimukset on vaihdettava, mikä tarkoittaa, että seurantavirheitä on enemmän. Maksujen lisäksi tämä johti siihen, että BITO suoriutui Bitcoinista lähes 3 % tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Jos contango-käyrä jyrtyy tulevaisuudessa, tämä ero voi myös kasvaa.

Lyhyesti sanottuna ei ole mitään syytä omistaa BITOa, jos voi omistaa Bitcoinia, elleivät hieman pienemmät tuotot (jotka voivat kasvaa pitkällä aikavälillä!) ole sen mukavuuden arvoisia, kun halutaan välttää omavaraisuutta tai käydä kauppaa. sen välittäjän tilin kautta.

Siitä huolimatta on olemassa paljon huonompia vaihtoehtoja kuin BITO. Huolimatta tämän vuoden tähänastisesta paremmuudesta, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) on yksi näistä. Tämä on luottamus eikä ETF, mikä tarkoittaa, että sijoittajat eivät voi lunastaa taustalla olevaa Bitcoinia, mikä saa trustin käymään kauppaa alennuksella tai lisähinnalla NAV:aan nähden.

Kun tämä rahasto käynnistettiin, se kävi alun perin kauppaa ylikurssilla, mutta tilanne muuttui, kun kilpailevat vaihtoehdot tulivat verkkoon ja GBTC:n kysyntä laski. Alennus putosi jopa 50 prosenttiin FTX:n romahduksen jälkeen marraskuussa, kun kysymyksiä heräsi myös sen emoyhtiöstä Digital Currency Groupista, joka on myös kryptoalustan Genesiksen emoyhtiö, joka hakeutui konkurssiin jäätyään kiinni. Bankman-Fried-myrsky.

Alennus on sittemmin kaventunut 25 prosenttiin, kun toivo nousee, että luottamus muuttuu todennäköisemmin ETF:ksi SEC:lle viimeisen kuukauden aikana jätettyjen hakemusten seurauksena. Muuntamisen ETF:ksi pitäisi pyyhkiä suurin osa alennuksesta pois.

Uusiutuneesta konversiotoivosta huolimatta rahasto on ollut katastrofi kaikille sijoittajille. 25 %:n alennus on valtava kuilu – varsinkin kun otetaan huomioon, että kohde-etuus, Bitcoin, on edelleen 55 % alle huippunsa marraskuussa 2021, mikä lisää loukkaavaa vahinkoa. Rahastoa vastaan on jopa nostettu oikeusjuttu joidenkin sijoittajien taholta, jotka väittävät, että se antoi väärän kuvan todennäköisyydestä, että se muutetaan ETF:ksi.

MicroStrategy- ja Bitcoin-kaivosyhtiöt

Mielenkiintoista on, että jos analysoimme tämän vuoden parhaiden Bitcoiniin liittyvien sijoitusten korrelaatiota Bitcoinin kanssa, MicroStrategy on uskomattoman korkealla 0,86:lla.

Yhtiö omistaa nyt yli 152 333 Bitcoinia, mikä vastaa yhtä liikkeessä olevasta 128 Bitcoinista eli 0,78%. Pohjimmiltaan tämä on siksi nyt Bitcoin-holdingyhtiö, jonka mammuttivarasto auttaa selittämään sen vahvan korrelaation.

Todellisuudessa MicroStrategyn puolesta on myös vaikea perustella Bitcoinia. Tässä ei ole vain muita tekijöitä (se on edelleen teknologiayritys!), mutta Michael Saylorin uskonnolliset rajoitukset eivät ole juuri sitä, mitä haluat nähdä osakkeenomistajana. Edes Bitcoin-faneista monet eivät suostuneet hänen neuvoihinsa lainata talosi Bitcoinin ostamiseksi (kaupankäynti oli tuolloin 50 000 dollaria, joten toivottavasti monet eivät kuunnelleet). Ei ole täysin selvää, mikä on pitkän aikavälin visio, yksinkertaisesti pitää Bitcoinia.

Tämän vuoden parhaiten menestynyt omaisuuserä on ollut Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI), joka on noussut 267 % verrattuna Bitcoinin 81 prosenttiin. Tämä vastaa odotuksiamme, sillä kaivososakkeet ovat osoittaneet paljon enemmän volatiliteettia kuin Bitcoin. Lyhyesti sanottuna, jos Bitcoin nousee, kaivososakkeet nousevat enemmän, ja jos Bitcoin laskee, kaivososakkeet laskevat enemmän.

Viime vuonna kaivostyöläiset lyötiin täysin. Heidän laskuaan pahensi se, että he kieltäytyivät rahallistamasta Bitcoiniaan, jonka he ansaitsevat jokaisen tapahtumalohkon vahvistamisesta. Seuraavassa kaaviossa voimme nähdä, että niiden Bitcoin-varannot olivat suhteellisen vakaat koko härkämarkkinoilla, mutta nousivat dollareina mitattuna voimakkaasti Bitcoinin hinnan räjähtäessä. Se osoittaa, että he eivät hyödyntäneet kohonneita hintoja myymällä varantojaan, vaan pitivät sen sijaan kiinni Bitcoineistaan.

Vaikka tuomiota voidaan kehua, tämä lisäsi heidän altistumistaan hinnalle ja lisäsi siten näiden yritysten riskiä. Lisää huonoja uutisia on jatkuvasti nouseva hash-prosentti – vaikka se on hyvä Bitcoinin turvallisuuden ja verkon pitkän aikavälin terveyden kannalta, se tarkoittaa, että kaivostyöntekijät tarvitsevat enemmän energiaa saadakseen samat tulot (vaikeussäätö säätyy automaattisesti estojen varmistamiseksi louhitaan edelleen ennalta määrätyin noin kymmenen minuutin välein). Kun viime vuosi toi mukanaan myös akuutin energiakriisin, sähkön hinta hyppäsi, mikä tarkoitti, että kaivostyöläiset kärsivät kaksi kertaa enemmän – Bitcoinin tulot laskivat ja energiakustannukset nousivat.

Tästä syystä Bitcoinin kaivososakkeiden riski on kohonnut, ja ne edustavat erilaista sijoitusmahdollisuutta kuin Bitcoin, vaikka ne olisivat aina sidoksissa jälkimmäisen kohtaloon.

Tämä vie meidät Coinbaseen, investointien finaaliin. Koska Coinbase on kryptopörssi Yhdysvalloissa, se on sotkeutunut säännösten tukahduttamiseen tänä vuonna. Tästä huolimatta se on tuonut sijoittajille vaikuttavia voittoja, kasvaen tänä vuonna 186 %. Mutta koska korrelaatio on vain 0,59 samalla aikavälillä, se ei selvästikään ole hyvä korvaa Bitcoinille. Ei vain sitä, vaan jopa tämän vuoden nousunsa jälkeen Coinbase on edelleen lähes kolme neljäsosaa listautumishintansa alapuolella. SEC:n viime kuussa nostaman kanteen vuoksi edessä on epämääräiset vedet.

On myös houkuttelevaa miettiä, mitä spot-ETF tekisi Coinbaselle. Vaikka se on kiistatta positiivista koko toimialalle ja siten myös Coinbaselle, ajaisiko spot-ETF:n olemassaolo joitakin käyttäjiä pois pörssistä? Jos sääntely-ilmapiiri Coinbasen ympärillä on edelleen utuinen, kun ETF vihdoin hyväksytään, sitä kannattaa ehkä harkita. Joka tapauksessa Coinbase korreloi selvästi voimakkaasti Bitcoinin hintaan, mutta se on yritys sinänsä ja siten erillinen sijoitus.

Kaiken kaikkiaan mikään ei vielä toista Bitcoinia. Vaikka Coinbase ja MicroStrategy ovat omia yrityksiään, ja monet investoivat niihin muista syistä kuin vain Bitcoinista, kuten ne tekevät kaivososakkeiden kanssa, Grayscale Trustin ja BITO-futuuri-ETF:n läsnäolo korostaa, miksi spot-ETF:lle on kysyntää.

BITO-futuurien ETF on lähimpänä Bitcoinin tuottoa, mutta sen alitulos on edelleen huomattava. On väistämätöntä, että hyväksytyn spot-ETF:n päivä tulee, ja sitten tällaisen alituoton pitäisi (enimmäkseen) haihtua. Mutta toistaiseksi, jos joku haluaa altistua Bitcoinille ja hänellä on mahdollisuus käyttää sitä suoraan, mikään ei voita todellista asiaa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.