Blackstonen osakekurssi muodostaa kultaisen ristin: luokituksen korotus, 10 % nousu

Blackstonen (NYSE: BX) osakekurssien elpyminen vahvistui yhtiön julkistettua vahvat taloudelliset tulokset. Osakkeet nousivat torstaina 108 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun. Se on noussut yli 51 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta.

Omaisuus nousi 1 biljoonaan dollariin

Blackstonella on ollut vahva suorituskyky viimeisen vuosikymmenen aikana. Ensinnäkin yhtiön hallinnoitavien varojen kokonaismäärä (AUM) oli yli 88 miljardia dollaria vuonna 2008. Nyt ne ovat saavuttaneet ennätyskorkean yli 1 biljoonan dollarin.

https://www.youtube.com/watch?v=WzB7e47jC4s

Tämän seurauksena sen liikevaihto on kasvanut viime kuukausina. Kokonaistulot kasvoivat vuoden 2013 6,5 miljardista dollarista yli 8 miljardiin dollariin. Sen paras vuosi oli vuonna 2021, jolloin sen liikevaihto nousi yli 21 miljardiin dollariin.

Blackstone julkaisi ristiriitaiset taloudelliset tulokset torstaina. Sen liikevaihto oli yli 2,35 miljardia dollaria, mikä on noin 43,4 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Liikevaihto oli noin 51,66 miljoonaa dollaria arvioitua pienempi.

Blackstonen kokonaistulot kasvoivat 30 miljardilla dollarilla toisella neljänneksellä ja yli 158 miljardilla dollarilla viimeisen 12 kuukauden aikana. Kasvua veti sen yksityinen luottoliiketoiminta. Sillä on nyt lähes 200 miljardia dollaria kuivajauhetta.

Blackstone on vahvassa asemassa jatkossa. Ensinnäkin yrityksellä on nyt yli 200 miljardia dollaria kuivajauhetta, jota se alkaa ottaa käyttöön markkinaolosuhteiden parantuessa. Lisäksi on merkkejä siitä, että yritysten sopimusten tekeminen on tulossa takaisin inflaation laskeessa.

Blackstonelle suurin katalysaattori on sen kasvava kokonaisvarallisuus, koska yritys saa suurimman osan rahoistaan palkkioista. Ja nämä maksut on yleensä sidottu sen kokonaisvaroihin. Tärkeintä on, että yhtiö laajentaa liiketoimintaansa alhaisen volatiliteetin vakuutusliiketoiminnassa ja yksityisissä luottoissa. Yhtiön Jon Gray sanoi lausunnossaan:

”40 biljoonan dollarin vakuutuskanavalla hallinnoimme tänään 174 miljardia dollaria. Tästä kanavasta virtasi yli 7 miljardia dollaria toisella vuosineljänneksellä ja yli 4 miljardia dollaria neljältä suurimmalta asiakkaaltamme.”

Blackstonen osakekurssiennuste

Blackstonen osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Osake nousi psykologisen avaintason yläpuolelle 100,21 dollariin (helmikuun huippu). Mikä tärkeintä, osakkeet ovat muodostaneet kultaisen ristin, kun 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot (MA) tekevät nousevan risteyksen.

Siksi osakkeet jatkavat todennäköisesti nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastustuspisteen 118,25 dollariin (3. kesäkuuta 2022 korkein). Tämä hinta on noin 10 % korkeampi kuin nykyinen hinta.

