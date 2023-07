USD/ARS: 2 syytä, miksi Argentiinan peso voi vetää henkeä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Argentiinan peso on ollut vapaassa pudotuksessa muutaman viime vuoden ajan, kun huoli talouden vaikeuksista jatkui. USD/ARS -valuuttakurssi nousi ennätyskorkealle 270:een, mikä tarkoittaa, että pesosta on tullut lähes arvoton. Itse asiassa mustan pörssin valuuttakurssi on siirtynyt lähes 500:aan.

TradingView’n USD/ARS-kaavio

Argentiinan IMF-sopimus

Argentiinan peso voi saada jonkin verran helpotusta lähipäivinä kahdesta syystä. Ensinnäkin maa neuvottelee Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa pelastuspaketista. Sunnuntaina IMF sanoi, että tarkistettu sopimus tapahtuu lähipäivinä.

IMF tarkastelee 44 miljardin dollarin rahoitusta Argentiinan kanssa. Nämä varat tarjoavat maalle pelastusköyden aikana, jolloin se käy läpi vaikeita vaiheita. Ensinnäkin maa on kohdannut yhden pahimmista kuivuudestaan vuosiin, joka on aiheuttanut yli 20 miljardin dollarin viennin.

Kuivuus on saanut Argentiinan hallituksen kääntymään maataloustuontiin, mikä on harvinainen askel, koska se on yksi maailman suurimmista leipäkoreista.

Siksi sopimus IMF:n kanssa helpottaa Argentiinan pesoa. Suurin haaste on, että Argentiinan on hankittava noin 2,6 miljardia dollaria ennen tämän kuun loppua IMF:lle suoritettavaa maksua varten. On epäselvää, miten se hankkii varat.

Argentiinan energiabonanza

Toinen tärkeä uutinen, joka voisi tukea Argentiinan pesoa, on energiasektori. Argentiina saa energiabonan uuden putken valmistuttua. Maan on määrä hyötyä uudesta kaasuputkesta Patagoniasta, joka on maailman toiseksi suurin liuskekaasuvarasto.

Putken avulla Argentiinasta tulee energian nettoviejä ensimmäistä kertaa 13 vuoteen. Sen hallitus toivoo, että energiaylijäämä iskee yli 18 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Putki auttaa välittömästi hallitusta vähentämään tuontiin kuluttamiaan rahamääriä. Hallitus odottaa säästävänsä 1,7 miljardia dollaria tänä vuonna ja 4 miljardia dollaria vuonna 2024.

Argentiinan haasteena on kuitenkin se, että maakaasun hinnat ovat laskeneet voimakkaasti viime kuukausina. Argentiinan lisätuotanto voi painaa hintoja alas pidempään. Myös meneillään oleva valuuttasääntely voi haitata investointeja Argentiinaan.

Jotkut muut suunnitelluista investoinneista ovat Nestor Kirchner -putki San Jeronimoon ja sen pohjoisosan Argentiinan virtauksen kääntäminen. Jälkimmäinen putki rakennettiin tuomaan maakaasua Boliviasta.

Epäilen, että USD/ARS-parilla on lyhyt takaisku, jos Argentiina pääsee sopimukseen IMF:n kanssa. Näimme samanlaisen liikkeen Pakistanin rupian kanssa, kun maa pääsi sopimukseen IMF:n kanssa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.